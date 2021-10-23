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AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

23.10.2021 18:03

AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Batının terörle mücadele anlayışı çifte standartlıdır" "Ülkemizin yanı başında bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz" " Türkiye üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir,...

AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

"Batının terörle mücadele anlayışı çifte standartlıdır"

"Ülkemizin yanı başında bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz"

" Türkiye üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir, oyun kurucu bir ülkedir"

" Türkiye'yi artık hiçbir güç eski Türkiye'ye geri çeviremeyecektir"

GAZİANTEP - AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, " Batının terörle mücadele anlayışı çifte standartlıdır. Ülkemizin yanı başında bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi artık hiçbir güç eski Türkiye'ye geri çeviremeyecektir. 2023 yılında da milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni yüzyıla yeni anayasayla ülkemizin demokrasisini taçlandırmak hepimizin ve siyasetin boynunun borcudur. Tüm muhalefet partilerinin yeni anayasa sorumluluğundan kaçmadan, masada milletin beklediği yeni anayasa yapma sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve parti teşkilatının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat üyelerinin görüş, öneri alındı ve partinin 2023 vizyonu konuşuldu. Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, Suriye'de kurulması planlanan terör koridoruna izin vermeyeceklerini ve Türkiye'nin üzerinde oyun oynanan bir ülke olmadığını, oyun kurucu bir ülke olduğunu dile getirdi. Bakan Gül, ayrıca mevcut sorunların çözüme kavuşturulacağını, özgürlüğün arttırılacağını ve ekonomik refahın arttırılması için çalışacaklarını ifade etti.

"Türkiye AK Parti kurulmadan önce her alanda sıkıntıyla yüz yüze bir ülkeydi"

Türkiye'nin AK Parti kurulmadan önce sıkıntılarla boğuşan bir ülke olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'de AK Partiyle birlikte her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da çok önemli adımlar ve başarılara imza atıldı. Savunma sanayisinin gelişmesinde çok büyük emeği geçen Özdemir Bayraktar ağabeyimizi bu vesileyle rahmetle minnetle yad ediyorum. Türkiye'de terörle mücadelenin başarıya ulaşmasında en büyük etkenlerden birisi asker ve polisimizin içerisindeki FETÖ'cü hainlerin temizlenmesi ve savunma sanayideki önemli başarılar çok etkili olmuştur. Bugün Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yerli ve milli sanayimizle birlikte artık bizi bekleme odasında bekletenler, Türkiye'ye İHA-SİHA vermeyiz diyenler bugün Türkiye'nin bu başarısını büyük bir gıpta ile izlemektedir. Bu yolda mücadelemizi başarıyla sürdüreceğiz. Her alanda olduğu gibi Gaziantep'imizin savunma sanayi alanında merkez bir üs olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye AK Parti kurulmadan önce her alanda sıkıntıyla yüz yüze bir ülkeydi. Sıkıntılarla boğuşan ve karşı karşıya kalan bir ülkeydi. Milletimiz AK Parti'yi kurdu ve AK Parti'de milletimizi iktidara getirdi. AK Parti'yle Gaziantep, Diyarbakır, Edirne iktidar olmuştur. 84 milyon vatandaşımızın kendisi ve sesi iktidara gelmiştir. Bu partinin sahibi milletin kendisidir" dedi.

"Dünyanın neresinde bir mazlum varsa yönünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza çevirmiştir"

Dünya'da adaletsizliğin olduğunu ve bu adaletsizlik mücadele edenin, mazlumların sesi olanın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyleyen Bakan Gül, "İnsanlık bir küresel adaletsizlikle karşı karşıya. Dünyada adaletsizlik, çifte standart ve dünyada zulüm almış başını gitmiş durumda. Bu zulme destek olanlar olduğu gibi bu zulmün karşısında duran ve yeryüzünde nerede olursa olsun mazlumun yanında olan bir anlayış var. Dünyada insanlık için adalet için çalışanların başında mazlumların güçlü sesi olarak Türkiye var. Bu güçlü sesin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildiğini bütün dünya yakından görüyor. Dünya'da 3-5 ülkenin dünya adına karar vermesinin haksızlık olduğunu en güçlü bir şekilde haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden Birleşmiş Milletlerde 'dünya beşten büyüktür' diyerek bu gerçeği söylemiştir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gitti. Bilindiği üzere meşhur bir söz var 'onlar ellerinde haçlarla geldiler, ellerinde altınlarla gittiler' diye. Osmanlı ve bizim atalarımız gittiği hiçbir yere sömürge anlayışıyla gitmemiştir. O yer kendi kültürünü, dilini, dinini muhafaza etmiştir. Aynı anlayışla biz Afrika'ya ve dünyanın her yerine bakıyoruz ama Batı; çifte standardın, sömür aracının, tahakküm anlayışının bir ürünüdür. Batıdaki anlayış güçlüysen haklısındır, haklıysan güçlüsündür değil. O yüzden Cumhurbaşkanımızın Afrika seyahati ve mesajları o yüzden bütün dünya ve insanlık için çok anlamlı olmuştur. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa yönünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin yanı başında bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz"

Suriye'de kurulması planlanan terör koridoruna izin vermeyeceklerini dile getiren Bakan Gül, Batı'nın terör konusunda çifte standartlı davrandığını belirterek, "Batının terörle mücadele anlayışı da çifte standartlıdır. Batı terörle mücadele etmiyor hangi teröre karşı çıkalım diyerek terör örgütlerinde seçicilik yapıyor. Batı, göç ve mülteci meselesinde çifte standart yapıyor. İnsan haklarından bahseden Batı, mülteciye çelme takan, botlarını batırarak Akdeniz'in Ege Denizinin cansız bedenlerini soğuk sulara bırakandır. İnsan hayatına kasteden anlayışın insanlığa, dünyaya verebilecek hiçbir mesajı yoktur. Türkiye Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da yanı başımızda Suriye'de ülkemizin menfaatleri için güçlü bir dirayet sergilemektedir. Türkiye'nin menfaatleri için güçlü bir duruş ortaya konmaktadır ve bu mücadele yine daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Ülkemizin yanı başında bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda da başarılı bir şekilde terörle mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir, oyun kurucu bir ülkedir"

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'nin üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke olmadığını, oyun kurucu konumunda bir ülke olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de AK Parti öncesinde vatandaşına tepeden bakan, vatandaşın sorunlarını halının altına süpüren bir anlayış vardı. Ama AK Parti işte bütün sorunları çözüm iradesiyle vatandaşlarına hizmetkar olmak için geldi ve bu anlayışı ortadan kaldırdı. Vesayetçi anlayış artık tarihin çöp tenekesine kalmıştır. Türkiye'yi artık hiçbir güç eski Türkiye'ye geri çeviremeyecektir. Türkiye'nin yönü artık reformalardır, geleceğe emin adımlarla yürümektir. Muhalefetin dilinde de millete tepeden bakan, tehditkar dili, vesayetçi dönemi çağrıştıran bu dilin milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bunlara en güzel cevabı milletimiz sandıkta tekrardan verecektir. Tüm sorunları hep birlikte çözecek olan AK Parti'dir. Diğerleri konuşur, laf üstüne laf koyar ama AK Parti icraat üstüne icraat yapar, sorunları çözer ve milletle beraber yoluna devam eder. Bizi bölmek isteyenlere, huzurumuzu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir, oyun kurucu bir ülkedir. Türkiye oyunları bozan bir ülkedir. Türkiye sizin arka kapılarda, karanlık odalarda siyaset mühendisliğinizin esiri değildir. Türkiye'nin kararını 84 milyon vatandaşı verir" dedi.

"2023'e milletimizle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz"

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için mevcut sorunları çözerek, ekonomik refahın arttırarak ve özgürlüğün arttırarak ilerleyeceklerini dile getiren Bakan Gül, ayrıca yeni anayasa yapmanın siyasi bir borç olduğunu ve muhalefetin yeni anayasa konusunda çalışması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Türkiye'de ekmeği, özgürlüğü AK Parti ile beraber arttırdık. Ama bunları daha da büyüteceğiz. Hiçbir sorun yok, her meseleyi hallettik kolaycılığına kaçmadan evet mevcut sorunları da çözerek ekmeği daha fazla büyüterek özgürlüğü daha fazla arttırarak 2023'e milletimizle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2023 yılında da inşallah milletle yol yürümüş yürümeye devam edecek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza emin adımlarla ulaşacağız. Yeni yüzyıla yeni anayasayla ülkemizin demokrasisini taçlandırmak hepimizin ve siyasetin boynunun borcudur. Bu konuda muhalefetin sorumluluktan kaçma lüksü yoktur. Tüm muhalefet partilerinin yeni anayasa sorumluluğundan kaçmadan, masada milletin beklediği yeni anayasa yapma sorumluluğudur. Cumhur ittifakıyla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Togo Cumhuriyeti, Abdülhamit Gül, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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