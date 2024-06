Samsun Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında 35 Maddeden Komisyonlara Havale Edildi

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda gündeme alınan 36 maddeden 35'i ilgili komisyonlara havale edildi.

SBB Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. 36 maddenin görüşüldüğü ilk oturumda 35 maddenin tamamı daha kapsamlı tartışılmak üzere komisyonlara havale edildi. 1 madde ise meclis üyelerinin bilgisine okundu.

Maddelerin görüşülmesinden sonra geçen mecliste CHP grubu tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ithafen yöneltilen, "Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediye spor Kulübü'ne sezon başından itibaren bütçeden yapılan bağışın yaklaşık 20 milyon TL olduğu, amatöre verilen paranın 2 milyon TL olduğu ve Samsunspor Basketbol'a ise hiç destek verilmediği" yönünde soru önergesi verilmişti. Maddelerin komisyona sevk edilmesinin ardından SBB tarafından yapılan yazılı açıklama meclis üyelerine okundu.

"SBB amatör spor kulüplerine 14 milyon 475 bin TL yardım yapmıştır"

Büyükşehir Belediyesi adına cevabı okuyan Meclis Katip Üyesi Mücahit Yılmaz, "Samsun Büyükşehir Belediyesi her dönemde spora ve sporcuya destek olmuştur. Belediye olarak futbolcun dışında 11 farklı branşta spor faaliyetleri yürütülmüştür. Belediyemizin harcadığı tüm paralar spor ve sporcu faaliyetleri içindir. Bağış yapıldığı iddia edilen kulüp ise sadece yarışabilmek için araçtır. Bu faaliyetler dönemin özel kalem müdürü kulüp başkanı olduğu için yapılmamıştır. Özel kalem müdürü bugüne kadar birçok kişinin yaptığı, bundan sonra da yapacağı gibi kulüpte başkanlık yapmıştır. Belediyemizin spor faaliyetlerinin giderleri dün ne şekilde karşılanmış ise bu dönemde de aynı şekilde karşılanmıştır. Yeni dönemde de aynı yöntemle karşılanacaktır. Zaman ve kişiye göre değişmesi mümkün değildir. Yapılan her harcama 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesine göre yapılmıştır. Spor faaliyetleri 12 aya yayıldığı gibi harcamalar da baskın-bağış şekliyle değil, ihtiyaç hasıl oldukça faaliyet bazlı yapılmıştır. Sporun menfaatinin dışında özel, zamansal, stratejik 1 TL harcanmış değildir. Spor faaliyetlerine harcanan miktar faaliyetin ortalama değerinden elde edilen üründen, kazanılmış olan başarıdan fazla değildir. Ortaya atılan iddialardaki miktarlar ve miktarların aktarım şekli tamamıyla asılsızdır. Gerçeklikten uzaktır ve spora da hiçbir faydası yoktur. 1 çalışma yılındaki harcamalar denetim raporlarında ifade edildiği gibi sabittir. Soru önergesi içerisinde yer alan miktar, cevap niteliğindedir. SBB amatör spor kulüplerine 14 milyon 475 bin TL yardım yapmıştır. Bu miktara belediyemizin spor faaliyetleri harcamaları dahildir. Çünkü harcamalar kulüp üzerinden yapılmıştır. Yaklaşık 2,5 milyon TL'yi bulan kulüplere yapılan yardım, her yıl yüzde 50 artırma ilkesiyle gerçekleşmiştir. Bu durum da kulüpler tarafından memnuniyet ile karşılanmıştır. Belediyemizin diğer spor faaliyetlerinin gideri 12 milyon TL civarında gerçekleşmiştir. Yeni çalışma döneminde kulüplerden desteklenmesi dahil spor politikası, geçmişin değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi doğrultusunda SBB Başkanı Halit Doğan'ın talimatları doğrultusunda şekillenecektir. Bu doğrultuda 11 farklı yaş grubunda futbolda mücadele edilmiştir. Futbol takımı 5 kategoride elit liglerde mücadele etmektedir. Futbol takımı 3 ayrı yaş grubunda Türkiye şampiyonasına katılmıştır. BAL'da mücadele eden takımımız sezonu 2 puan geride 2. olarak tamamlamıştır. Belediyemizin sporcuları 45 Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 156 Türkiye derecesi, 2 Balkan şampiyonluğu olmak üzere 3 Balkan derecesi, 3'ü uluslararası şampiyonluk olmak üzere 38 derece, Avrupa kupa ve şampiyonalarında 4'ü şampiyonluk olmak üzere 24 Avrupa derecesi, dünya şampiyonalarında 6'sı şampiyonluk olmak üzere 20 derece elde edilmiştir. Alperen Berber çok uzun zaman sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak giydiği Türkiye A Milli Takımı ile çıktığı ilk müsabakalarda Avrupa şampiyonu olmuş ve tüm Avrupa'da A milli forma ile 'şampiyon olan en genç güreşçi' unvanını elde etmiştir. Bunun yanı sıra Nisanur Erbil Paris Olimpiyatları'na kota almıştır. Bu kota kadınlarda kılıç kategorisindeki ilk kotadır" ifadelerini kullandı.

Belediyedeki atamalar meclis üyelerinin bilgisine sunuldu

Komisyona havale edilmeyen tek madde, "Yapılan atamaların meclis bilgisine sunulması" maddesi oldu. Söz konusu bilgilendirmede Necmi Çamaş'ın 'Genel Sekreter Yardımcılığı' görevine getirildiği, müfettiş Emrah Binici'nin 'Mali Hizmetler Dairesi Başkanı' olarak atandığı, İletişim Başkanlığı'nda görevli Volkan Toptaş'ın 'Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı' olarak atandığı, Canik Halk Eğitim Müdürü Zekeriya Özkan'ın 'Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı' kadrosuna atandığı ve Ankara Sağlık İl Müdürlüğü'nde görevli Yücel Şirin'in de 'Genel Sekreterlik Makamı' emrinde daire başkanı kadrosu olarak atandığı bilgilere sunuldu.

Komisyonlara havale edilen 35 madde, son meclis toplantısında görüşülüp, karara bağlanacak. - SAMSUN