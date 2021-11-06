Üye Girişi
Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi - Son Dakika

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi

06.11.2021 09:14

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler dağ gibi büyüyor. Gece yarısı bir video yayınlayarak Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür dileyen Türkkan hakkında siyasiler de kınama mesajlarını arka arkaya paylaştı.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

TÜRKKAN ŞEHİT YAKININA KÜFRETTİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

SİYASİLER DE KINADI

Olayı önce provokasyon olarak nitelendiren Türkkan, gece yarısı paylaştığı bir video ile tüm kadınlardan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den özür diledi. Ancak Türkkan'a siyasi isimlerden gelen tepkiler de çığ gibi büyüdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla! Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir" eleştirisinde bulundu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşa küfür etmesi; milletvekili rozetini, insani değerleri ve her şeyden önce şehidimizin aziz hatırasını ayaklar altına almaktır. Şehidimizin kız kardeşine yönelik bu küfür, İP'li yöneticilerin sorumluluğudur ve derhal gereği yapılmalıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce meclis de hak etmiyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ: İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa iğrenç bir küfür etmiş. Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Ey @LutfuTurkkan! Sen milletin vekili olamazsın. Eğer zerre kadar onurun varsa istifa edip kendi çukuruna dönersin.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bu saate kadar @meral_aksener'in, @iyiparti 'in hala disiplin mekanizmasını başlatmamış olması, Lütfü Türkkan'ın küfründen daha vahim, daha utanılacak, daha ayıp bir tavırdır. Bu rezaleti sahiplenen partiyi millet de tarih de unutmaz. Aklınızı başınıza alın!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: İYİ Parti vekili Lütfü Türkkan, "Şehit ailesiyim. Meral Akşener HDP'yi savunuyor, Selahattin Demirtaş'la kahvaltı peşinde." diyen vatandaşa iğrenç küfürler etti. Görüntüyü paylaşmıyorum. Bu rezillik asla unutulmayacak! Yazıklar olsun size!

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi

Lütfü Türkkan, Meral Akşener, İYİ Parti, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi - Son Dakika


Son Dakika

İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor 09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar 09:13 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi 09:10 Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret 00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim 23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı 22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı 21:55 Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Aşka gelen Demet Şener, ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı 21:28 Aşka gelen Demet Şener, ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor
09:16 Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi
09:14 Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi
09:12 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar
09:11 İstanbul'a çöken sisi etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü, feribot seferleri iptal edildi
09:09 Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi
01:00 Meclis Başkanı'ndan "özür dile" çağrısı! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a, şehit yakınına ettiği küfür sonrası yeni bir tepki daha geldi
00:58 Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edildi
00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim
Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi         
09:19
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
İstanbul'a çöken sisi etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü, feribot seferleri iptal edildi İstanbul'a çöken sisi etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü, feribot seferleri iptal edildi         
09:12
Mide bulandıran olay! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarına sürdü Mide bulandıran olay! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarına sürdü         
09:04
Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti         
00:09
Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü         
23:50
Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi         
22:31
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var         
21:53
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak         
14:16
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 09:24:19. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement