MHP\'li Durmaz: Liderimizin vizyonuyla \'Terörsüz Türkiye\' yakındır

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Yalova Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Bursa'ya geldi. Toplantıya Durmaz'ın yanı sıra MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin ve Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Yalova'da belediyelerde meclis üyeliği yapan partililer katıldı.

'AYIRMADAN, AYRIŞTIRMADAN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Toplantı öncesi konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, ülkemizin sadece bugününe ait sorunlarına değil, gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunları da öngörerek, kalıcı çözümler üretmek durumundayız. Bu anlayışla 'Her şeyden önce Türkiye' diyerek, tüm çalışmalarımızı milli ve manevi değerlerimiz ekseninde şekillendiriyor, ahlaki ilkeleri önceleyen bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik vizyonuyla, vatandaşlarımıza samimiyetle hizmet ediyor, şehirlerimizin önceliklerini gözeterek, yaşanabilir kentler oluşturmak için çabalıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden aziz milletimizin her ferdinin, talep ve ihtiyaçlarını titizlikle takip ediyor, belediye başkanlarımızın, seçim dönemi taahhütlerini gerçekleştirmeleri hususunda uyarı ve destek görevimizi yerine getiriyoruz. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla çalışıyoruz" dedi.

'CHP'Lİ BELEDİYELERİN ELİNDE OLAN ŞEHİRLERİMİZ HEBA OLMAKTADIR'

Vatandaşların huzuru, refahı ve güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu söyleyen Durmaz, "Öte yandan hasbelkader kazandıkları belediyelerde, sosyal medya ve heykel belediyeciliğinden öteye geçmeyen, belediye kadrolarını eş, dost ve akraba atamalarıyla dolduran, hizmetten çok algı yönetimine odaklanan CHP'li belediyelerin elinde şehirlerimiz adeta heba olmaktadır. Bölücü zihniyete sahip çıkarak sadece seçim dönemleri hatırladıkları Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen, belediye başkanlığı yapmak yerine şahsi ikballerinin peşine düşerek, şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış, elbette milletimizin hafızasında kaydedilmektedir" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ TERÖR BELASINDA KURTARMAK İÇİN BİR VİZYON ORTAYA KOYMUŞTUR'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin terörden kurtulması için vizyon ortaya koyduğunu belirterek, sürece yönelik eleştiride bulunanlara tepki gösteren Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi, içeride ve dışarıda elde ettiği kazanımları görmezden gelenler, geçmişin istikrarsız Türkiye'sine geri dönmek arzusunda olanlar, Türkiye üzerinde hesap yapan küresel güçlerin içimizdeki aparatlarından başkası değildir. Ömrünü büyük Türk milletine adayan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bugün 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi gerçekleştirmek ve yeni yüzyılda ülkemizi terör belasından tam anlamıyla kurtarmak için bir vizyon ortaya koymuştur. 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, emperyalizmin taşeronu olan bölücü terör örgütünün, hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefleyen kararlı bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle bu konuda büyük bedeller ödemiştir. Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı ve başarısı sayesinde, terör örgütü yurt içerisinde yok denecek hale gelmiş, komşu coğrafyalarımızda ise hareket alanı son derece kısıtlanmıştır. Liderimizin, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla ortaya koyduğu iradenin sonuç vereceği günler, Yüce Allah'ın izniyle yakındır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimize hadsizce saldıranların, haksız ithamlar ve maksatlı iftiralarla suçlayanların, o gün geldiğinde emin olunuz ki aziz milletimizin yüzüne bakacak halleri dahi kalmayacaktır" dedi.

'BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEK İÇİN GÜN BUGÜNDÜR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu belirten Sadir Durmaz, "Hiçbir karanlık emel, Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi terör belasına mahkum edemeyecektir. 'Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür. Yeni yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü ülke gündeminden çıkardığı, bölgesinin umudu olduğu, küresel çapta bir yıldız gibi parladığı bir Türk asrı olacaktır. Bütün toplantılarımızda ısrarla söylediğimiz ve bundan sonra da söyleyeceğimiz gibi şundan emin olun ki 'Terörsüz Türkiye' vizyonu etrafında kenetlendiğimizde, emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip, bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız. Türk ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür. Bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak, ayrışmadan uzlaşmak ve yönetimde kaynaşmak için gün bugündür" diye konuştu.