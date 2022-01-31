Son Dakika: Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Artışın kamburunu bir müddet sırtımızda taşımak durumunda kalacağız - Son Dakika

Denizden erkek cesedi çıktı, yaşını öğrenen bir kez daha yıkıldı

Halkın sesi olan biri var! Canlı yayında sebze ve meyvede yapılan vurgunu tek tek anlattı

Kabine toplantısı, bugün yoğun bir dış politika gündemiyle Beştepe'de gerçekleştirildi. Milyonların merakla beklediği toplantıda masaya yatırılan başlıklar; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 90 bin seviyesinde devam eden koronavirüs vaka sayılarını geriletecek adımlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa bir süre önce sona eren toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KABİNE'DE YENİ DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

"15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir vizyonlara hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Gerekirse Kabine'de yeni değişiklikler yapabiliriz.

"VATANLARINA LAYIK OLAMAYANLAR VAR"

Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymayan, vatanlarına layık olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

"KARLA MÜCADELENİN YETERİ KADAR ETKİN YÜRÜTÜLMEDİĞİ YERLER OLDU"

Türkiye son yılların en bereketli, onunla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla bu yıl için rahat nefes aldık. Şehirlerarası yollarda, ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ancak karla mücadelenin yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağdur olanlar da oldu. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Barajların dolmasını olumlu görüyoruz.

"ELEKTRİK TARİFELERİ YENİDEN DÜZENLENECEK"

İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz arızasında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmasının önümüzdeki aylara bırakılmasını karar aldık. Ve böylece doğalgaz akışını tekrar başlattık. Tuz Gölü ve yeraltı doğalgaz tesislerini devreye soktuk. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının attıklarına yönüne şikayetler sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerinin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

"ÜRETİM VE İHRACAT ATAĞINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi. Ve tüm diğer bakımlardan en başarılı yönetmiş ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu bu zorlu süreçte sınıfta kalmıştır. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizi korumada, terörle mücadelede bölgesel ve küresel meselede ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık belirleyici ülkeler arasına girmiştir. Artık geleceğe daha bir güvenle, umutla, azimle bakıyoruz.

"FİRMALARIMIZA 60 MİLYAR LİRALIK KEFALET LİMİTİ AÇIYORUZ"

Kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak 3 destek paketi. 3 yeni paketle firmalarımıza 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz. İhracat destek paketi ise döviz kazancı faaliyeti yürüten KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankaların gereken dikkati göstereceğine inanıyoruz. Dezavantajlı çocuklar için destek paketini devreye alıyoruz. Tüm bu felaketlerde hem arama kurtarma hem yeniden inşa faaliyetleriyle sonuç alıcı afet yönetimiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini kısa sürede giderdik. Engellilerimize yönelik memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız.

AÇILIŞ TÖRENLERİ

Eser ve hizmet siyasetimizin meyvelerini toplamak olarak kabul ettiğimiz bu açılış törenlerinin aynı zamanda şehirlerimizin nereden nereye geldiğine de vesile oluyor. Hafta sonlarını şehirlerimizde vatandaşlarımızla kucaklaşarak hasret geçirmekte kararlıyız. Biz asla ülkesinden bir Haber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. İnşallah bu hafta sonu Zonguldak'ta olacağız. Kadınıyla ve erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimden insanımızla aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız.

"YANGIN SÖNDERME UÇAKLARININ SAYISINI 20'YE ÇIKARIYORUZ"

Diğer yandan havaların ısınmasını beklemeden, orman yangınlarıyla mücadelemizi güçlendirecek adımlarımızı atıyoruz. İHA'ları 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 50'ye çıkarıyoruz.

"TÜRKİYE HER ALANDA DÜNYA İLE YARIŞACAK"

Türkiye kendi haline terk edilmeyecek, hele hele kimi toplumlar gibi desteklenmeyecek iddialara, müktesebata sahip bir ülkedir. Geçmişte nicelerinin yaptığı gibi ülkemizin ayağına takılan pranga, sırtına yüklenen kamburlara rıza gösterip sadece günü kurtarmaya koşsaydık belki de bu kadar hücuma maruz kalmazdık. Ama milletimizin karşısına alnı ak, başı dik çıkarak söz edemezdik. Türkiye eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerji, tarım ve şehirciliğe her alanda dünya ile yarışacak altyapıya sahipse ısrarla kendi yolumuzda yürümeye borçluyuz.

Bölgesinde ve dünyada yaşanan her krizde siyasi, diplomatik, askeri, istihbari olarak gözlerin döndüğü, tavrının beklendiği bir ülke isek bunu sözde müttefiğe yaslanmaya değil kendi yüreğine, bileğine borçludur.

"PKK, FETÖ, DEAŞ NE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA ÜZERİMİZE SALMAYA KALKTILAR"

Milletimizi siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleri ile birbirine düşürmek istediler. Diplomatik hançer, gizli açık oyunlarla tökezletmeye çalıştılar. PKK, FETÖ, DEAŞ'a kadar ne kadar terör örgütü varsa üzerimize salmaya kalktılar. Bizi aşımızla, işimizle, evlatlarımızın geleceğiyle tehdit ettiler. Hamdolsun bu oyunların hepsini bozduk.

Türkiye gemisini belki biraz sarstılar ama asıl amaçlarına ulaşamadılar. Her saldırıyı gereken tedbirleri alarak savunma mekanizmalarını kurarak, sızıntıları engelleyerek bertaraf ettik. Yaşanan kur dalgalanmasının önüne bu şekilde geçtik. Ortaya çıkan yüksek enflasyondan, hayat pahalılığından milletimize koruyacak adımları da birer birer atıyoruz.

"EKONOMİDE ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA RAHATLAMA YAŞAYACAĞIZ"

Enflasyondaki belli döneme mahsus arızi yükselişin kamburunu maalesef bir süre taşımak mecburiyetinde kalacağız. Her ayın bir aydan daha iyi olacağı döneme girdik. Devletimizin tüm imkanlarını, insanlarımızın emrine verdik, vermeyi sürdüreceğiz. 20 yıldır bu ülkenin bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek vatandaşlarımızı müreffeh, ülkemizi mamur, devletimizi güçlü halde sözümüzü tutmak boynumuzun borcudur. Büyük ve güçlü Türkiye ile birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi yerine getireceğiz. Bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.

Her şeyin anahtarı işte bu ahittir. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu hususa her şeyden fazla hassasiyet göstermemiz şarttır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle bu millete zarar verilemez.

Son dönemde kimileri siyasi ve sosyal hassasiyeti kaşıyarak, kimileri ekonomik sıkıntıların sebep ve sonuçlarını çarpıtarak, milli ve manevi değerlerimize saldırırak Türkiye'nin büyük gücüne saldırdılar. Bugüne kadar başaramadılar, inşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Bu duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla."