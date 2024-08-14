Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: \'Kadrolar Yan Yana Mücadele Verecekler\'

Politika

SAADET Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, "Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi içerisinde kardeşlik hukukunu zedeleyeceği kanaatiyle olağanüstü yapılacak kongremizin olağan yapılması durumunda karar aldılar. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde kadrolar yan yana mücadele verecekler. Olağan kongremizi tek vücut halinde icra edeceğiz" dedi.

Saadet Partili Arıkan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Arıkan, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunarak, "AK Parti kurulurken Sayın Erdoğan ve arkadaşları bir şey demişlerdi; 'Biz 3Y ile mücadele edeceğiz; yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar'. Kuruluş ilkelerini 3Y ile savaş olarak açıklayan bir partinin dünü ile bugünü arasında nasıl bir fark var? Yolsuzluğu ele alalım; yolsuzlukla mücadelede durum çok vahim. Küresel Yolsuzluk Algı Endeksine göre, Türkiye 180 ülke içerisinde 115'inci sırada. Bu sırayı Ekvator, Endonezya, Sri Lanka, Malavi ve Filipinler ile paylaşıyoruz. Yoksulluk tablosu ise çok daha vahim. Bugün tüm olumsuz ekonomik göstergelerde dünyada rekor üstüne rekor kırmaktayız. Enflasyon, cari açık, alım gücü, üretim, istihdam ve daha nice verilerde diplerdeyiz. 23 yılda özelleşmeyen kurum neredeyse kalmadı. Devlete ait araziler rant amacıyla peşkeş çekildi. Yap-işlet-devret marifetiyle kamu kaynakları belli odaklara aktarıldı. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok, zaten hepimiz bunu gündelik yaşamımızda görüyoruz. Milletimiz adeta yoksullukla boğuşuyor. Yasaklar konusunda ise maalesef tüm dünyada mizah unsuru haline geldik" ifadelerini kullandı.

'SİNVAR'IN VURULMAMASI İÇİN CESUR BİR TAVIR GÖSTERMELİSİNİZ'

Daha sonra Türkiye- Suriye ilişkilerini değerlendiren Arıkan, "Son 15 yılda Suriye ile yaşadığımız, yine gençlerin moda deyimi ile adeta 'love bombing', 'gaslighting' ve sonunda 'ghosting'dir. Halbuki biz başından beri Saadet Partisi olarak Türkiye için şahsiyetli bir dış politikayı öneriyoruz. Bunların başında da bugün eksikliğini çok hissettiğimiz D-8 gelmekte. Bugün D-8'in iki önemli ülkesi İran ve Bangladeş'e de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün İran ile terör devleti arasındaki çatışmada sessiz kalanlarla aynı safta değiliz. İsmail Haniye, Tahran'ın kalbinde vuruldu. Yarın Yahya Sinvar'ın Ankara'nın, Kahire'nin, Cidde'nin göbeğinde vurulmasını istemiyorsanız net ve cesur bir tavır göstermek zorundasınız. Hiç kusura bakmayın; kimse İrancı değil ama siz Amerikancısınız. Dikkat buyurunuz, ırkçı emperyalizmin taktiği, dünyayı etnik ve mezhepsel çatışmaları finanse ederek yönetmektir" dedi.

'KADROLAR YAN YANA MÜCADELE VERECEKLER'

Ardından bir gazetecinin sorusunu üzerine partisinin kongre tarihine değinen Arıkan, "Saadet Partimiz, 30 Haziran 2024 tarihinde kongre yapılması kararı almıştı. Birden fazla aday olunca Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi içerisinde kardeşlik hukukunu zedeleyeceği kanaatiyle olağanüstü yapılacak kongremizin olağan yapılması durumunda karar aldılar. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde kadrolar yan yana mücadele verecekler. Olağan kongremizde tek vücut halinde icra edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.