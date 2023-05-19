Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı - Son Dakika
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı

19.05.2023 14:36

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili tokalaşırken kameralara poz verdikten sonra içeriye girdi. Görüşmede ilk turda yüzde 5 oya ulaşan Sinan Oğan'ın 2. turdaki tavrının konuşulması bekleniyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı.

OĞAN'IN 2. TURDAKİ TAVRI KONUŞULACAK

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.

OĞAN, KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." diye paylaşımda bulunmuştu.

OĞAN, İLK TURDA YÜZDE 5,17 OY ORANINA ULAŞMIŞTI

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Reis sen neymişsin be,bak good by Kemal, hâlâ masaya ortak arıyor, bugün Özdağ, yarın Oğan, emin ol sonra İnce.Yani tiyatroya döndük maalesef.6 kişilik ailemin oyları ilk kez Reis yönünde bu sefer, kalanlar güven veremiyor. Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
  • Ahmet Demir: 5.2 oy potansiyeline bakmayın bununlada birleşse boş boşuna partiyi ona buna vaatler verip çöp yapmayın.Orda kime destek verilirse verilsin seçmen oyunu 2 ye bölecek yani tamamı mümkün değil gitmesinin Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı - Son Dakika
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