Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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Politika

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sene yapılan 15 bin öğretmen ataması, AKP tarihinin en düşük atamasıdır.

22.04.2025 17:24
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sene yapılan 15 bin öğretmen ataması, AKP tarihinin en düşük atamasıdır. Geçen yıl 'emekli sayısı kadar atayacağız' deyip 20 bin atamışsın, bu sene 15 bine gerilemişsin. Kendi koyduğun kurala bile uymamışsın." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması ile tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin TRT ve bazı kanalların haberlerini eleştirdi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasını "darbe" olarak nitelendiren Özel, İBB'ye yönelik soruşturmanın başlatıldığı 19 Mart'tan bu yana iktidar tarafından ekonominin zarar görmemesi ve dövizin baskılanması için yaklaşık 1,9 trilyon liraya tekabül eden 50 milyar doların harcandığını iddia etti.

Türkiye'deki bütün çiftçilerin toplam borcunun 1 trilyon lira olduğunu savunan Özel, "1,9 trilyonun 1 trilyonuyla bütün çiftçi borçları kapanıyor. Geriye kalan 900 milyar lirayla çiftçi başına 412 bin lira destekleme parası veriyorsun. Bugün çok eski olmayan bir traktör satın alır." diye konuştu.

Merkez Bankası tarafından faizin yüzde 46'ya yükseltildiğini belirten Özel, dünyadaki en yüksek faizin Venezuela'nın ardından Türkiye'de olduğunu söyledi.

Vatandaşın tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun 172 milyar lira arttığını, 4 milyon kişinin kredi kartı borcu yüzünden takibe düştüğünü dile getiren Özel, "19 Mart'ta asgari ücretle 6,5 gram altın alınıyordu, bugün 5 gram alıyor. Asgari ücretlinin cebinden 1,5 gram altın gitti. Emekli 4,5 gram altın alabiliyordu, şimdi 3,5 gram alıyor. Her emeklinin cebinden 1 gram altını aldılar." dedi.

Özel, iktidarın Kanal İstanbul projesini hayata geçirmekten vazgeçmediğini, bazı Arap ülkelerinde bu konuda reklam faaliyetleri yürütüldüğünü öne sürdü.

Öğretmen atamaları

Türkiye'nin önemli bir sorununun eğitim olduğunu belirten Özel, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik sözlerin tutulmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağının duyurulduğunu anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Bu sene yapılan 15 bin öğretmen ataması, AKP tarihinin en düşük atamasıdır. Geçen yıl 'emekli sayısı kadar atayacağız' deyip 20 bin atamışsın, bu sene 15 bine gerilemişsin. Kendi koyduğun kurala bile uymamışsın. Rahmetli Ecevit'in döneminde 68 bin atanmamış öğretmene "Ey vicdansız Ecevit, madem atamayacaktın, niye okuttun sabileri?" diyen Erdoğan 'Madem atamayacaktın, niye okuttun sabileri?" diye soracağım 1 milyon 45 bin öğretmen mezun etmiştir. Şimdi o 1 milyon 45 bin öğretmenin 15 binini sadece atayıp, onu da kendi kurduğu akademi, mülakat yöntemiyle kendine yakınlardan seçmenin gayreti içindedir."

Özel, Hatay'da deprem konutları inşa edilmesi için bazı bölgelerdeki zeytin bahçelerinin kamulaştırıldığını ve ağaçların dozerlerle yerle bir edildiğini iddia ederek, duruma tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özel, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay ABD'de gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün özgürlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin gerekli mücadeleyi yapmadığını ileri sürdü.

Hükümetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı konusunda da sessiz kaldığını öne süren Özel, şöyle konuştu:

"100 yıl Avrupa'ya yetecek kadar doğal gaz Gazze'nin önünde var. Trump bunun hesabını yapıyor. Netanyahu ile oyunu kurmuş, işletiyor. Erdoğan da susuyor. Trump'a 'gık' diyemiyor. Netanyahu ile yalandan kayıkçı kavgasına tutuşuyor. Biz CHP olarak hafta sonu İstanbul örgütümüz yürümek istedi, izin vermediler. İstanbul Valisi 'Burada kimseye izin' yok dedi ama 2023'te TÜGVA'yı tam o istikametten yürütmüştü. Yürüyenin kim olduğuna göre Filistin davası ile ilişki kuran, sıcak salonlarda hamaset yaparak Filistin davasını artık öyle bile savunmayan bir iktidar var. CHP olarak Trump'ın Gazze planına karşı bütün dünyada ses duyurmaya çalışırken bunların ağzından bir kelime çıkmıyor."

Türkiye'nin, Almanya'dan Eurofighter savaş uçağı tedarik edilmesi kapsamında görüşmeler yaptığını anlatan Özel, Almanya'nın, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma nedeniyle Türkiye'nin talebini reddettiğini iddia etti. Özel, "Biz Almanya'daki muhataplarımıza 'Aman yapmayın. Bizim buradaki meselemiz için Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmayın. Türkiye, Erdoğan'dan büyüktür, Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir' diyoruz." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Özel, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde bulunan Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın, Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı anlaşmayı anımsatarak, iktidarın dış politikasının sınıfta kaldığını savundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde de bulunan Özel, CHP olarak meselenin samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir şekilde TBMM zemininde çözülmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirterek, "Biz bir demokratikleşme paketi üzerinden Kürt sorununun çözülmesine de Türkiye'nin demokratikleşme noktasında en ciddi adımları atmasına da hazırız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda kendisine yönelik ifadeleri eleştiren Özel, "Diyor ki; 'Savaş ilan ediyormuşsun' Bizim kültürümüzde yok. Yurtta barış, cihanda barış. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. 'Ben savaş ilan ederim' demedim. 'Bu yapılanı savaş ilanını kabul ederim' dedim. Gazi'nin partisi savaş ilan etmez. Ama işgale, işbirlikçilere sessiz kalmaz. Yavru vatanı satanı, Türk dünyasını bile yanında tutamayanı, ülkeyi perişan ettirene karşı sessiz kalmaz." ifadelerini kullandı.

Özel, partisinin, İmamoğlu'nun tahliyesi ve erken seçim için başlattığı imza kampanyasında 12 milyon kişiyi aştıklarını belirterek, son rakamların yarın açıklanacağını söyledi.

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis önünde toplanarak Anıtkabir'e yürüyeceklerini bildiren Özel, tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti.

(Bitti)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

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