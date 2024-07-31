Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Özel, gençlere umut vererek CHP iktidarında vize derdinin olmayacağını ve Avrupa'nın nüfus cüzdanıyla gezebileceklerini söyledi. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet terörünü kınadığını ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini tasvip etmediğini belirtti.

31.07.2024 15:03
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BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçti. Burada Özel'i, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce karşıladı. Ünlüce'yi makamında ziyaret eden Özel, "Seçimlerden önce her 4 gencin 3 tanesi yurt dışına yerleşme umudu kurarken, bugün Türkiye'nin geleceği için bir kez daha umutlandılar. Türkiye'yi terk etmeye yönelik bu oranların, azımsanmayacak bir noktada olduğunu, bir umudun gerçekleşmiş olduğunu buradan, Eskişehir'den bütün gençlere şu müjdeyi vermek gerekiyor. CHP iktidarında bugün olduğu gibi olmayacak. Vize derdiniz olmayacak, bütün Avrupa'yı pasaportunuzla bile değil nüfus cüzdanınızla gezebilir hale geleceksiniz. Bugünkü gibi teknolojiye erişim bu kadar zor ve pahalı olmayacak" dedi.

HANİYE SUİKASTİ

Özgür Özel, gazetecilerin Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Biz nerede bir şiddet varsa, nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet terörünü de kınıyoruz. Hamas'ın ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü, suçsuz insanlar öldü ama 'Orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz' diye 40 bin kişi öldürdüler, halen daha durmuyorlar. Tabii Netanyahu'yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Netanyahu gibi çocuk, kadın katiline, ambulans, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attıran bir insanlık suçlusuna, bir soykırım suçlusuna belki ilerde bu noktaya gelecek, bunun tanımı odur ve uluslararası camia eninde sonunda kabul etmek zorunda kalacak, alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, akan her damla kan, akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır. Biz kurucu liderimizin vasiyetini uygulayan bir partiyiz. Biz, yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Filistin, Ukrayna da barış istiyoruz. İşini silahlara gelmemesi savunuyoruz."

Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti
Kaynak: DHA

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