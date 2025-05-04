Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırıda bulunan şahsın kimliği belli oldu. 66 yaşındaki S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürüp 2 çocuğunu yaraladığı, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı saldırgan için "Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" açıklamasında bulundu.

04.05.2025 13:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi.

Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası olduğunu bildirdi.

Başsavcılık, CHP Genel Başkanı Özel'e fiziksel saldırıda bulunan şahsa yönelik, "Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası var, yine ilk belirlemelere göre akıl hastalığna dair bir emare yok, ayrıntılı olarak bakılıyor her şeye" ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da Özel'e saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ, ÖZEL'E YÖNELİK YUMRUKLU SALDIRIYI KINADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

Özgür Özel\'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel, Hırsızlık, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hatay, Hukuk, AKM, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • subutay baybars:
    2004 yılında 2 çocuğunu öldüren bu it nasıl ortalıkta dolaşır…. 288 7 Yanıtla
  • dr.bulentuluer:
    Korumaların bir kısmı önden bir kısmı arkadan gider. Bu iş tamamen korumaların hatası ?????? 218 5 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bu sefer kameralar bantlanmamış hayret ama hoş değil yapılan 99 120 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ak partiliyim Ama çocuklarını öldüren bir adamı sokağa tekrar salarak bu kişiden ilerleyen sürede nasıl bir insanlık bekleyerek geri sokağa saldınız Özgür özel den ve partisinden nefret etmeme rağmen tasvip etmediğim bir olay 151 22 Yanıtla
  • Nacisule1:
    niye dışarıda acaba 135 4 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Buda unutulur Neler unutulmadiki 125 5 Yanıtla
  • Hakan as :
    Maşallah temiz diye dışarıda adalet ne güzel bir şey Türkiye de :) 115 11 Yanıtla
  • 145353:
    korumalarda iş yok 116 2 Yanıtla
  • 6565y5:
    geçmiş olsun öyle şeyler olmasa daha iyi olurdu 77 6 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Toplumu hükümet tarafı olarak gerin gerin, muhalefeti karalayın kötüleyin bu gibi olaylar olunca saldırı yapanı kınamak için sıraya girin hadi ordan, hadi ordan, hadi ordan! Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar, Seninleyiz Ekrem İMAMOĞLU 52 30 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    aman dikkat barışa kardeşliğe çok ihtiyacımız var .ozgur abiyi sevmem ama adama vurmaninda doğru oldugunu düşünmüyorum bir akpartili olarak geçmiş olsun diyorum 68 13 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Bu adamı nasıl dışarı salarsınız. 66 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Çocuklarını öldüren kişi nasıl hapisten bu kadar çabuk salıveriliyor bu herkesin başına gelebilirdi kanunlar neden bazı suçlara göre hiç caydırıcı değil … bazı durumlarda da gereksiz ne kadar ağır … cana insana aileye değer veren kanunlar ve uygulamalar olmalı 58 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    malum Parti'nin malum kitlesi 38 10 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    memlekete İtalyan Fransız İsveç hukukunu getirirseniz olacagi bu,Şeriat gelmeli hemde acil 24 23 Yanıtla
  • Med2243655:
    sanki plan oyun gibi korumalarda kendi aleminde 30 14 Yanıtla
  • ro.123:
    İşte AF böyle birşey 2 evladını öldürmüş AF dan yararlanıp sokakta aramızda geziyor bu tip insanlar 37 1 Yanıtla
  • Abdurrahman Pektaş:
    2 çocuk öldür 16 yıl yat sonra tahliye işte bu yüzden bu hükumete oy vermeyeceğim. 36 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    kısas olmazsa böyle olur. 2 yıl sonra da gider bir başkasına saldırır ya da öldürür. her zaman diyoruz. "Kısasta hayat vardır." ama kime anlatıyoruz 31 5 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    memlekete İtalyan Fransız İsveç hukukunu getirirseniz olacagi bu 16 18 Yanıtla
  • 2147saloh:
    2 cocugunu düren adamı nasıl serbest bırakırsınız ömür boyu icerde olması gerekirdi 34 0 Yanıtla
  • ibrahim seven:
    çok geçmiş olsun umarım saldirgana hakettiği cezayı biran önce verirler 33 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Bilinç altında özeri halk sevmiyor mesajı verilmek isteniyor. Düşmeyin bunlardan..Hangi köpeklerin düzenlediğini de biliyoruz 28 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tayyip Erdoğan,kendine hakaret edenlere yer açmak için bu katilleri bile şartlı martlı saldığı ortaya da çıkmış oldu...Demek ki toplumun içi böyle katillerle dolu...Ama maalesef gerçek...Şimdi altröller bu duruma ısrarla karşı ama gerçek işte... 21 5 Yanıtla
  • dilaver ovalı:
    Bence en ağır cezayı almalı.Böyle insanlar toplumdan ömür boyu izole edilmeli 25 0 Yanıtla
  • isa köksal:
    Katil dışarda gezsin, baklava çalan çoçuk'a 10 yıl hapis, sizin anayasanızda hukukunuzda batsın. 24 0 Yanıtla
  • 033248:
    Şartlı tahliye ile salıverilen bir insan neden böyle bir maceraya giriyor. Özgeçmişine ne kadar da çabuk ulaşıldı. 20 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    darsı onun onun başna 8 9 Yanıtla
  • ismail:
    gündem değiştirme senaryoları bunlar 11 2 Yanıtla
  • ahmet demir:
    öxeli zerre kadar sevmam ama yapılan çok yanlış 10 3 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun. Bu iş parti içinde sayın Özel'e ve Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğe yönelik onu saf dışı bırakmayı amaçlayan pamuk şekercilerin işidir. Kimlerle aynı pistte yol yürüdüğüne iyi bak başkan. İmamoğlu'na itirafçılık yapanlar sana da tokadı attırmış olmasın. Şu muhalefetin düştüğü duruma bakın. Geçmiş olsun. Lanetliyorum. 12 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    özgür seni ve partini ve seçmenlerini zerre kadar sevmem ama olan oldu sana geçmiş olsun 2 9 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Daha yetmez infaz yasası geliyor. Bakalım daha kimler dışarıya çıkacak. Kader mahkumuymuş. Zarara uğrayanın görüşü alınmadan bırakın katil hırsız tecavüz kim varsa. Oy uğruna yapmadığınız yok 8 2 Yanıtla
  • 8886612:
    bu parti vs olayı falan değil hangi siyasi görüşte olursak olalım kabul edilebilir bir eylem değil 2 çocuğunu öldürüp salıverilmesi ayrı buraya kadar bu yakınlığa kadar nasıl sokuldu onu da anlamlandıramıyor insan kaç tane koruma olay olduktan sonra etrafını çeviriyor bi anlık oldu vs geçsin bunu bu tamamen planlanmış daha öncede nedir bu nefret kin anlamış değilim biz barış konuşurken böyle tipler ortalığı daha çok geriyor 10 0 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    kocaman ülkenin büyük parti başkanı yanında koruma yok ya bu kadar rezalet olamaz 7 2 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Cunhuriyeti kuranlar en buyuk kazigi atti;İtalyan İsveç Fransız Kanunu ile bankadan acil Şeriat hükümleri uygulanmalı!!! 1 8 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Hedefi sasirmis biraz yana kaysa olurmus 3 5 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Özgür'ün makyajı bile bozulmamış. Kurguya bak 0 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    kım salmıskı bunu hem orgınasyonlu işe benzıyor 3 2 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Bu adamı nasıl dısarı salarsınız yorumlarını hayretle okuyorum Türkiyede yasamıyormusunuz .Haber okumuyormusunuz. Yeni infaz yasası da geliyor..İçeride kalan kişiler için.. Şimdi bunu da duymadınız değil mi?.. 4 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Azmettirenlerin elinde bu bilgiler vardır zaten yemezler kimin yaptırdığını herkes biliyo. Bu işleri yaptıracak bi köpeği ve kallesi, arkadan vuranı olan bir parti var. onuda millet biliyor 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş - Son Dakika
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