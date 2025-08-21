Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var\'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının bin 13 metreküp olduğunu, bin metreküpün altına düştüğünde su fakiri ülkeler listesine girileceğini söyleyerek, "Vatandaşlarımızın bu konuda bize destek olması şart" dedi. Bakan Yumaklı ayrıca, yapılan yatırımlar içinde dünya literatürlerine giren eserler olduğunu söyledi.

Düzce'nin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılaması planlanan ve Uğur Suyu'nun yanı sıra Bıçkı Deresi'ni de içine alacak olan Düzce Merkez İlçe Suyu Arıtma Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'de yapılan yatırımların dünya çapında değer gördüğüne dikkat çekerek, "Bu tesis, Düzce Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi Düzceli kardeşlerimize en az 50 yıl hizmet verecek. İnşallah bu hizmet ve bundan sonra yapılacaklarda hep birlikte Düzce'ye hayırlı olsun. Hayat kaynağımız su. Suya dair yatırımları bir an bile gecikmeksizin yapmak üzere 7/24 çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde olmaz denilen şeyler oldu, yapılamaz denilen işler yapıldı. Ilısu ve Yusufeli gibi kendi kategorilerinde dünya literatürüne giren barajlar, Ermenek gibi mühendislik harikaları, Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyeti'ne su temin projesi uluslararası mecralarda örnek gösterilen çok kıymetli bir proje, Mavi Tünel ve Çine Adnan Menderes Barajı gibi asırlık özlemler son bulmuş oldu. Bu eserlerle birlikte 23 yıl içinde 10 bin 663 tesis hizmete alındı Türkiye çapında. Bu yaptığımız çalışmaların içinde en önemlilerinden birisi de elbette içme suyu projeleri. Bu kapsamda son 23 yılda içme suyu temin amaçlı 75 baraj ve gölet inşa edildi. Bu sayede 3,4 milyar metreküplük su daha fazla depolanmış oldu. Kaynağından musluğa kadar, kaynağından arıtma tesisine kadar 5 bin 500 kilometre isale hattı döşendi. DSİ'nin bütün projelerinde döşenmiş olan boruların toplam uzunluğu 115 bin kilometre. Büyüklüğünü şöyle algılayalım, Dünya'yı çevreleyecek şekilde yan yana dizecek olsak Dünya'yı 3 kere saracak şekilde bir tesis, bir yatırım hizmeti alınmış oldu" dedi.

"Belediyeler algıyı değil suyu yönetmeli"

Bakan Yumaklı, DSİ'nin yatırım yapmadığı konusunda yanlış algılar ve dezenformasyon yapıldığını söyleyerek, "Şehirlerimizin 2050 yılına kadar su ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli altyapı hazırlanmış oldu. Son dönemde iklim krizi nedeniyle bazı şehirlerimizin, içme suyu maksatlı barajlarında problem yaşadıklarını görüyoruz. Bazı yerel yönetimlerin barajlar ve kaynak suyu kullanımıyla alakalı bunların zamanın ve durumunu, enerji maliyetlerini gözeterek yada farklı maliyetlerini gözeterek yerinde ve zamanında işletmemeleri bugün geldiğimiz sonucu bize gösteriyor. Yani kurak dönemde öncelikli kaynaklardan yıl boyunca maksimum kapasitede faydalanmak, kurak olan yaz döneminde ise barajları kullanmak ve işletmek gerekirken buna uyulmadığını görüyoruz. Bugün içme suyu ile ilgili hangi belediye hangi yerel yönetme söylüyorsa tamda bu sebeple işletme düzensizliği veya uyumsuzlukları nedeniyle içme suyu problemi yaşıyordur. Ayrıca bizim binbir zorlukla, çok büyük yatırımla isale hattı ile arıtma tesisine getirdiğimiz suların daha sonra musluklara giderken kimi yerde yüzde 50 kimi yerde yüzde 60 kimi yerde hatta yüzde 70'e varan oranlarda kayıp, kaçağının olması bu yatırımların manasız hale gelmesine neden oluyor. Siz suyu alıyorsunuz, arıtma tesisine kadar yüz litreyi getiriyorsunuz ama çeşmeden akan sadece 30 litre, 40 litre. Bu anlamda yerel yönetimlerimizi kayıp, kaçak oranlarını indiremeye davet ediyorum. Son dönemde hem işletme planlarına uymamak hemde kayıp kaçakla ilgili yatırımları yapmayı gereksiz görmek yada bunu piyarı yapılamayacak bir faaliyet gibi görmek sebebiyle problem yaşayan bazı belediyelerin olayı gerçekliğinden saptırarak, DSİ'nin görevini yapmadığı ile ilgili bir dezenformasyon yöntemine girdiğini görüyoruz. Bunun tamamıyla haksız bir suçlama olduğunu, gerçeği tamamen kapatma ve perdeleme olduğunu belirtmek istiyorum. DSİ görevini fazlasıyla yapıyor. Kendi görevini yapamayan yada bu konuda yardım isteyen belediyelerimizi geri çevirmiyor. Belediyelerimiz algının değil, suyun yönetimini yapması gerekir. Bu gerçekliği de buradan kendilerine ifade etmiş oluyorum. Biz Düzce'de olduğu gibi belediyelerimiz ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde illerimizin ihtiyacı neyse DSİ tarafından yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Su fakiri ülke olmak istemiyoruz"

Ulusal Su Kurulu toplantısında önemli kararlar alındığını söyleyen Yumaklı, "Bildiğiniz gibi pazartesi günü 4. Ulusal Su Kurulu toplantısını yaptık. Suyumuzun verimli kullanılması adına orada da kararlar aldık. Önümüzdeki süreçte hem küresel iklim değişikliği hemde nüfus artışının oluşturduğu ihtiyaçlar nedeniyle gerekli olan 6 önemli karara imza attık. Su ve su alanında bundan önce yaptığımız yatırımlar gibi bu yatırımlarda vatandaşımızın hizmetine çok hızlıca sunulacak. Bütün vatandaşlarımıza çok önemli bir konuyu sunmak istiyorum. Bizler, bugün itibarıyla su stresi altında bir ülkeyiz. Kişi başına düşen su miktarı bin 303 metreküpler civarında. Bin metreküpün altına düştüğünde su fakiri bir ülke olarak maalesef kayıtlara girmiş olacağız. Bunu engellemek için yağışlar, iklim değişiklileri haricinde yatırımlar yaparak, suyu verimli kullanarak tarımda olsun, sanayide olsun bireysel kullanımda bunu yönetebiliriz, mecburuz. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2023 yılında açıkladığımız su verimliliği seferberliğini biz bakanlık olarak gece gündüz bütün illerimizde uyguluyoruz. Uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın bize desteği çok önemli. Buradan da vatandaşlarımızın desteğini istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

"Düzce'ye yatırımlarımız sürüyor"

Düzce'ye yapılan yatırımlara değinen Bakan Yumaklı, "Son 23 yılda Düzce su konusunda önemli dönüşümler yaşadı. Toplam 13,5 milyar civarında 47 eser şehrimize kazandırıldı. Bu eserlerin arasında 2 baraj var, 7 hidroelektrik santrali var, 4 içme suyu tesisi ve 34 taşkın önleme tesisi var. Bu yatırımlarla, bundan sonraki yatırımlarla Düzce'nin su alt yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. DSİ'nin 2025 yılı yatırım programında Düzce için 27 milyar 654 milyon lira maliyetli 79 projenin hali hazırda devam ettiğinin de altını çizmek istiyorum. Düzce Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin temelini atacağız. Bu tesis Düzce'nin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması için önemli projelerden bir tanes. İnşallah 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacı güvence altına alınacak. Bugün temelini atacağız inşallah 2026 yılı bitmeden Düzceli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 1,3 milyarlık yatırım bedeli var. Düzce'nin güvenli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için önemli rol oynayacak" dedi.

"Suyu koruma vatanı korumak gibidir"

Bakan Yumaklı, suyu korumak konusunda vatanı korumak anlayışı ile hareket ettiklerine dikkat çekerek, "Biz Türkiye çapında DSİ olarak yapmış olduğumuz bütün projelerde Cumhurbaşkanımızın suyu korumakla vatanı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur düsturu ile hareket ediyoruz. Hayat kaynağımız olan suyun korunması, verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarda en büyük destekçimiz vatandaşlarımız. Ancak alınacak en güçlü tedbirin her bir vatandaşımızın günlük hayatında göstereceği duyarlılık olduğunu ifade ediyoruz. Suyumuzun tasarruflu kullanımı konusunda çok hassasiyet istirham ediyoruz. Suyumuza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Düşüncelerin, inançların farkı yoktur. Ortak hareket etmek zorundayız. Türkiye'mizin en ücra köşelerine kadar hizmet için talimat veren bizlerin yatırımlarını hayata geçirmek için destek ve cesaret veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Su gibi aziz bir millet, su gibi bereketli bir ülke, su gibi sonsuz akadar akayacak, yaşayacak bir Türkiye temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dualarla Düzce Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin temeli protokol üyelerinin butonlara basmasıyla atıldı. Bakan Yumaklı daha sonra Düzce'den ayrıldı. - DÜZCE