Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler - Son Dakika

Gezici Araştırma'nın son anketinde yurttaşlara siyasi partilerde liderlerden sonra en çok kimleri beğendiği soruldu.

AK PARTİ'DE SÜLEYMAN SOYLU

AKP içinde Erdoğan'dan sonra en beğenilen ismin Süleyman Soylu olduğu belirlendi.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 28.5'i Süleyman Soylu?yu beğendiğini ifade ederken yüze 21.4'ü Hulisi Akar'ı, yüzde 14.3'ü Ömer Çelik'i, yüzde 10'u Fuat Oktay'ı, yüzde 9.6'sı Murat Kurum'u, yüzde 5.3'ü de Mustafa Şentop'u beğendiğini söyledi.

CHP'DE MANSUR YAVAŞ

CHP içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında beğenilen ve makul bulunan isimlerin kim olduğuna ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 21,2'si Mansur Yavaş cevabını verdi.

Katılımcılardan yüzde 18,1'i Ekrem İmamoğlu'nu, yüzde 13,4'ü ise Özgül Özel'i beğendiğini söyledi. Daha sonra sırasıyla Faik Öztırak, Engin Altay, Muharrem Erkek ve Seyit Torun geldi.

MHP'DE SEMİH YALÇIN

MHP içinde genel başkan Devlet Bahçeli dışında beğenilen ve makul bulunan isimlerin kim olduğuna ilişkin soruya ise katılımcılardan % 15,2'si Edip Semih Şahin, % 12.9'u Mevlüt Karakaya cevabını verdi.

Katılımcıların % 10,4'ü Sadir Durmaz cevabını verirken, aynı zamanda İzzet Ulvi Yönter, Muharrem Varlı, Erkan Haberal da beğenilen isimler arasında yer aldı.

İYİ PARTİ'DE YAVUZ AĞIRALİOĞLU

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in ardından en beğenilen ismin Yavuz Ağıralioğlu olduğu belirlendi.

Ağıralioğlu'nu Müsavat Dervişoğlu ve Aytun Çıray izlerken, Bahadır Erdem dördüncü sırada yer aldı.