Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail'in Zulmü Güney Coğrafyamızı Kargaşaya Sürüklüyor - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail'in Zulmü Güney Coğrafyamızı Kargaşaya Sürüklüyor

Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail\'in Zulmü Güney Coğrafyamızı Kargaşaya Sürüklüyor

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Özellikle son 1 yıldır İsrail'in Filistin'de, Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü, şimdi de Lübnan'a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır" dedi.

10.10.2024 20:02
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Özellikle son 1 yıldır İsrail'in Filistin'de, Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü, şimdi de Lübnan'a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda yapılan 'Ateş Serbest-2024' faaliyetini takip etti. Faaliyet sonrası konuşan Bakan Güler, çok sayıda farklı cins silah ve silah sistemlerinin ilk defa gösterildiğini belirterek, "Yeni nesil fırtına obüslerinden, silah tespit radarlarına, paramotorlardan, geliştirilmiş insansız kara ve hava araçlarına, uzaktan komutalı silah sisteminden, robotik kollu METİ aracına kadar muhtelif çap ve tesirdeki araç ve gereçlerimizin hareket kabiliyetleri ile başarılı atışlarını açıkça ortaya koymalarını memnuniyetle müşahede ettik. Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği sistemlerin etkinliğinin bir kez daha ortaya konduğu bu tatbikatla; kuvvet komutanlıklarımız arasındaki birlikte çalışabilirlik pekiştirilmiş, ateş desteğinin koordinasyonu geliştirilmiş, silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yetenekleri görülmüştür. Aynı zamanda personelimizin farklı çap ve özelliklerdeki silahları tanıması bakımından da tatbikat müstesna bir deneyim imkanı sunmuştur. Elbette ki bu tatbikattan da elde ettiğimiz verilerle sistemlerimizi geliştirmeye kahraman personelimizin niteliklerini artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'HAK VE MENFAATLERİMİZİ KARARLILIKLA KORUYORUZ'

Küresel sınamaların ve buna bağlı olarak yaşanan gerginliklerin arttığı bir dönemden geçtiklerini aktaran Bakan Güler, "Yakın coğrafyamız başta olmak üzere sınırlarımızın ötesinde meydana gelen çatışmalar, terörizm tehdidi ve jeopolitik çekişmeler, ordumuzun harbe hazırlık seviyesi ve etkinliğini artırmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle son 1 yıldır İsrail'in Filistin'de, Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan'a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır. Dolayısıyla bu kritik ortamda caydırıcılığımızı, muhtemel tüm senaryolara en iyi şekilde hazır bulunarak ve proaktif politikalar takip ederek sağlayabiliriz. Bu bağlamda ülkemizin savunma ve güvenliği için bir yandan terör tehdidini sınırlarımızın ötesinde bertaraf edip hudutlarımızın emniyetini sağlarken, diğer taraftan da mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla koruyoruz" ifadelerini kullandı.

'300 TON YARDIM MALZEMESİ TESLİM EDİLDİ'

Lübnan'a yönelen İsrail saldırıları karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgede bulunan vatandaşları tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini dost Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, dün Beyrut'a ulaştığını söyleyen Güler, "Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız ile yaptığımız koordinasyon sonucunda gerçekleştirilen bu insani yardım operasyonumuzda; 300 ton yardım malzemesi Lübnan makamlarına teslim edilirken, vatandaşlarımızı alan gemilerimiz de planlandığı şekilde harekete geçmiştir. Bu kapsamda TCG Bayraktar, 588 kişi ile bu sabah 06.50'den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin'e doğru yola çıkmış olup, gemimizin saat 20.30 sularında limana ulaşmasını bekliyoruz. TCG Sancaktar ise geri kalan 378 kişi ile saat 11.30'da TCG Gaziantep ve TCG Bandırma'nın refakatinde Beyrut Limanı'ndan yola çıkmış olup gemimizin gece 23.00 sularında Mersin'e ulaşması beklenmektedir. Bu operasyon; kahraman ordumuzun üstlendiği görevlerdeki icra kabiliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail'in, masum sivilleri barbarca bombalayıp meskun mahalleri yerle bir ettiği bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti tarihi misyonuna uygun olarak zor durumdaki Lübnan halkına ve Lübnan'da yaşayan yabancılara da yardım elini uzatmış dostluk ve dayanışma köprüleri inşa etmeye devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Taha AYHAN- Ali Eren İĞDE/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail'in Zulmü Güney Coğrafyamızı Kargaşaya Sürüklüyor - Son Dakika

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