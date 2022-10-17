5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenirken, seçime ay kala araştırma şirketleri anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerinde en doğru tahmini yaparak dikkatleri üzerine çeken ORC Araştırma tarafından Afyon, Denizli, Muğla, Antalya ve Konya'da yapılan anketin sonuçları açıklandı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorunu yöneltildi.

KONYA'DA GELECEK PARTİSİ TÜM MUHALEFETİ GERİDE BIRAKTI

Anket sonucuna göre AK Parti'nin en büyük oy kaybını yaşadığı il Konya oldu. 1425 kişinin katıldığı ankette seçmenlerin yüzde 42,5'inin tercihi AK Parti oldu. Sonuçların en dikkat çeken kısmı ise Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nin muhalefet partilerini geride bırakarak yüzde 14.1 oy alması oldu. Öte yandan kentte Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'ye oy verenlerin oranı yüzde 12,9 oldu. MHP'nin de yüzde 7 oranında oy kaybederek ankette yüzde 8,5 oranında oy edindiği görüldü.

ANTALYA'DA CHP, AK PARTİ'Yİ GEÇTİ

Antalya'da ise 2018'de yüzde 35 oy oranına sahip olan AK Parti'nin oyu yüzde 25.9'a düştü. 2018'de yüzde 29.1'de olan CHP ise 32.3 ile birinci parti oldu. İYİ Parti ise oyunu 16.9'dan 24.1'e yükseltti.

MUĞLA'DA İYİ PARTİ, AK PARTİ'Yİ GEÇTİ

Muğla'da CHP'nin oyu 2018'e göre 40.9'dan 42.8'e yükseldi. AK Parti'nin oyu ise 28.2'den 17.1'e düştü. İYİ Parti ise 15.5'ten 25.6'ya çıkarak ikinci parti konumuna yerleşti.

DENİZLİ'DE AK PARTİ'DEN BÜYÜK KAYIP

Denizli'de AK Parti'nin oyu 40.7'den 31.5'e düştü. CHP'nin yüzde 28.3 oy oranını İYİ Parti yüzde 24.5 ile takip etti.

AFYON'DA İYİ PARTİ, CHP'Yİ GEÇTİ

Afyon'da ise AK Parti'nin oyu 55.4'ten 42.3'e düştü. CHP'nin oyu 14.5'ten 18.7'e çıktı ancak İYİ Parti'nin oyunu 13.4'ten yüzde 22'ye yükseltmesiyle İYİ Parti ikinci parti konumuna geldi.