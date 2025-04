Özgür Özel: Yozgat\'ın gücü herkesin dikkatini çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat mitingiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Birilerinin kimyası bozuldu. Oy kendilerine verilince 'Anadolu irfanı' diyenler, Yozgat haksızlığa karşı susmayınca etmedik hakaret bırakmadılar. İşte bunların Anadolu halkına bakışı, Anadolu irfanından anladıkları budur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Yozgat'ta yaptığı mitingde konvoy oluşturan traktörlerin sayısının tartışmamalara neden olduğunu söyleyerek, "Biri 500 demiş, öbürü saymış 354'müş. Öbürü hesap yapmış. Vallahi Türkiye'nin gündemine oturan, bütün dünyaya sesini duyuran, günlerdir yandaş kanalların gündemini belirleyen Yozgatlıların ve Yozgatlı çiftçilerin alnından öpüyorum. İyi ki varlar. Birilerinin kimyası bozuldu. Oy kendilerine verilince 'Anadolu irfanı' diyenler, Yozgat haksızlığa karşı susmayınca etmedik hakaret bırakmadılar. İşte bunların Anadolu halkına bakışı, Anadolu irfanından anladıkları budur. Onların yanında olunduğunda makbul olanları, olmadığında reddedilmiş ilan edenler bugün Türkiye'de iktidardadır. Bu yüzden, o güzel buluşmaya gelen, katkı koyan, hatta Yozgat'ta olan, yüreği meydanda olan; ama o günlük çıkamayan, Yozgat'ta olmayan; ama Yozgat'taki o meydanda kendini bulan herkese şunu söylemek isteriz; çok net bir durum var. Artık Türkiye'de saflar netleşti. Biz saflaşmadan, kamplaşmadan, kutuplaşmadan yana değiliz. Biz kardeşlikten, kucaklaşmadan, zorluklarla birlikte mücadele etmekten yanayız. Artık bir tarafta yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten, adaletsizlikten yılmış milyonlar var. Karşıda 'bu düzen sürsün, iktidarımız sürsün ne olursa olsun' diyen bir avuç muhteris var. Biz Gazi'nin kurduğu demokrasiden, cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından, seçimlerde yarıştan yanayız. Yarıştan kaçanlara, diktatör olmaya çalışanlara, sandığı kaçıranlara karşı biriz, beraberiz ve millet olduğumuz için biz yine 105 yıl önce olduğu gibi kol kola, omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız. Tek adamlar kaybedecekler" dedi.

'CUNTAYA SOYUNANLARA VESAYETÇİ DENİR'

Özel, gücünü milletten almayıp cuntaya soyunanlara vesayetçi dendiğini söyleyerek, "Vesayet, postal giydiğinde de tanınır, kravat taktığında da. Birine kravat taktırmakla devlet adamı yapamadığınız gibi, devletin başındaki yıllardır kravat takan biri darbeye giriştiğinde, o kravat onu darbeci olmaktan ve vesayetçi olmaktan kurtarmaz. Vesayet; asker eliyle de kurulur, yargı sopasıyla da. Bu millet, vesayetin her türlüsünü tanır, bilir, reddeder. Bu millet her şeyi affeder. Bazen yoksulluğa katlanır, bazen kendine yapılan başka türlü haksızlıklara katlanır, susar. Bu millet her şeyi affeder ama seçme hakkına, sandığa el uzandığında çıkıp da koca koca generaller, 'Bunu seçeceksin' dediğinde ya da bir başkası iki satırla kimin cumhurbaşkanı olup olamayacağına verdiği e-muhtırayla bir şey söylediğinde, ya da milletin evlatlarını ordu evinin kapısında 'Senin giyimini beğendim gir, sen torununun nişanına giremezsin' dendiğinde o vakitten sonra o vesayet odağı korksun. Onun için söylüyorum ki Kenan Evren'e haddini bildirenler, e-muhtırada doğru yerde duranlar, 15 Temmuz'da çıplak elle tankları durduranlar, 19 Mart cuntasını darmadağın edecekler" dedi.

'İSTANBUL'DA EN BÜYÜK İTİRAZ, KANAL İSTANBUL'A'

Darbelerin siyasi ve askeri hedefleri olduğunu söyleyen Özel, "Bu darbenin siyasi hedefi; Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesmek, iktidar değişikliğine engel olmak. Bu darbenin bir de şeytani hedefi var, ticari hedefi var. Bu harita, Kanal İstanbul haritası. 9 Ekim günü Akın Gürlek görevlendirilmiş. Ekim, kasım, aralık, ocak geçmiş. Olmayan MASAK raporu köpürtülmüş. Operasyona zemin hazırlanmış. Artık MASAK'tan raporun talep edilmesine 10 gün, gelmesine 17 gün, operasyona 19 gün var. Darbenin, cuntanın başı oturmuş Kanal İstanbul haritası inceliyor. Oysa bugün halen bakan olan Murat Kurum, İstanbul'a adayken Kanal İstanbul sorularına 'Kesinlikle gündemimizde yok' demişti. Niye? İstanbul'da en büyük itiraz, Kanal İstanbul'a. Oyu Ekrem Başkan'a verirsen Kanal İstanbul olmayacak, Murat Kurum'a verirsen hançeri dayayacaklar İstanbul'un boğazına diye. Murat Kurum da gördüğü için, bütün anketlerde bu olduğu için. İstanbul'a soruluyor, 'Kanal İstanbul istiyor musun?' diye. Yüzde 78 'hayır' dediği için Murat Kurum diyordu ki, 'Kanal İstanbul diye bir niyetimiz yok.' Oysa bu darbeyi yapanlar çoktan 24 bin konut için planlamayı yapmışlar, müteahhitlere sözü vermişler, ihale hazırlıklarına girişmişler, ihaleleri vermişler" diye konuştu.

'TARİHİNİN EN DÜŞÜK ATAMASIDIR'

Mülakat mağdurlarının mücadelesini takip ettiklerini söyleyen Özel, "Matematik öğretmenine İzmir mülakatında 5 puan çok veriyor, Mersin mülakatında 2 puan eksik veriyor. Kayseri mülakatında 7 puan fazla veriyor, filanca yerde 2 puan eksik veriyor. 'Böyle olmaz' dedik. Bunun mağdurları hak arıyorlar. Şimdi bunu kabul ediyor; ama mülakattan vazgeçmiyor. Bu sene yapılan 15 bin öğretmen ataması, AKP tarihinin en düşük atamasıdır. Geçen yıl 'Emekli sayısı kadar atayacağız' deyip; 20 bin atamıştır. Bu sene 15 bine gerilemiştir. Kendi koyduğu kurala bile uymamıştır. Rahmetli Ecevit'in döneminde 68 bin atanmamış öğretmen için 'Ey Ecevit, ey vicdansız Ecevit madem atamayacaktın, niye okuttun sabileri?' diyen Erdoğan, 'Madem atamayacaktın niye okuttun sabileri?' diye soracağım. 1 milyon 45 bin öğretmen mezun etmiştir. Şimdi o 1 milyon 45 bin öğretmenin sadece 15 binini atayıp, onu da kendi kurduğu akademi yöntemiyle, mülakat yöntemiyle kendince kendi yakınlardan seçmenin gayreti içindedir. Ama bir yandan da 'proje okullar' denen, ülkenin gözbebeği, en iyi öğrencilerin sınavla girdiği okullardan 6 bin en iyi öğretmeni atıp, yerine 6 bin kendi sendikasından yandaş öğretmen getirmenin gayreti içindedir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BÜTÜN DEMOKRATLARI KAZANACAK'

CHP'nin parti tarihindeki en büyük imza kampanyasını başlattıklarını söyleyen Özel, "Geçen hafta 10 milyonu aşmıştık, yarın gelecek kesin sonuçlar paylaşılacak, 12 milyonun üzerinde bir imzayla adım adım hedefe doğru yürüyoruz. Bütün örgütümüzden, kurulan sistemle, il, ilçe, mahalle sorumluları üzerinden kapısı çalınmadık bir komşu bırakmamayı, servis otobüsünde önüne imza föyü koyulmadık bir işçi arkadaş bırakmamayı, kahvelerde domino oynayan amcadan, iş bekleyen işsiz kardeşime kadar imzası istemeyen kimseyi bırakmamayı, Türkiye'de Erdoğan'ın aldığı oydan bir fazlasıyla, kendisine 'Ey Erdoğan adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' demenizi bekliyorum. Yarın 23 Nisan, Ankara'ya gelenlerle birlikte Ankara'daki Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri, Ankara'nın bütün demokratlarını saat 17.00'de 1'inci Meclis'in önünde olmaya, Ankara'da her sokaktan caddelere, caddelerden 1'inci Meclis'e, Ankara'nın her yanından Anıtkabir'in önüne akmaya davet ediyorum. Ekrem Başkanımızın çağrısıyla, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, bu ay-yıldızlı şanlı al bayrak için ölmeyi göze alan herkesi 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar bu şanlı bayrağı asmaya davet ediyorum. Yarın bu bayrağı elinize alın, meydanlara taşın. 19 Mayıs'a kadar bayraklar evlerinizde, iş yerlerinizde kalacak. Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Türkiye'nin bütün demokratları kazanacak. Cunta kaybedecek. Demokrasi gelecek. Bayramımız kutlu olsun, yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

'BENİM SAVAŞIM NİYE SENİNLE OLSUN'

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri ile ilgili de "23 Nisan mesajı yayımlamış. Dün ayakta videosunu gördük. Bu kürsüde söylemiştik; Sayın Bahçeli ayağa kalkana kadar bir şey söylemeyeceğiz. Kültürümüzde yok hastayla uğraşmak. Bugün yazmış da yazmış, 'CHP' diyor, 'Özgür Özel' diyor. Diyor ki 'savaş ilan ediyormuş.' Bizim kültürümüzde yok. Yurtta barış cihanda barış. Ben 'savaş ilan ederim' demedim, 'bu yapılanı savaş ilanı kabul ederim' dedim. Gazi'nin partisi savaş ilan etmez; ama işgale sessiz kalmaz, iş birlikçilere sessiz kalmaz, yavru vatanı satana sessiz kalmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ne Trump'tan, ne bir başka süper güçten korkmaz. Benim savaşım niye seninle olsun? Benim işim bu iktidarı değiştirmekte, hukuk düzenini kurmakta" dedi.