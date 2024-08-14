Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: 'Kadrolar Yan Yana Mücadele Verecekler' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: 'Kadrolar Yan Yana Mücadele Verecekler'

Geniş Video İzle

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, parti içerisinde kardeşlik hukukunu zedeleyeceği düşüncesiyle olağan kongrenin olağanüstü yapılması durumunda karar alındığını belirtti. Arıkan, önümüzdeki süreçte kadroların birlikte mücadele edeceğini ifade etti.

14.08.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAADET Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, "Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi içerisinde kardeşlik hukukunu zedeleyeceği kanaatiyle olağanüstü yapılacak kongremizin olağan yapılması durumunda karar aldılar. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde kadrolar yan yana mücadele verecekler. Olağan kongremizi tek vücut halinde icra edeceğiz" dedi.

Saadet Partili Arıkan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Arıkan, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunarak, "AK Parti kurulurken Sayın Erdoğan ve arkadaşları bir şey demişlerdi; 'Biz 3Y ile mücadele edeceğiz; yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar'. Kuruluş ilkelerini 3Y ile savaş olarak açıklayan bir partinin dünü ile bugünü arasında nasıl bir fark var? Yolsuzluğu ele alalım; yolsuzlukla mücadelede durum çok vahim. Küresel Yolsuzluk Algı Endeksine göre, Türkiye 180 ülke içerisinde 115'inci sırada. Bu sırayı Ekvator, Endonezya, Sri Lanka, Malavi ve Filipinler ile paylaşıyoruz. Yoksulluk tablosu ise çok daha vahim. Bugün tüm olumsuz ekonomik göstergelerde dünyada rekor üstüne rekor kırmaktayız. Enflasyon, cari açık, alım gücü, üretim, istihdam ve daha nice verilerde diplerdeyiz. 23 yılda özelleşmeyen kurum neredeyse kalmadı. Devlete ait araziler rant amacıyla peşkeş çekildi. Yap-işlet-devret marifetiyle kamu kaynakları belli odaklara aktarıldı. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok, zaten hepimiz bunu gündelik yaşamımızda görüyoruz. Milletimiz adeta yoksullukla boğuşuyor. Yasaklar konusunda ise maalesef tüm dünyada mizah unsuru haline geldik" ifadelerini kullandı.

'SİNVAR'IN VURULMAMASI İÇİN CESUR BİR TAVIR GÖSTERMELİSİNİZ'

Daha sonra Türkiye- Suriye ilişkilerini değerlendiren Arıkan, "Son 15 yılda Suriye ile yaşadığımız, yine gençlerin moda deyimi ile adeta 'love bombing', 'gaslighting' ve sonunda 'ghosting'dir. Halbuki biz başından beri Saadet Partisi olarak Türkiye için şahsiyetli bir dış politikayı öneriyoruz. Bunların başında da bugün eksikliğini çok hissettiğimiz D-8 gelmekte. Bugün D-8'in iki önemli ülkesi İran ve Bangladeş'e de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün İran ile terör devleti arasındaki çatışmada sessiz kalanlarla aynı safta değiliz. İsmail Haniye, Tahran'ın kalbinde vuruldu. Yarın Yahya Sinvar'ın Ankara'nın, Kahire'nin, Cidde'nin göbeğinde vurulmasını istemiyorsanız net ve cesur bir tavır göstermek zorundasınız. Hiç kusura bakmayın; kimse İrancı değil ama siz Amerikancısınız. Dikkat buyurunuz, ırkçı emperyalizmin taktiği, dünyayı etnik ve mezhepsel çatışmaları finanse ederek yönetmektir" dedi.

'KADROLAR YAN YANA MÜCADELE VERECEKLER'

Ardından bir gazetecinin sorusunu üzerine partisinin kongre tarihine değinen Arıkan, "Saadet Partimiz, 30 Haziran 2024 tarihinde kongre yapılması kararı almıştı. Birden fazla aday olunca Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi içerisinde kardeşlik hukukunu zedeleyeceği kanaatiyle olağanüstü yapılacak kongremizin olağan yapılması durumunda karar aldılar. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde kadrolar yan yana mücadele verecekler. Olağan kongremizde tek vücut halinde icra edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: \'Kadrolar Yan Yana Mücadele Verecekler\'
Kaynak: DHA

Mahmut Arıkan, Partiler, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: 'Kadrolar Yan Yana Mücadele Verecekler' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: 'Kadrolar Yan Yana Mücadele Verecekler' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement