Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi - Son Dakika

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

TÜRKKAN ŞEHİT YAKININA KÜFRETTİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

SİYASİLER DE KINADI

Olayı önce provokasyon olarak nitelendiren Türkkan, gece yarısı paylaştığı bir video ile tüm kadınlardan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den özür diledi. Ancak Türkkan'a siyasi isimlerden gelen tepkiler de çığ gibi büyüdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla! Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir" eleştirisinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşa küfür etmesi; milletvekili rozetini, insani değerleri ve her şeyden önce şehidimizin aziz hatırasını ayaklar altına almaktır. Şehidimizin kız kardeşine yönelik bu küfür, İP'li yöneticilerin sorumluluğudur ve derhal gereği yapılmalıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce meclis de hak etmiyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ: İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa iğrenç bir küfür etmiş. Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Ey @LutfuTurkkan! Sen milletin vekili olamazsın. Eğer zerre kadar onurun varsa istifa edip kendi çukuruna dönersin.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bu saate kadar @meral_aksener'in, @iyiparti 'in hala disiplin mekanizmasını başlatmamış olması, Lütfü Türkkan'ın küfründen daha vahim, daha utanılacak, daha ayıp bir tavırdır. Bu rezaleti sahiplenen partiyi millet de tarih de unutmaz. Aklınızı başınıza alın!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: İYİ Parti vekili Lütfü Türkkan, "Şehit ailesiyim. Meral Akşener HDP'yi savunuyor, Selahattin Demirtaş'la kahvaltı peşinde." diyen vatandaşa iğrenç küfürler etti. Görüntüyü paylaşmıyorum. Bu rezillik asla unutulmayacak! Yazıklar olsun size!