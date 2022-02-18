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Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak? - Son Dakika

Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?

18.02.2022 08:22
Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?

5 araştırma şirketinin başkanı anket sonuçlarını canlı yayında paylaştı. Habertürk ekranlarında Optimar, GENAR, Türkiye Raporu, AREA ve Gezici araştırma şirketlerinin başkanları yapılan 5 anketi canlı yayında paylaştı.

Muhalefet uzun bir süredir, iktidar cephesine erken seçim çağrısı yapıyor. Ancak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, iktidar sözcüleri seçimlerin zamanında yani 2023'te yapılacağını söylüyor.

Erken seçim tartışmaları sürerken, anket şirketlerinin yaptığı araştırmalar da titizliklikle takip ediliyor.

5 büyük araştırma şirketinin başkanları Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk oldu.

Programa katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye Raporu Başkanı Can Selçuki ve AREA Araştırma Başkanı Murat Karan yaptıkları son anketlerin sonuçlarını paylaştı.

İşte o sonuçlar...

GENAR ARAŞTIRMA

Kendi şirketinin araştırma sonuçlarını sözlü olarak paylaşan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Ak Parti iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. AK Parti yüzde 37,6, CHP yüzde 26 oy alıyor. İYİ Parti yüzde 12 oy topluyor. HDP önde MHP de ona yakın. Ayrıca muhalefetin de parlamenter sisteme geçişten başka bir şey vadetmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

OPTİMAR ARAŞTIRMA

Ak Parti : Yüzde 36,5

CHP: Yüzde 26,7

İYİ Parti : Yüzde 10,9

MHP: Yüzde 10,2

HDP : Yüzde 9,7

DEVA Partisi: Yüzde 1,3

TDP: Yüzde 1,1

Memleket Partisi: Yüzde 0,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7

Saadet Partisi : Yüzde 0,7

BBP: Yüzde 0,6

Gelecek Partisi: Yüzde 0,5

GEZİCİ ARAŞTIRMA

Ak Parti : Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 27,2

İYİ Parti : 12,1

HDP : Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 8,1

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Gelecek Partisi: Yüzde 1,4

Memleket Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 1,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0

TÜRKİYE RAPORU ARAŞTIRMA

AK Parti: Yüzde 33.1

CHP: Yüzde 28.2

İYİ Parti: Yüzde 13.8

HDP: Yüzde 12.2

MHP: Yüzde 8.4

AREA ARAŞTIRMA

AK Parti: Yüzde 32

CHP: Yüzde 27,1

İYİ Parti: Yüzde 15,4

HDP: Yüzde 10,2

MHP: Yüzde 8,2

DEVA Partisi: 3,3

Diğer: 3,8

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Seçim anketi, Erken Seçim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak? - Son Dakika


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