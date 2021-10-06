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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

06.10.2021 17:04
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, "Bu menfur olayın sonuçlarını hep beraber bugünlere yansıyan şekliyle gördük.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, "Bu menfur olayın sonuçlarını hep beraber bugünlere yansıyan şekliyle gördük. O gün Arz-ı Mev'ud'u, vadedilmiş toprakları kabul eden anlayışın, siyonist ve emperyalist emellere alet olduğunu net bir şekilde görmüş olduk." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, vatandaşların her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlardan yorulduğunu savunarak, "Sayın Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı meşhur bir çay simit hesabı vardı. Bugün Sayın Erdoğan'ın tavsiyesi doğrultusunda 3 çocuk yapan bir aile, 3 öğün sadece simit yiyip, çay içse asgari ücretin yarısı etmektedir." diye konuştu.

Türkkan, günde 3 simit bile almaya gücü yetmeyen 16 milyon vatandaşın olduğunu ileri sürdü.

"PKK'yı bir sefer daha şiddetle kınıyor, lanetliyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, "Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü ve 3 arkadaşı asla aklımızdan çıkmamıştır. Bu olayların mümessillerini ve bölücü terör örgütü PKK'yı bir sefer daha şiddetle kınıyor, lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının 6 Ekim 1926'da Kayseri'de açıldığını hatırlatan Bülbül, havacılık alanında Türkiye'nin büyük mesafe katettiğini söyledi. Türkiye'nin, HÜRKUŞ, HÜRJET GÖKBEY, ATAK-2, Milli Muharip Uçak, Milli İnsansız Savaş Uçağı projeleriyle havacılıkta ulaşılabilecek en üst seviyeye çıkma azim ve kararlılığını dost düşman herkese gösterdiğini anlatan Bülbül, milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesi için çaba sarf edenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 6-8 Ekim olaylarında gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması yönündeki çağrılarını yinelediklerini belirtti.

"Bu torba teklifi bir fırsat olarak görüyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6 Ekim İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümüne işaret ederek, Atatürk'ün Kartal İstimbotu'nun üstüne çıkıp gözleri ufuk çizgisinde, "Geldikleri gibi giderler." dediğini hatırlattı.

"Geldikleri gibi gideceklere inananların devamıyız biz" diyen Özel, "Lozan'ı yapan İsmet Paşa'yla da Başkomutan Mustafa Kemal'le de İstanbul'a giren Şükrü Naili Paşa'yla da kurtuluşun ve kuruluşun bütün kahramanlarıyla da gurur duyuyoruz. Onları değersizleştiren, onlara söz söyleyen, kendi yazdığı yalan tarihle gençleri inandırıp onları şeytanlaştırmaya çalışanlara inat, hakikatin yanında bu büyük gururu hep beraber taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Kredi ve Ziraat Bankası, kamu bankaları mağdurları platformu üyelerinin yedinci kez Meclisi ziyaret ettiklerini belirten Özel, "Plan ve Bütçede her şey yapılandırıldı, şirketlerin vergi borçlarına bile af çıkarıldı. Ama Plan ve Bütçe, şu kamu bankalarına borçlu çiftçiler ve Tarım Kredi mağdurlarına yönelik bir şey yapılmadı. Yukarıdaki bu torbayı bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır annelerinden cevabını aldıklarını görüyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere yönelik, terör örgütü PKK'nın ve onların sözcülerinin provokatörlüğünde yaşanan olaylarda Yasin Börü ve arkadaşları başta olmak üzere katledilen vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

O günlerde yaşanan bu menfur olayın sonuçlarını, bugünlere yansıyan şekliyle gördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, "O gün Arz-ı Mev'ud'u, vadedilmiş toprakları kabul eden anlayışın, siyonist ve emperyalist emellere alet olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Bu vesileyle, siyonist ve emperyalistlerin maşası olan, Kürtlerin ve bölgenin düşmanı olan PKK'nın ve onların sözcülerinin mutlak surette milletimizden ve Diyarbakır annelerinden mutlaka cevabını aldıklarını ve alacaklarını hep birlikte müşahede ediyoruz." yorumunu yaptı.

Çok önemli uluslararası bir anlaşmayı hep birlikte Meclis'in gündemine taşıdıklarına işaret eden Akbaşoğlu, "Paris İklim Anlaşması'nın ve beraberinde nükleer enerjiye ilişkin 2 uluslararası sözleşmenin, bu manada görüşülmesine inşallah bugün başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı tarafından, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye katkılarından dolayı, "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" ödülü sunulduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "İnşallah hep beraber Türkiye olarak yeşille, çevreyle, geleceğimizle ilgili çok daha iyi hizmetlere birlikte imza atacağız. Bu konuda dile getirilen hususlara hep beraber ortak katkı vermeyi de sizlerden istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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