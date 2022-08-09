Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , TBMM'nin tatile girmesinin ardından 8 ilde 8 grup toplantısı programı kapsamında Erzurum 'un ardından 2'nci grup toplantısını Edirne 'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledi. Parti yönetimi, milletvekilleri ve partililerin katıldığı toplantı, halka açık yapıldı. Kılıçdaroğlu'na toplantı öncesi Edirne'de yaşayan Mukaddes Kokeralp, Atatürk resimli Türk bayrağı takdim ederken bir gazi ise Atatürk resmi hediye etti.

Kaynak: DHA

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