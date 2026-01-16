MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak - Son Dakika
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak

MHP\'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli\'yi kızdıracak
16.01.2026 17:28  Güncelleme: 17:49
MHP Lideri Devlet Bahçeli, emeklilere verilen 20 bin lirayı ''sefalet ücreti'' olarak tanımlarken, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ''Bu millet haline şükretmiyor, parayla ilgili beklentileri çoğaldı. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacak'' dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, emekli maaşlarıyla ilgili "Ben şundan çok rahatsızım. Bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Ama ben bir daha söylüyorum. Biz paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım. Fiyatların bir günde değişen bir toplum olmaktan çıkartmamız lazım. Etinden, pirincinden, süresinden, yiyeceğinden, giyeceğinden hepsine kadar devletimizin bu konuyla ilgili yapması lazım" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Eren, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İl Başkanlığı'nda altıncı yılını tamamladığını ve yedinci yıla girdiklerini belirten Alıcık, siyaseti her zaman sahada, vatandaşla birebir temas halinde yapmayı benimsediklerini ifade etti.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ SORULDU

Ziyaret sırasında söz alan gazetecilerden biri Alıcık'a "Az önce emekli maaşlarıyla ilgili eleştirilerinizi dile getirdiniz. Sayın Bahçeli de grup toplantısında emekli maaşlarını 'sefalet ücreti' olarak niteledi. Bunun üzerine TBMM'de iki ayrı emekli maaşlarının araştırılması ve artırılmasına yönelik önerge sunuldu. Ancak bu önergeler MHP oylarıyla reddedildi. Bu açıklama ile bu tavır arasında bir tezat yok mu?" sorusunu yöneltti.

"BÜTÇE NEREDEN AYARLANACAK HABERİNİZ YOK"

"Hayır, burada bir tezat yok" diyerek söze başlayan Alıcık, "Öncelikle devleti kimin yönettiğine bakmak lazım. O önergenin kim tarafından verildiğine bakmak lazım. Şimdi bağcıyı mı döveceğiz, iş mi yapacağız? Buna iyi bakmak gerekir. Muhalefet partisi olarak önerge verirsiniz, eyvallah. Bakın, CHP çıkıp 'asgari ücret şu kadar olmalı' diyor. Peki hangisini hayata geçirdiniz? Basına konuşmakla bu işler olmuyor. Meclis'te önerge vermiş olabilirsiniz sizin bu önergeniz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden yürütülecek. Kusura bakmasınlar biz de siyaset yapıyoruz. Bütçe nereden ayarlanacak haberiniz yok, para nereden haberiniz yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız ne söylediyse onu yapar. Şu an emekli maaşlarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Siz haberleri kaçırıyorsunuz galiba. Bu emeklilerin en düşük maaşlarının 20 bin lira olması önergeye gelirken ikinci bir önergeyle bunu daha çok üst limit nereye kadar çıkabilirlerse oraya kadar çıkacaklar" dedi.

"BU MİLLET HALİNE ŞÜKRETMİYOR"

Sözlerinin devamında "Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır, ben ondan korkuyorum" diyen Alıcık "Biz Türk toplumu olarak vicdanlarımızdaki kirliliği halletmemiz lazım. Ben devletimizin yetkili bir noktasında olsam hayat pahalılığına engel olmak için öncelikle temel ihtiyaç maddelerinde tek standart tek madde getiririm, 'bir sene boyunca et şu fiyat olacak, pirinç şu fiyat'. Allah için şurada bir ufacık bir zam yapıldığı zaman gittiğinizde marketteki fiyatların değiştiğini görmüyor musunuz? Üretici kazanmıyor. Tüketici mağdur. Aradaki adamların hepsi bir şekilde yapıyor. Diyeceksiniz ki 'devlet olarak bunlara denetleyin' diyebilirsiniz. Eyvallah devlet kimden oluşuyor? Sizden, bizden oluşuyor. Hepimizden oluşuyor. Biz eğer devletimizi ayakta tutamazsak siz nereden bahsediyorsunuz? Ya buna bakmak lazım. Ben şundan çok rahatsızım, bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır, ben ondan korkuyorum. O yüzden biz tabii ki emeklimize devlet memurumuza, devletimize, garip gurabaya her şeye sahip çıkılıyor. Sahip çıkmaya da devam edecek. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Bizim paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım. Fiyatların bir günde değişen bir toplum olmaktan çıkartmamız lazım. Etinden, pirincinden, süresinden, yiyeceğinden, giyeceğinden hepsine kadar devletimizin bu konuyla ilgili çalışma yapması lazım" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ "SEFALET ÜCRETİ" DEMİŞTİ

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli maaşı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. MHP lideri, partisinin grup toplantısında 20 bin TL'lik en düşük emekli aylığını yetersiz bulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli, 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı için 'sefalet ücreti' diyerek şunları söylemişti: Altını kalın bir şekilde çizerek ifade etmeliyim emeklilerin derdi derdimiz, beklentileri beklentilerimizdir. En düşük emekli maaşı alan ve sayıları 5 milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız."

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Haluk Alıcık, Politika, Ekonomi, Güncel, Sözler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    verin adama 20 bin TL bir ay idare etsin sukretsin para artırır belkide bişey dicem neyse demiyorum 33 0 Yanıtla
  • Sefa Hisar Sefa Hisar:
    Şükrü ye verin bir Şükriye? Eğitimsiz insan siyaset yaparsa bunlar normaldir. 12 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    giderlerin düsmesi lazim felirlerin arttirulmasi degil 6 0 Yanıtla
  • 205622 205622:
    tıpe bak çay demle ak kiynlara dağıt 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
