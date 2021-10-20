Üye Girişi
TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

20.10.2021 16:41
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2021 Türkiye raporuna ilişkin "AB'ye üye olmak için uzun süreden beri samimi bir mücadele sürdürüyoruz ama bu, çifte standart içeren, tek taraflı, eşitlikçi olmayan, Türkiye'yi ötekileştiren ve ayrımcılığa tabi tutan...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2021 Türkiye raporuna ilişkin "AB'ye üye olmak için uzun süreden beri samimi bir mücadele sürdürüyoruz ama bu, çifte standart içeren, tek taraflı, eşitlikçi olmayan, Türkiye'yi ötekileştiren ve ayrımcılığa tabi tutan davranışları kabul etmemiz anlamına da gelmiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, geçim sıkıntısı nedeniyle kredilere yönelen vatandaşların, geri ödemede zorluk yaşadığını söyledi.

Konut kredisi kullananların en düşük faizler için bile yüksek tutarlar ödemek zorunda kaldığını belirten Dervişoğlu, geliri düşük olan vatandaşın taksitleri ödeyememesi yüzünden bu tutarların daha da arttığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle ekonominin kötüye gittiğini ileri sürdü.

"TÜGVA'nın, kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği ve sicil kaydı tuttuğu" iddialarını da aktaran Dervişoğlu, bu konuda hükümete yönelttikleri sorulara cevap beklediklerini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 20 Ekim 1992'de Bingöl'de PKK terör örgütünün bir köy minibüsünü durdurarak 19 vatandaşı şehit ettiğini hatırlatarak, hain terör örgütünün, bugüne kadar çoğunluğu Kürt kökenli 6 binin üzerinde sivil vatandaşı katlettiğine dikkati çekti. Terör örgütünün saldırılarını lanetleyen Bülbül, söz konusu saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara sağlıklı ve uzun yaşam temennisinde bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye'nin iç işlerine karışma cüretini kendinde görmeye başladığını ifade eden Bülbül, " Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dahil olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir." dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin esas kaynağının, Rum-Yunan ikilisinin gayri meşru ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ile Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini yok saymaları olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bu ikilinin Doğu Akdeniz'de gerginlik çıkarmak için kıta sahanlığımızı ihlal teşebbüslerine geçtiğimiz günlerde gerekli cevabın verildiği Dışişleri Bakanlığı tarafından ifade edilmiştir. Biz hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumaya muktediriz. Türkiye ve Kıbrıs Türkü'nün meşru hak ve menfaatlerine halel getirecek hiçbir teşebbüs başarıya ulaşamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Sinop'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 vatandaştan hala haber alınamadığını söyleyerek, bu kişilere yönelik arama çalışmalarının neden durdurulduğunu sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB Komisyonu'nun 2021 Türkiye Raporu'na yönelik eleştiride bulunduğunu ve "AB üyelik yönündeki stratejik tercihimiz de güçlü bir şekilde devam ediyor." dediğini aktaran Beştaş, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Hem 'stratejik olarak AB'ye girmek istiyoruz' diyeceksiniz hem de 'haklı, doğru tespitleri reddediyoruz.' diyeceksiniz. Böyle olmaz. AB'ye girmek istiyorsanız ki biz bu süreci destekliyoruz, önce o ilkeleri hayata geçireceksiniz." diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "cumhurbaşkanına hakaret" davalarına ilişkin bir karar aldığını anlatan Beştaş, bu karar gereği bu konudaki davaların ya düşürülmesi ya da beraatle sonuçlanması gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin G20'den G40'a düştüğünü, "tıpkı küme düşen futbol takımlarında teknik direktörün değiştirilmesi gibi" milletin de hükümeti değiştireceğini öne sürdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayan 2022 bütçesinin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunmak istediğini belirten Altay, "Ama temenni edemiyorum çünkü hayır görmüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, bütçe sunumunun başında hiçbir bütçe hedefini tutturamadıkları için milletten özür dilemesi gerektiğini ileri süren Altay, Oktay'ın bunu yapmadığını söyledi.

CHP'li Altay, TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 19,5 artış gösterdiğini dile getirerek, "Bütçede, Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 14,4 zam öngörülüyor. Bu doğru değil. Milleti, çiftçiyi, köylüyü, esnafı, işçiyi, işsizi, öğrenciyi, sağlık çalışanını, 3600 bekleyeni, EYT'liyi enflasyona ezdirdiniz. AK Parti Grubu'na sesleniyorum, bari Cumhurbaşkanı'nı enflasyona ezdirmeyin. Vallahi çok ayıp. Bizim millet eziliyor, alışmış, vatan sağ olsun, devletimiz var olsun diye." sözlerini sarf etti.

Altay, sözlerine AK Parti'li milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine, "Bunun neresi yanlış? Memura yüzde 5, Cumhurbaşkanına yüzde 14,5. Yüzde 19,5 yapın. Bizim memurumuz kahrınızı 20 yıldır çekiyor, bunu da çeker." ifadelerini kullandı.

CHP'li Altay, gençlerin yüzde 70'inin Türkiye'de yaşamak istemediğini de öne sürdü.

"Pandemi öncesi yaklaşık 370 bin vatandaşımız ülkesine geldi"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Altay'ın "Türkiye'de gençlerin yurt dışına gitmek istediği" yönündeki sözleri üzerine, "Hangi araştırmaya göre bunu söylüyorsunuz bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki; pandemi öncesi yurt dışından yaklaşık 370 bin vatandaşımız, bulundukları ülkelerin sağlık sistemine güvenmedikleri için ülkesine geldi. Bu ülkede kendi sağlık sistemlerinin onları gerektiği gibi tedavi edeceğine inandıkları için yaklaşık 370 bin kişi ülkesine geldi ve tedavisini oldu. Türkiye dayanışması ve paylaşmasıyla salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi oldu." diye konuştu.

1992'de Bingöl'de yolcuları kurşuna dizen terör örgütünü lanetleyen ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Ünal, Mevlid-i Nebi Haftası'nı da kutladı.

AK Parti'li Ünal, HDP'li Beştaş'ın AB Komisyonu'nun 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin sözlerine değinerek, şunları kaydetti:

"Raporda Türkiye, Doğu Akdeniz ile ilgili yeni provokasyonlar ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerde bulunmakla suçlandı. Biz, Türkiye'ye AB'den nasıl bakıldığını biliyoruz. Türkiye'nin Afrika açılımında, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumada, terörle mücadelesinde bu ülkelerin Türkiye'ye nasıl baktığını biliyoruz. AB'ye üye olmak için uzunca bir süreden beri samimi bir mücadele sürdürüyoruz ama bu, çifte standart içeren, tek taraflı, eşitlikçi olmayan, Türkiye'yi ötekileştiren ve ayrımcılığa tabi tutan davranışları kabul etmemiz anlamına da gelmiyor. Türkiye, masada eşit olarak oturan, kendi çıkarlarını koruyan ve üstenci dili kabul etmeyen bir dış politika yürütüyor, yürütmeye de devam edecektir. Türkiye bölgesinde huzur, düzen istiyor, çatışma istemiyor. Türkiye, 10 bin kilometre öteden gelen ABD, Fransa ve diğer ülkelerin mahallesinde yangın çıkarmasına izin vermedi, vermeyecek."

Avrupa Birliği, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


Son Dakika

Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı 17:38 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı 17:35 Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? 17:14 Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi?
Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı 17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi 16:37 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Fatih Yasin: 14:31 Fatih Yasin: "Türkiye e-sporunda sorun direkt oyuncularda"

Son Dakika Haberleri
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi
17:13 Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
17:02 KKTC'de pompa fiyatına zam isteyen 2 yakıt firması satışlarını durdurdu! İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
16:36 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
15:52 Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı
Kıskançlık krizine giren madde bağımlısı adam, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Kıskançlık krizine giren madde bağımlısı adam, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı         
17:40
Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları         
17:37
80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi         
17:17
Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok Masaj iddiasıyla gündem olan Erkan Özerman isyan etti: Namusuyla iş yapanlara tahammül yok         
17:13
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir         
17:04
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 17:47:17. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement