Putin, Biden'ın küfürlerine yanıt verdi: 'Kesinlikle haklıyım' - Son Dakika
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Politika

Putin, Biden'ın küfürlerine yanıt verdi: 'Kesinlikle haklıyım'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik küfür içerikli ifadelerini değerlendirerek, Biden'ın hakaretinin ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğini belirtmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Putin, Biden'ın açıklamasını kinayeli bir şekilde gülerek değerlendirdi ve bir kez daha başkan olarak Biden'ı tercih ettiğini vurguladı.

23.02.2024 12:34  Güncelleme: 14:58
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine ettiği küfürlü ifadeleri değerlendirdi. "Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya için daha iyi olduğunu söyledim. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki" dedi.

Rus gazeteci Pavel Zarubin'e konuşan Putin, bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğine yönelik açıklamasını hatırlattı. Putin, Biden'ın hakaretinin ABD başkanı olarak olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğini belirtmesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Putin, Amerikan başkanı Biden'ın kendisine ettiği küfre yanıt verdi

BIDEN'IN KÜFÜRLÜ İFADESİNE KİNAYELİ YANIT

Biden'ın açıklamasını kinayeli bir şekilde gülerek değerlendiren Putin, "Bana bir sonraki ABD başkanına yönelik tercihimizi sorduğunuzda herhangi biriyle çalışabileceğimizi söyledim. Ancak bizim için, Rusya için Biden daha iyi demiştim. (Biden'ın) Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu, söylediklerime uygun bir tepki" dedi.

Biden'dan teşekkür beklemediğini söyleyen Putin, "Bana, 'Aferin Volodya, yardımın için teşekkürler' diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu. Putin, bir kez daha başkan olarak Biden'ı tercih ettiğini vurguladı.

Putin, Amerikan başkanı Biden'ın kendisine ettiği küfre yanıt verdi

RUSYA'DAN ABD'YE 'KÜFÜR' NOTASI

ABD Başkanı Joe Biden, dün California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etmişti. Putin'in "çıldırmış biri" olduğunu belirten Biden, Putin'e karşı ağır ifade kullanarak küfretmişti.

Putin, Amerikan başkanı Biden'ın kendisine ettiği küfre yanıt verdi

Biden, daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise "iklim" olduğunu söylemişti. Biden'ın Putin'e küfretmesine Kremlin'den tepki gecikmemiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı? Kullanmadı. Bu nedenle bu tür ifadelerin ABD'yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu tür kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" demişti.

İlerleyen saatlerde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, ABD'ye protesto notası gönderdiklerini duyurmuştu.

Putin, Biden\'ın küfürlerine yanıt verdi: \'Kesinlikle haklıyım\'
Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin, Biden'ın küfürlerine yanıt verdi: 'Kesinlikle haklıyım' - Son Dakika

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