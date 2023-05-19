Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı.
Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.
Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." diye paylaşımda bulunmuştu.
14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.
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