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Son dakika haber: TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda - Son Dakika

Son dakika haber: TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

07.12.2021 18:49
Son dakika haber: TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

Son dakika haber... HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Katil ve çete liderlerine kendini siper eden bir parti bizim hakkımızda konuşamaz" ifadesine, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP grubu olarak tekrarlıyoruz; HDP kapatılmalıdır.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Katil ve çete liderlerine kendini siper eden bir parti bizim hakkımızda konuşamaz" ifadesine, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP grubu olarak tekrarlıyoruz; HDP kapatılmalıdır. HDP'nin hiçbir iradesi yok. Yönetim kurulları, milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenen, terör örgütünün bir uzantısıdır. TBMM, terörist hücresi değildir." karşılığını verdi.

HDP milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda görüşülen TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, yasama, yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırıldığını, kuvvetler birliğine dönüştürüldüğünü ileri sürerek, bunun en büyük örneğinin İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması olduğunu söyledi.

Meclisin, milletvekilliklerinin düşürülmesinde "ön açıcı" bir rol oynadığını savunan Toğrul, "Toplumun bir kesimi seçme ve seçilme hakkına sahipken maalesef diğer kesimin seçme ve seçilme iradesi gasbedilmiştir. Hukuken, teamülen ve usulen değerlendirildiğinde Leyla Güven ile Farisoğulları'nın kesin hüküm kararlarının parlamentoda okunarak vekilliklerinin düşürülmesi, aslında TBMM'nin görevini kötüye kullanmasıdır." dedi.

Toğrul, Meclis'in denetim yetkisinin elinden alındığını öne sürerek, "Meclis Başkanına sormak istiyoruz: Siz neden Meclisin denetim yetkisini artırmak için harekete geçmiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise Türkiye'de son 30 yılda verilmiş siyasi parti kapatma kararlarının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne bütün Avrupa'da verilmiş parti kapatma kararlarının toplamından daha fazla olduğunu belirterek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar verilmiş kapatma kararlarından sadece ikisi hakkında ihlal kararı vermedi. Bunlardan biri Herri Batasuna kararı, diğeri de bu karar örnek gösterilerek verilen Refah Partisi kapatma kararıdır. Bunun dışında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği bütün kararlar, sözleşmenin ihlal edildiği yönündedir." yorumunda bulundu.

"Herri Batasuna terörü kınamadığı için kapatıldı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu sözleşmeye uygun buldu, öyleyse HDP de kapatılsın" açıklamalarına işaret eden Tiryaki, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Herri Batasuna'yı terörü kınamadığı için değil, şiddeti açıkça savunması ve teşvik etmesi nedeniyle kapattığını ve AİHM'nin de bu nedenle bu kararı sözleşmeye aykırı bulmadığını anlattı.

"Sayıştay kimin denetiminde"

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş de kayyumun bir darbe rejimi olduğunu öne sürerek, "Milli Güvenlik Kurulu, 2014 ekim ayında Kürt halkının mücadelesine, özgürlük, kimlik, demokrasi mücadelesine karşı çöktürme planı kararı almıştır. Kayyum bunun bir yansımasıdır, Şark Islahat Planı güncellenmiştir. Kayyum aynı zamanda yolsuzluk, rant, talan, alavere dalavere sistemidir." ifadesini kullandı.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir ise kayyum atanan belediyelerden sadece 6'sına ilişkin Sayıştay raporu yayımlandığını anımsatarak, "Diğer kayyumların raporları nerede? Bunu da sadece siz biliyorsunuz. Ayrıca, kayyumların dışında Şırnak, Bitlis, Ağrı, Bingöl gibi AKP belediyesi olan bazı belediyelerin 2020 Sayıştay raporlarının hala yayımlanmamış olmasının sebebi nedir? Sayıştay kimin denetimindedir?" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dün Genel Kurul'da enerji alanındaki verdiği bilgilere işaret ederek, "Doğal gazda, elektrikte maliyetin yarısından fazlası üstleniliyorsa, elektrik kurulu gücü 87 binden 99 bin megavata çıkartılmışsa, elektrik santrallerinin sayısı 6 binden 10 bine yükseltilmişse, Avrupa'da 5, dünyada 12'nci sıradaysak Avrupa'da geçen yıl elektrik ve doğal gaz fiyatlarına en fazla zam yapan ülke niye biziz? Niye Türkiye bu konuda Avrupa lideri?" sorularını dile getirdi.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık ise iktidarın nükleerdeki ısrarını anlamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, Çernobil faciasını hatırlattı. "Nükleerde ısrar etmek intihar girişimidir" değerlendirmesinde bulunan Işık, nükleer felaket riskinin her zaman olduğunu kaydetti.

HDP ile MHP arasında "Anayasa Mahkemesi" tartışması

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın parti grubu adına yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili değerlendirmesi nedeniyle HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş söz aldı.

MHP'nin siyasetini sadece "HDP kapatılsın" üzerine kurduğunu iddia eden Beştaş, "Bu da yetmedi, şimdi 'AYM de kapatılsın' diyorlar. Biz 'kapatılsın' lafına itiraz ediyoruz. Bana, 'AYM'yi savunmak sana mı düştü' diyorlar. Evet efendim bana düştü. Ben bir hukukçu milletvekili olarak AYM'nin kararlarını eleştirebilirim, yapısının demokratikleşmesini savunabilirim, kuvvetler ayrılığına göre farklı eleştirilerimi yapabilirim ama 'AYM kapatılsın' diyemem. Onlar, kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlar." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay ise Feti Yıldız'ın konuşmasında HDP grubuna bir sataşmada bulunmadığını belirterek, "Tahrikte bulunmak için konuşuyorsunuz." görüşünü paylaştı.

"PKK, sizi tükürüğünde boğar", "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" diyenlerin, HDP'liler olduğunu söyleyen Akçay, "HDP'yi, PKK destekçiliği olarak söylemek noksanlıktır. Siz, PKK'nın bizatihi kendisi olmuşsunuz." dedi.

Akçay, Anayasa Mahkemesini, HDP'den başka savunanın kalmadığını dile getirdi.

Beştaş'ın "Katil ve çete liderlerine kendini siper eden bir parti bizim hakkımızda konuşamaz" demesi üzerine Akçay, "HDP, PKK terör örgütünün bir uzantısı olmasının ezikliğiyle bu sözleri söylüyor. MHP grubu olarak tekrarlıyoruz; HDP kapatılmalıdır. HDP'nin hiçbir iradesi yok. Yönetim kurulları, milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenen, terör örgütünün bir uzantısıdır. TBMM, terörist hücresi değildir." sözlerini sarf etti.

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Meral Danış Beştaş, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda - Son Dakika


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