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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Çorum'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Çorum'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

29.10.2021 14:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Çorum'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İktidarımızda yapacağımız ilk şey, siyasi etik yasasını çıkarmak olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İktidarımızda yapacağımız ilk şey, siyasi etik yasasını çıkarmak olacak. Liyakata dayalı bir sistem kuracağız. KPSS dışında işe yerleştirme olmayacak. Bunu inşallah yerel yönetimlere de yayacağız. Mülakat sistemini kaldıracağız." dedi.

Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere geldiği Çorum'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Partililerin bayramını kutlayan Ağbaba, "Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının Başkanı bugün yine Atatürk'ü anmamış. Çok da iyi etmiş. Atatürk'ün onun gibi bir insanın anmasına ihtiyacı yok ancak bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı, bağımsızlığımızı, ezanların okunmasını borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün hutbelerden çıkartılmasını kınadığımızı söylemek istiyoruz. Şu anki Diyanet İşleri Başkanı siyasetin adeta emir eri olmuş, onların kılıçlığını yapan bir şahsiyet. Maalesef Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşlerini Diyanet İşleri gibi yönetmiyor, AKP'nin din bürosu gibi yönetmeye çalışıyor. Onu da buradan kınadığımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Atatürk'ün unutturulmaya çalışıldığını iddia eden Ağbaba, "Ancak her yıl 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda, farklı zamanlarda Türkiye'de en çok ziyaret edilen yer, Anıtkabir. Bugün tedbir almışlar, basın mensuplarının görüntü almasına izin vermemişler. Hangi sebeple? Pandemi sebebiyle. On binlerce insan giriyor, onlardan hastalık bulaşmıyor, görüntü alacak basın mensuplarını içeri sokmuyorlar. Bunun sebebi ise coşkulu kalabalık görüntünün kamuoyuna yansımamasıdır. Bunu kim yapıyor? Maalesef Atatürk'ün kurduğu ordunun bakanı olan Hulusi Akar yapıyor. Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından büyük bir talihsizlik. O da tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri gibi davranan ve haddini bilmeyen biri. Medya mensuplarının Anıtkabir'e alınmasına izin vermiyor. Bunların hepsinin çözüleceği günler yakındır. Atatürk'ü tekrar insanlar istedikleri coşkuyla kutlayacaklardır. Zaten yasaklandıkça halk kutlamaya başladı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdiğini ileri süren Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bu ülkede Türkeş, Erbakan, Demirel, Menderes, İnönü, Mesut Yılmaz, Çiller geldi ama bu kadar seviyesiz, kendi iktidarı için ülkeyi yakmaktan dahi çekinmeyen bir siyasetle ilk kez karşılaşıyoruz. Resmen bir iç savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var. Buradan söyleyelim; Çubuk'taki saldırının azmettiricisi belli. Çubuk'taki saldırıyı azmettiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç girişiminde bulunulmasının azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Düşünün ki bir siyasi partinin genel başkanının canına kasteden bir saldırı sonucu kayıp yaşansa, dünyada sokağa çıkamayız. Yazık bu ülkeye, bu ülkenin 100 yıllık demokrasi birikimine, barışına, kardeşliğine. İktidarda kalmak için her yolu mubah sayan siyasetle karşı karşıyayız. Adete mafya babası gibi, çete lideri gibi biriyle karşı karşıyayız ancak biz onun bu sözlerine alet olmayız. Bir çatışma çıkararak, kaos yaratarak bir seçim hesabı var. Ona da alet olmayacağımızı söylemek istiyoruz ama ondan da korkmuyoruz. Biz Kuvayimilliye geleneğinden gelen, padişahın karşısında diz çökmemiş, yedi düvele meydan okumuş bir partinin mensuplarıyız."

Ağbaba, CHP iktidarında sorunlara çözüm üreteceklerini belirterek, "İktidarımızda yapacağımız ilk şey, siyasi etik yasasını çıkarmak olacak. Liyakata dayalı bir sistem kuracağız. KPSS dışında işe yerleştirme olmayacak. Bunu inşallah yerel yönetimlere de yayacağız. Mülakat sistemini kaldıracağız." açıklamasında bulundu.

Toplantıya CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Veli Ağbaba, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Çorum'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Çorum'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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