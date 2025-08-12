Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni isim dahil oldu

"Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında üçüncü kez toplandı.

KOMİSYONA 3 YENİ ÜYE KATILDI

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, "Her şeyden evvel, uyumlu bir şekilde, sonuç almak için çabalarını ortaya koyan komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tarihi dönemecinde demokratikleşme ile ilgili adımların konuşulması komisyonumuzun vazifesidir" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'nin komisyona üye vermeme kararını anımsatan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye ayrılan üç üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye verildiğini kaydetti. Bu kapsamda AK Parti'den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP'den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyon için görevlendirildi.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda önce gruplardan gündeme ilişkin öneriler alınacak. Komisyon başkanı Numan Kurtulmuş da kendi önerilerini üyeler ile paylaşacak. Ayrıca milletvekilleri komisyonun dinlemesini istedikleri isimleri gündeme taşıyacak.