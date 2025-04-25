"Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" açılışını Bakan Mehmet Fatih Kacır yaptı

Yaklaşık 50 milyon TL bütçeli "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılışını Bakan Mehmet Fatih Kacır yaptı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen ve Kars'a 1 milyon turistin gelmesini sağlayan "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" açılış programı Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Head of EU Delegation to Türkiye Maria Luisa Wyganowski, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreeri Nurullah Karaca, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"5,5 milyon euroluk proje Kars'a hayırlı olsun"

5,5 milyon euroluk proje Kars'a hayırlı olması dileklerinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allahuekber Dağları ile, Ani Ören Yeri ile, gölleriyle, eşsiz güzellikleriyle; kadim kentimiz, serhat şehrimiz Kars'a, bugün yeni eserler kazandırmanın memnuniyeti içindeyiz. Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Kars'ta ekonomiyi canlandıracak, turizm potansiyelini artıracak, tarihi yapılarını kentin kimliğine, dokusuna uygun şekilde geleceğe taşıyacak projemizi devreye alıyoruz. 5,5 milyon avroluk projenin Kars'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye kadim mirasıyla, kültürüyle; dört mevsim ziyaret imkanı sunan doğal güzellikleriyle, gastronomisi ile dünya turizminde müstesna bir yere sahip. Her biri kendine münhasır, özgün bir coğrafyaya ve kültüre sahip olan şehirlerimiz çok katmanlı bir turizm potansiyeli taşıyor. Her köşesi ayrı bir hikaye sunan ülkemiz, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık. Ülkemiz turizminin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, yeni destinasyonlar oluşturarak cazibe merkezlerini artırmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; turizmi yerel kalkınmanın taşıyıcısı, kültürel mirasın koruyucusu ve bölgesel refahın kaynağı olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda şehirlerimizin kültürel mirasını koruyan, ekonomik potansiyelini harekete geçiren ve sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen çok boyutlu projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

"3 binden fazla projeye, 16 milyar lira destek sağladık"

400 projeye 8 milyar lira destek verdiklerine dikkat çeken Bakan Kacır, "Kalkınma Ajanslarımız eliyle şehir merkezlerini ihya ettik. Sağlık, inanç, macera, gastronomi başta olmak üzere; ekoturizm potansiyelimizi artırmaya odaklanan 3 binden fazla projeye, 16 milyar lira destek sağladık. Bölge Kalkınma İdarelerimiz vasıtasıyla, turizm sektöründe yerel kalkınma ve büyümeyi sağlayacak 400 projeye 8 milyar lira destek verdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programıyla; kültürel mirasın korunması, beşeri sermaye ve altyapı kapasitesinin artırılması, doğa turizminin dezavantajlı kesimlere sosyo-ekonomik açıdan katkı sağlamasına dönük 27 projeye 218 milyon lira destek sağladık. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla, turizm sektörümüzün altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılayacak 35 projeye, 2,8 milyar liralık destek sunduk. "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında yürüttüğümüz 7 projeyle, 48 milyon Avro finansmanı; şehirlerimizi yerli ve yabancı turistler için önde gelen turizm destinasyonları arasına taşıyacak projeler için harekete geçirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip şehirlerimizi; kapsamlı yatırım ve tanıtım hamlesiyle turizmde hak ettiği noktaya taşıdık" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kadim coğrafyamızın kültür belleklerinden Kars'ımız da bu şehirlerimizden biridir. Kars Kalesi, Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü gibi kendine özgü birçok değeriyle adeta tarihi ve tabii bir açık hava müzesi niteliğindeki şehrimiz, özellikle son yıllarda ülkemizde önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Kars'ın tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler şehir ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, yaklaşık 250 milyon lira bütçeli 'Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi' ile de Kars'ın turizmde marka değerini yükseltecek bir dönüşüm sürecini başlattık. Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yer alan 23'ü tescilli 32 binanın görsel kimliğini güçlendirdik. Kamu binalarını turizme kazandırdık. Caddenin alt yapı, aydınlatma ve çevre düzenlemelerini gerçekleştirerek yaklaşık 700 metrelik bir turistik güzergah oluşturduk. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Ani Ören Yerinde ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek çevresel iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdik. Kars'ın turizm potansiyelini ortaya koymak ve görünürlüğünü artırmak adına kapsamlı bir tanıtım ve kapasite geliştirme çalışması yürüttük. Biz, Kars'ın sahip olduğu cevheri şehrimiz ekonomisine kazandırmayı sürdüreceğiz. Kars kalkınma seferberliğimizin güçlü şekilde hissedildiği şehirlerimizin arasında geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; şehrimizin çok boyutlu kalkınmasını yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarıyla, nitelikli projelerle destekliyoruz. Son 22 yılda; Şehrimizde gerçekleşecek yatırımlar için 223 teşvik belgesi düzenledik. 20 milyar lira sabit yatırımın ve 12 binden fazla istihdamın önünü açtık. Şehrimiz sanayiinin kalbinin attığı Kars OSB'mizin büyüklüğünü 149 hektardan 253 hektara çıkardık. OSB'mizin altyapı çalışmalarına 292 milyon lira kaynak sağladık. Organize sanayi bölgemizin arıtma tesisini de hızla tamamlayacağız. İkinci organize sanayi bölgemizde de kamulaştırma çalışmalarını hızlandırıyoruz.

Kars'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörlerinden KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl öncesine kadar Kars'ta KOSGEB desteklerinden yararlanan işletmemiz bulunmuyordu. Son 22 yılda ise KOSGEB eliyle şehrimizdeki 2 bin 483 KOBİ'mize 537 milyon lira destek verdik. Kars'ın yerel lezzetlerinin, kültürel değerlerinin üreticiden tüketiciye koruma zinciri oluşturarak markalaşması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kars gravyer peynirinden balına, el halısından Kars kaşarına, kaz etinden Kağızman uzun elmasına ilimizin 10 adet değerini coğrafi işaret ile tescilleyerek yerel değerleri koruma altına aldık. Serhat Kalkınma Ajansımızla, 329 kalkınma projesine 914 milyon lira destek sunduk. Türkiye'nin ilk peynir müzesini hayata geçirdik. Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış'ın turizmde cazibesini artıracak adımlar attık. Kars Bedesteni ve Çayı Projeleri ile Kars'ta hem yeni bir destinasyon noktası oluşturduk hem de kent kimliğine değer kattık. 1064'te Sultan Alparslan'ın Anadolu'da ilk fethettiği şehir olan Ani'de, ilk Türk Camii Ebul Menuçehr Camimizin restorasyonunu gerçekleştirdik. Minaresinden beş vakit ezan okunan camimizi ibadete açtık. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle 75 projeye 559 milyon lira kaynak sunarak yerelde kalkınma faaliyetlerini destekledik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; Namık Kemal Kültür Evi Yöresel Ürünler Deneyimleme Atölyesi Projesini hayata geçiriyoruz. Bu atölye ile Kars Kafkas bebeği ve coğrafi işaretli Kars el halısı gibi geleneksel ürünlerin üretilmesini ve tanıtımını sağlayacağız. 2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz ve bölge planımız kapsamında Kars'ımızı öncelikli dönüşüm ili olarak nitelendirdik. Şehrimizde et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri işleme, meyve ve sebze işleme faaliyetlerine yönelik uygulamaları yaygınlaştıracağız. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında; peynir altı suyu işleme, kavılca buğdayından dondurulmuş unlu ürün üretimi, Kaz Ürünleri Entegre Tesisi ile 5 Yıldızlı Otel yatırımını Kars'ımıza kazandıracağız. Çalışan ve Üreten Gençler Programında Sarıkamış'ta ve Kars Merkezde kurduğumuz iki tekstil atölyesinde yaklaşık 500 kardeşimiz istihdam edilecek. Bugüne kadar Kars'ımıza kazandırdığımız yatırımlar, gelecekte yapacaklarımızın da en açık nişanesidir. Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kars'ı yeni eser ve hizmetler ile donatacağız. Kars'ta üretimi, istihdamı ve refahı büyütmeye devam edeceğiz. Anadolu'nun tüm şehirlerinde Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımına, Milli Teknoloji Hamlesine katılacak gençlerimizi ve çocuklarımızı keşfetmek bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla Kars'ta kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyesinde 128 ortaokul ve lise öğrencimiz Geleceğin teknoloji Yıldızları Programı'nda geleceğe hazırlanıyor. ve inşallah tarihi bir süt fabrikasında Kars'a mükemmel bir bilim merkezini de kazandıracağız. Sözlerime son verirken; Proje kapsamında hayata geçirdiğimiz tüm yatırımların kadim kentimize, Karslılara, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu ile finanse edilen 'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi' Kars kent merkezi ile Ani Ören Yeri'nde hayata geçirildi. Kent merkezindeki Haydar Aliyev Caddesi ve Ani Ören Yerinde bulunan tarihi yapılarda restore edildi.

Yaklaşık 50 milyon TL bütçeli ve 2,5 yıl süren proje, çerçevesinde Kars kent merkezinde bulunan tarihi binalara çeşitli iyileştirme çalışmaları ile zengin tarihi kültürel dokunun korunması ve bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

Projenin uygulandığı Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7'si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 12 tescilsiz bina için proje çerçevesinde cephe iyileştirmesi yapıldı.

Proje ile cadde ve kaldırımlar yenilendi, aydınlatma, çevre düzenleme, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapıldı. Yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturuldu.

Ani Ören Yeri'nin etrafı ise koruma çitleriyle, sokak mobilyaları ve yönlendirme ile bilgilendirme tabelaları ile donatıldı. - KARS