Okullardaki Saldırılar İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu önümüzdeki hafta yapacağı oturumda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılar nedeniyle araştırma komisyonu kurulacak.

TBMM Genel Kurulu doğum izni ve sanal medyada 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Buldan, okullara yönelik silahlı saldırılar nedeniyle grup başkanvekillerini arkaya davet etti ve birleşime ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Grup Başkanvekilleri önümüzdeki hafta Genel Kurul'da okullara yönelik saldırıların araştırılması için komisyon kurulması kararı aldı.

'MECLİS ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EN DOĞRU VE DERİNLİKLİ ŞEKİLDE BU KONUYU ELE ALACAK'

Meclis Başkanvekili Buldan ilk sözü CHP Grup Başkanvekili Emir'e verdi. Emir, "Meclisimizin böylesine yakıcı, böylesine ağır, vahim bir acı üzerine bu konuyu hak ettiği ağırlıkta konuşmaması olmazdı. Sizin Başkanlığınızda yaptığımız toplantıda; her bir parti temsilcisinin ortak önerisiyle, önümüzdeki hafta ilk fırsatta konunun bütün ayrıntılarının ortaya çıkartıldığı ve bu sorunu bir araştırma önergesiyle konuşmanın, değerlendirmenin, bir komisyon kurmanın ve Meclisimizin bu soruna en üst seviyeden el koymasının kararı oluşturuldu. Bu bizim açımızdan önemli bir durum. Tabii, bu mesele çok katmanlı, çok yönlü; adli, kriminal, psikoloji, sosyal medya, aile ve ekonomik tarafı var; bunu her yönüyle araştırmak lazım. Bu yönüyle de baktığımızda, Sayın İçişleri Bakanının yeterli araştırma yapılamamışken; bunu bireysel bir olay olarak tanımlaması ve olayı geçiştirici bir tutum almasını da doğru bulmuyoruz. Bu konular daha ciddi ve derinlikli ele alınmayı hak ediyorlar ve Meclisimiz de umuyorum ki önümüzdeki hafta en doğru ve en derinlikli şekilde bu konuyu ele alacak" ifadelerini kullandı.

'OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLMELİ'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise yaşanan olayların ülke tarihinde neredeyse ilk kez meydana geldiğini belirterek, "Tüm bu olayların yanı sıra Mersin'de ve Gaziantep'te okulda silah yakalanma vakalarından sonra yarın kendi çocuklarının gideceği okulda benzer bir olayın yaşanıp yaşanmayacağı kaygısını da yaşıyor. O yüzden Milli Eğitim Bakanımıza perşembe ve cuma için okulların tatili teklifimizi bir kere daha hatırlatıyoruz. Nasıl ki biz salı günü soğukkanlılıkla bu meseleleri konuşalım istiyoruz, okullarda da bir serinkanlılığa ihtiyacımız var. İkinci olarak, bu olayın okulların fiziki güvenliği, sosyal medya düzeni, eğitim ve kültür politikalarıyla bağlantılı yönleri var. Bu hususların bir kısmı Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonunda konuşulmuş idi ancak yeni bir komisyon kurularak odağında sadece okul güvenliği; bunun fiziki güvenlik, sosyal medya ve eğitim politikalarıyla bağını tartışacak bir komisyona ihtiyaç var. Bunun salı günü yapılması uygun olacaktır. Üçüncü olarak, şu anda görüşülmekte olan kanunun 21, 22'nci ve 23'üncü maddeleri iyi niyetle hazırlanmış ve tam olarak bu meselelere parmak basan bir düzenlemedir" diye konuştu.

'BU MESELE SİYASETÜSTÜ BİR MESELE'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise "Bugüne kadar Türkiye hiç yaşamadığı bir manzarayı yaşıyor, hiç karşılaşmadığı bir tabloyla yüzleşiyor. Belki de buz dağının görünen kısmına bugün tanık olduk. Dün ilk saldırı gerçekleşti, bugün bir başka ama çok daha vahim ve derin bir sorunla, acıyla karşılaştık. Başka yerlerde de buna benzer girişimlerin olduğuna dair haberler ortaya çıktı. Tabiatıyla, bu, her boyutuyla ele alınması gereken, tüm katmanlarının tek tek değerlendirilmesi gereken bir tablodur. Bir çocuğun, çocuk yaşta bir suçlunun kolayca silaha ulaşabilmesi; bazı etkilerden ya da etmenlerden etkilenip rahatlıkla okulda bu eylemi gerçekleştirebilmesi; okullarda yeterli önlemlerin alınmamış, alınamamış olması, öngörülmemiş olması, arkasındaki psikolojik sebepler, ailelerin ve okuldakilerin eğitimiyle ilgili sorunlar var. Sayılabilecek çok şey var, üzerinde durulması gereken çok şey var. Az önce kürsü arkasında yaptığımız değerlendirmede bu meselenin siyasetüstü bir mesele olduğu, Türkiye'nin tamamını derinden etkilediği ve ilgilendirdiği gerçeğini hepimiz kabul ettik. Önümüzdeki hafta Mecliste oluşturulması planlanan bir araştırma komisyonuna bütün parti gruplarının onayı, katkısı ve desteğiyle bir çalışma zemini oluşturulmasına karar verdik" dedi.

'OLAYLARIN ÖNLENMESİ ADINA HER YÖNÜYLE BİR ÇALIŞMA YAPILACAĞINA İNANIYORUZ'

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise olayın birçok yönüyle ele alınması gerektiğini aktararak, "İnşallah, salı günkü Genel Kurulu'muzda bu karar çıkacak ve inşallah, bundan sonraki olayların önlenmesi adına her yönüyle bir çalışma yapılacağına inanıyoruz. Aslında, Gazi Meclisimizde suça sürüklenen çocuklara dair bir komisyon kurulmuştu ve bu komisyonumuz da çalışmalarını neticelendirip raporunu hazırlamaktaydı. İnşallah, bu yeni kurulacak komisyonla da daha ayrıntılı çalışmalar yapılır ve bunlar gerekli bakanlıklar tarafından değerlendirilerek bundan sonra bu tür menfur olayların, bu tür çok çok üzüleceğimiz olayların şimdiden önü kesilmiş olur" değerlendirmesinde bulundu.

'KOMİSYON SAĞLIKLI ÇALIŞABİLİRSE FELAKETLERİN ÖNÜNE GEÇME ŞANSIMIZ OLUR'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise okullarda güvenlik ve şiddet sorunu olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bugün 'Okul' dediğiniz şey, o çatı altında öğrencisi, velisi, öğretmeniyle toplumun neredeyse yarısından bahsediyoruz ve toplumun yarısı bu akşam bu hüzünle ve tedirginlikle yatacak. Bize düşen bu sorumlulukla hareket etmektir. Her konuyu burada iktidar-muhalefet gerilimi içinde ele almamamız gerekiyor. Bu tür meselelere yaklaşırken gerçekten toplumun bu tür sorunlarına çözüm üretecek bir akılla yaklaşmaya ihtiyacımız var. ve salı günü bu konuda bir ortaklaşmayı sağlayabilirsek güvenlik meselesini ve özellikle iyi eğitim, güvenli okul yaklaşımıyla bir adım atabilir, bir komisyon kurabilir ve bu komisyonda sağlıklı çalışabilirse belki bundan sonraki felaketlerin önüne geçme şansımız olur" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAYACAĞI BİR ORTAMIN TESİSİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise halihazırda Genel Kurul'da görüşülen kanun teklifinde yer alan sosyal medya düzenlemesi ve oyun platformlarına yönelik maddelerden bahsederek, "Bugün bunun ne kadar elzem olduğunu görüyoruz. Dünyada çok az ülkede aslında bu konuyla alakalı düzenleme var. Avrupa ülkelerinde de özellikle 15 yaşın altındaki çocuklar için muhakkak bir düzenleme gerektiğine dair yoğun bir eğilim var. Bu anlamda Türkiye hızlıca bir adım atmış oldu, bununla beraber değerlendirelim ve nihayetinde de bu çalışmalarımızı birlikte tamamlayarak güvenli okul, güvenli eğitim ortamı, çocuklarımızın huzur içerisinde yaşayacağı bir ortamın tesisi için birlikte çalışalım. Önümüzdeki hafta salı günü tüm bu konuları değerlendireceğimiz ve çerçevesini beraber çizeceğimiz, adını birlikte koyacağımız yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik" diye konuştu.

'BİR DAHA BÖYLESİ ACILAR YAŞAMAYALIM'

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ise grup başkanvekillerinin yaptığı toplantıyı hatırlatarak, "Bu toplantının sonucunda aslında bir mutabakat sağladık. Bu mutabakata özellikle sayın grup başkan vekillerinin, bütün partilerin bağlı kalmasının ve bu konuda karar almasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum ve bütün grup başkan vekillerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki salı günü kurulacak olan komisyonun da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu tür meselelerde elbette ki ortaklaşmak önemlidir, ortak karar almak çok çok önemlidir ama ben de şunu ifade edeyim. Allah, bir daha ülkemize, bize, hiçbirimize böylesi bir acı yaşatmasın, bizleri çocuklarımızla sınamasın, öyle söyleyeyim. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun diyorum. Bir daha böylesi acılar yaşamayalım" dedi.