Özgür Özel: Ekonomik Kriz Kronik Hale Geldi
Özgür Özel: Ekonomik Kriz Kronik Hale Geldi

14.04.2026 19:50
CHP Lideri Özgür Özel, Türkiye'nin ekonomik krizle boğuştuğunu ve İran savaşına hazırlıksız yakalandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eskiden ekonomik krizler yaşandığı yıllarla anılırdı; 1994 krizi, 2001 krizi gibi. Ama şimdi ekonomik krizin yılı yok, çünkü bitmek bilmiyor. Kronik çoklu krizler ortamındayız. İşte bu yüzden ülkemiz İran savaşına da en hazırlıksız yakalanan ülke oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, ekonomik krizin 2018 yılından bu yana bitmediğini söyleyerek, "O tarihten beri ağır bir enflasyonun, hayat pahalılığının yaşandığı, alım gücünün günden güne eridiği bir ülkedeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte kararların tek elde toplandığı, denetimin zayıfladığı, keyfiliğin arttığı, kurumların ve kuralların hiçe sayıldığı, en önemli kurum olan, milletin eliyle oluşturduğu, onun adına denetleyen ve onun adına var olan Meclis'in dahi sesinin kısıldığı bir sürecin içinde, büyük bir gerileme yaşadık. Hem demokratik olarak hem ekonomik olarak. Ardında pandemiye kırılgan bir ekonomiyle yakalanmanın ağır bedelini ödedik" dedi.

'DOĞRUDAN YATIRIM NEREDEYSE SIFIRLANDI'

Yabancı yatırımlarda düşüş yaşandığını belirten Özel, "Bunlarla birlikte artan hukuksuzluk, adaletsizlik, siyasi operasyonlar, Türkiye ekonomisinin bütününe güveni günden güne azalttı. Türkiye'de yerleşik olanlar bile bir yolunu buldular, paralarını dışarı çıkarmaya başladılar. Yargıya güven düştükçe yatırım ortamı tamamen bozuldu. Dünya devleri Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanırken; yatırımlarını Balkanlara, başka ülkelere kaydırdılar. Doğrudan yatırım neredeyse sıfırlandı. Son olarak da 19 Mart 2025'te yapılan sivil darbe, ekonomimize en ağır hasarı verdi. 60 milyar dolar rezervimiz satıldı, borsamız çöktü ve yabancı yatırımcının derinliği olanları, tamamen ülkeyi terk etti. Hem milletin huzurunu bozdular, hem de ekmeğini küçülttüler. 'Bu iktidar nasıl bir iktidardır' diye sorarsanız, bir cümleyle; 'Bu iktidar milletin ekmeğini küçülten bir iktidardır.' Eskiden ekonomik krizler yaşandığı yıllarla anılırdı; 1994 krizi, 2001 krizi gibi. Ama şimdi ekonomik krizin yılı yok, çünkü bitmek bilmiyor. Kronik çoklu krizler ortamındayız. İşte bu yüzden ülkemiz İran savaşına da en hazırlıksız yakalanan ülke oldu" diye konuştu.

'MERKEZ BANKASI'NI ZARARA UĞRATMIŞLAR'

Ekonomideki durumun yükünü Merkez Bankası'nın taşıdığını söyleyen Özel, "Hani, 'Sattık, sattık sonra yerine koyduk' diyorlar büyük maliyetlerle. Onu koyarken ne kadar enflasyona, ne kadar borçlanmaya katlandığımızı söylemiyorlar. Vergi rekortmeniydi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 2020 yılında net karı 34,5 milyar lira ve ödediği 8,5 milyar lirayla vergi rekortmeni. İşte Mehmet Şimşek'in 'Biz yaptık' dediği 2025'te vergi yok; çünkü 1 trilyon lira zarara uğratmışlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı" dedi.

'ARA SEÇİM İÇİN AÇTIK, ANASAYA'YA BAKTIK'

Özel, siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti. Özel, ara seçim taleplerine ilişkin, "Milletin sesini duyurmak, erken seçime zorlamak, hiç değilse gidişata milletin itirazını göstermek için açtık, Anayasa'ya baktık. Anayasa'nın 78'inci maddesi var. Açık ve net yazıyor. Diyor ki; 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır.' Net yazmış ama birisi, 'Ben 77'ye göre Cumhurbaşkanı olacağım; ama emrettiği gün ara seçimi yapmayacağım' diyor. Bu ara seçimin yapılması gereken iller; İstanbul birinci bölge, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kastamonu, Adıyaman ve tartışmalı olarak Hatay. Can Atalay milletvekili ise buraya gelmeli; boşsa, orada seçim yapılacaksa o zaman Hatay tarafından bir kez daha rekor oyla seçilmesine imkan tanınmalı" açıklamasında bulundu.

'CESARETİNİZ VARSA ÇIKIN KARŞIMIZA'

Hükümetin iktidara gelirken verdiği sözlerin hiç birini yerine getirmediğini belirten Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, o günden sonra yapılan hem yerel seçimde hem bütün anketlerde hem de gittiğinde sahada, sokakta, milletin içinde kurulduğu gün gibi Türkiye'nin 1'inci partisi. Bu ülkeyi yoksulluktan, haksızlıktan kurtarmak isteyen, hepsi bu ülkenin demokrasisinden yana olan muhalefette bir öz güven patlaması, karşımızdaki iktidardaysa dizlerin titremesi söz konusudur. Bir kez daha davet ediyoruz. Hodri meydan. Cesaretiniz varsa çıkın karşımıza" açıklamasında bulundu.

'SUSUN DA GÖREYİM'

Özel, Gülistan Doku ile ilgili soruşturmaya yönelik, "Yargı bağımsızsa Adalet Bakanı, kimseye talimat falan veremez. Adalet Bakanı, yargı bağımsızlığı konusunda net bir tutum sahibi olur, ona göre davranır. Arayıp da 'Şu dosyayı açın, operasyon yapın' diyemez. 'Yapıyorsunuz' diyenlere yıllardır, 'Öyle şey mi olur, yargı bağımsızdır, talimat mı alınır' diyordu. Bugün basın danışmanı, şöyle bir not yolluyor. Bir, 'Sayın Adalet Bakanımızın talimatıyla soruşturmanın başladığının söylenmesi', iki 'Akın Gürlek harekete geçti ibaresinin kullanılması', üç 'Dosyanın tozlu raflardan indirildiğinin vurgulanması', dört 'Akın Gürlek'in yargıyı harekete geçirirken 'güçlü korunuyor' imajıyla mücadele ettiği', beş 'Ucu nerede giderse gitsin diye bir ifadenin bakanımızın ağzından ısrarla söylendiğinin haber metinlerinde yer almasını istiyoruz' diye not yolluyor. Düşünün; 6 yıllık bir anne var, acılı. Evladının gerçekliğiyle, 'Ne oldu evladıma' sorusuyla ağlıyor. Yıllardır nöbetler tutuyor ve bu acının bir siyasetçinin üzerinden böyle bir şeyle konuşulması için bilgi notları uçuşuyor. 'Kendinden öncekilerin raflarda tozlandırdığı dosya' derken, olay olduğu gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Sayın Abdulhamit Gül, Akın Gürlek'in basın danışmanı, 'Ucu nereye çıkarsa çıksın' diye davranmadığınızı, dosyayı raflarda tozlandırdığınızı iddia ediyor. Bugüne kadar bana, Ekrem Başkan'a, yol arkadaşlarımın haysiyetine karşı kasteden onlarca bilgi notu gitti, sustunuz. Bugün yazılan bilgi notu; Abdulhamit Gül'ün, Bekir Bozdağ'ın, Yılmaz Tunç'un ve bir bütün olarak AK Parti siyasetinin Gülistan Doku dosyasını kapattığını, şimdi gelip Akın Gürlek'in gereğini yaptığını ve şu anda o dosyada eli olanların da bunu onun talimatıyla yaptığını söyleyen ve hepinizin hem mesleki hem siyasi ahlaklarına dil uzatan bilgi notudur. Hadi bakalım; bu sefer bize değil, sizin haysiyetinize saldırıldı. Susun da göreyim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Politika, Türkiye, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Ekonomik Kriz Kronik Hale Geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Özgür Özel: Ekonomik Kriz Kronik Hale Geldi - Son Dakika
