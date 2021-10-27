Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri' diyenlerin, onlara 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor." dedi.

Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi Suriye'den dışlamak isteyenlerin kullandığı argümanların ve sergilediği çirkefliklerin hepsinin, soru olarak önlerine koyulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamam biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da siz kendinizi bu kadar belli etmeyin bari. Hiç şüphesiz burada asıl önemli olan; ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin, terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, HDP'ye boyun eğmesidir. Hem demokrasimiz adına hem milli güvenliğimiz adına ne kadar üzüntü verici, ne kadar hazin bir tablo." diye konuştu.

"Askerliği, televizyon şovu sanan cehalet..."

"Kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri' diyenlerin, onlara 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın. Anlaşılan o ki CHP yönetimi bu fotoğraftan herhangi bir rahatsızlık duymuyor. CHP Genel Başkanı'nın askerliği, çocuk oyuncağı veya televizyon şovu sanan cehaletini de milletin takdirine bırakıyorum. Küresel ve bölgesel askeri iş birlikleri, diplomatik incelikler, ülkenin ve milletin menfaati için atılacak adımlar konusunda en küçük bir fikri, daha doğrusu böyle bir derdi olmayanla bu hususları konuşmak bile abestir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip gücünün tamamının profesyonel askerlerden oluştuğunu bilmeyecek, sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken soru Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir."

"İYİ Parti'nin tezkereyi desteklemelerini memnuniyetle karşıladık"

Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhinde ne malzeme varsa hemen dört elle sarılanların, ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda savrulmalar yaşamalarına şaşırmadıklarını belirten Erdoğan, CHP ile HDP'nin perde arkasında zaten bildikleri ortaklığının, bu tezkere oylaması vesilesiyle aleniyet kazandığını dile getirdi.

Buna karşılılık ittifakın diğer resmi ortağı İYİ Parti'nin, tezkereye "evet" oyu vererek CHP ve HDP'den farklı bir yol izlediğine işaret eden Erdoğan, "İYİ Parti yönetimi ve milletvekillerinin siyaset üstü milli bir konu olan Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına imkan veren bu tezkereyi desteklemelerini biz de memnuniyetle karşıladık. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP olarak ülkemizin bekasıyla ilgili her mesele gibi bu konuda da tam bir görüş, eylem birliği içerisinde olduğumuzu tekrarlamaya gerek bile duymuyorum." görüşünü paylaştı.

"Böyle haysiyetli duruşu anlamasını zaten beklemiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grup büyükelçinin, Türkiye'de halen yürüyen bir davaya dair yaptığı hadsiz açıklama konusunda sergiledikleri ilkeli ve onurlu duruşun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiğini vurguladı.

Erdoğan, "Bir dönem başında olduğu SSK'yı batıran, partisine bir kaset kumpası sayesinde Genel Başkan olan, ülkenin dört bir yanında yükselen partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık skandallarına sırtını dönen, girdiği her seçimi kaybettiği ve böyle bir durumda gereğini yapacağını söylediği halde yerinden kıpırdamayan bir yüzsüzlük abidesinin böyle haysiyetli duruşu anlamasını ve desteklemesini zaten beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilerin açıklamasını, ülkeye ve yargı kurumlarına ağır bir hakaret olarak gördüğünü belirten Erdoğan, kimin nerede durduğunu hep birlikte takip ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin "gayri milli tutumunu gösterdiğini" ifade ettiği bir video izlettirdi.

Video sonrası Erdoğan, "Bu tür hadiseleri aynı zamanda ülkemizdeki yerli ve milli duruş sahipleriyle müstemleke zihniyetlileri ayırt etmenin bir vesilesi olarak görüyoruz. Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp, özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla ne gönül bağı ne kök bağı yoktur, olamaz." ifadesini kullandı.

"Tek parti CHP'sinin faşizmini geri getirme gayreti"

Kılıçdaroğlu'nun, alışkanlık haline getirdiği kamu görevlilerine yönelik sözlü saldırılarını son dönemde artırdığını söyleyen Erdoğan, "Ülkenin askerinden polisine, hakim ve savcısından öğretmenine, emeklisinden çiftçisine, esnafından sanayicisine herkesi hedef alan Kılıçdaroğlu, tek parti CHP'sinin faşizmini geri getirmenin gayreti içerisindedir." sözlerini sarf etti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik sözlerinin yer aldığı bir videoyu da izlettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her bireyinin, devletin koruması ve güvencesi altında yer aldığını, Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarının, kendini rezil etmenin ötesinde bir anlama sahip olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun kendi partisini yönetmekten aciz olduğunu, altında olup bitenler karşısında çaresiz kaldığını vurgulayan Erdoğan, ağzından çıkanlardan habersiz bir genel başkanın, ülke idaresi hususunda atıp tutmasından daha komik bir şeyin bulunmadığını belirtti.

"2023, inşallah Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu zavallının durumunun tababet ilminin görev alanına girdiğini daha önce zaten söylemiştik. Dolayısıyla lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Adama bak; Osmanlı'ya hakaret ediyor. Sen kimsin, Osmanlı'ya nasıl hakaret edersin? 600 yıl dünyaya nam salmış bir Osmanlı'ya sen nasıl hakaret edersin? Bu ne saygısızlıktır. Buna bizim kitabımızda cibilliyet itibarıyla bozuk derler. 6 asır dünyaya nam salacak, dünyanın bir ucundan, diğer ucuna nam salacak, böyle bir ecdada hakaret edeceksin. Buna müsaade etmeyiz, buna fırsat vermeyiz. Sen kimlerle, nerede, nasıl geçineceksen geçin.

Bu kadar merak ettiğin Suriye'de bile o ecdadın ayak izleri var. Çok merak ediyorsun ya. Misakı Milli denilen o anlaşmanın da yerinde yine Osmanlı'nın mirası var. Biz her zaman olduğu gibi bugünde milletimizin irfanına, ferasetine güveniyoruz, milletimizin iradesine tabiyiz. İnanıyorum ki 2023, inşallah Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacaktır. Fakat çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz."

"Toplu açılışlarda 106 fabrika açılışı yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki toplu açılış törenlerine de değindi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, "Ne yapıyorlar" söylemlerine karşılık, "Toplu açılışlarda 52 fabrika açılışı, 106 ayrıca fabrika açılışı yaptık. Daha yeni Eskişehir'de olanları söylüyorum. Biz buyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da 8 ayda yapımı tamamlanan havalimanı açılışına katıldığını anımsattı.

Akıllı tarım ile ilgili atılan adımların açılışlarına da katıldıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Azerbaycan'da farklı bir gelişme var. İnşallah Fuzuli'den İstanbul'a bir hareket olacak. Bu yolların yapımına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Azeri-Türk müşterek yaptıkları çalışmalarla hamdolsun güzel bir gardaşlık sergiliyorlar. Bu gardaşlıkla inşallah Azerbaycan çok ciddi bir kalkınmanın, ayağa kalkışın örneklerini veriyor. Aramızdaki bu dayanışma inşallah devam etmek suretiyle çok kısa zamanda da Azerbaycan parmakla gösterilen ülkeler arasında yerini alacaktır.

Tarımda güzel adımlar atıyorlar. Şu anda Ermenilerin döşediği mayınlar temizleniyor. O mayınların temizlendiği yerler de tarım alanı haline getiriliyor. Bu konuda da yoğun çalışmaları var. Bizim Makina Kimya Endüstrisinin ürettiği bir mayın tarama aracından Azerbaycan'a verdik. Şu anda uzaktan kumanda ile mayın temizliği yapıyorlar. Bunlar da ülkemizde nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok çok önemli. Bir taraftan Karabağ bir taraftan Şuşa, turizm olarak da ciddi bir patlamayı yapacaklar. Rabb'im onların da bizim de yar ve yardımcımız olsun."

(Bitti)