MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak - Son Dakika
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Politika

MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının yankıları sürerken, partinin üst düzey isimlerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Devlet Bahçeli, 'Ben bu hamleyi yapmazsam Türkiye toprak kaybeder' anlayışında" ifadelerini kullanırken, İlyas Topsakal ise "Zamanı geldiğinde Devlet Bahçeli'yi herkes anlayacaktır" dedi.

18.11.2024 17:35
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı, "TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısı, siyasette yeni bir tartışma başlattı. Bahçeli'nin çağrısının ardından MHPnin her gün aynı saatte, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" paylaşımı yapması da dikkat çekti.

MHP'Lİ İSİMLERDEN "BAHÇELİ" AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" temalı toplantılar, dün Elazığ, Malatya, Bingöl, İzmir, Manisa, Aydın, Samsun, Sinop ve Ordu'da gerçekleştirildi. MHP'li kurmaylar bu toplantılarda Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin konuştu.

MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"BAHÇELİ, 'BU HAMLEYİ YAPMAZSAM TÜRKİYE TOPRAK KAYBEDER' ANLAYIŞINDA"

Elazığ'da düzenlenen toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şunları söyledi: "Devlet Bahçeli, 'Ben bu hamleyi yaparsam MHP'ye oy gelir ya da oy kaybeder' hesabında değil. 'Ben bu hamleyi yaparsam toprak vermem, devletin ve vatanın bütünlüğü devam eder. Sıkıntıyı çekeceksem ben çekerim. Ama bu hamleyi yapmazsam Türkiye toprak kaybeder. O zaman iktidarı ne yapayım?' anlayışında. Ve şimdi tabii ki bu anlayışın dile dökülmüş bir sloganı var. Devlet Bahçeli hiç kimseyi kandırmıyor ki? Hepinize söylüyor, hepimize söylüyor. 'Benim siyasi anlayışım; önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyor."

"ZAMANI GELDİĞİNDE DEVLET BAHÇELİ'Yİ HERKES ANLAYACAKTIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da Samsun'daki toplantıda açıklamalarda bulundu. Topsakal şu ifadeleri kullandı: "Zamanı geldiğinde Devlet Bahçeli'yi herkes anlayacaktır. Dünyanın her gün daha da karmaşaya sürüklendiği aşikar ve bu durum hızla etrafımızı sarmaya devam ediyor. Silahlar artık her bölgede yığılmış ve her an büyük bir çatışmaya dönüşecek şekilde konumlanmış durumda. Bu kısa zamanda teorileri burada kısa zamanda anlatmam mümkün değil ama Türk devleti ve milleti güvende olmak zorunda. Bu nedenle dış politikadaki farklı konumlamaları, silahlı güç bulundurma stratejisinin yanında, iç güvenliğin de sağlanması gerekiyor.

Bu nedenle millet olma, birlik olma, aynı duygu ve hisleri paylaşma gittikçe önem kazanan bir hadise. O yüzden içte birlik fikri tıpkı Atatürk'ün dediği gibi en önemli stratejik duruş olarak karşımızda durmakta. Zaten biz milleti de böyle tarif ederiz. Bu nedenle büyüklerimiz Cumhuriyet kurulurken Kürtler'i Misak-ı Milli'nin içinde saymışlar ve sınırlarımızı ona göre belirlemişler. Bizim liderimizin sözlerini iyi dinleyin. Misak haktır demesi; her konuşmasında misaka dair atıfta bulunması tesadüfi değil, bizatihi derin bilginin tezahürüdür."

MHP\'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli\'yi herkes anlayacak

Abdullah Öcalan, İlyas Topsakal, Devlet Bahçeli, Yaşar Yıldırım, Politika, Türkiye, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Gene beka yok koltuk 17 6 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Toprak kaybediliyorsa kim kazanıyormuş onu da söyleyiverin!!! Çıkarın şu ağzınızdaki baklayı… (İki hurda,zaten ülkeyi 100 yıl geriye attı!!!) 16 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    neyini anlayacagiz. ulkenin icine ettiler. 25 yildir bunlar basta. yaptiklari tek sey zam. 13 3 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Türkiye'nin toprağını alacak olan daha anasından doğmadı. 12 2 Yanıtla
  • Seyyah null:
    işte, 68557 milyon yıllık devlet aklı. hiç birimizin göremediğini 363774 yıllık devlet aklı görüyor. aksaçlım benim. ekonomik krize 637436 yıllık devlet aklı çözüm bulamıyo ama. erzurumda meydana attığın ipi unutma 13 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ben seni çok iyi anlıyorum 2 8 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Türkiye yok oluncamı, yoksa milyonlarca kadar sığınmacı gelincemi? 7 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bahçeli ve Erdoğan Kürtlerden korkuyor korkmalıda çünkü Kürtler ikisinide tarihin tozlu raflarına kaldıracak tarihe not düşüyorum 4 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    O ZAMAN BU ULKENIN YUZDE 94 U ICIN HIC GELMEYECEK , SIZ YUZ KISIDE 6 KISI KENDI KENDINIZE CALIP OYNAYIN 5 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Aynen aynen marslılar bize saldıracak o zaman anlarız ölürmüsünüz artık lütfen 5 1 Yanıtla
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