TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde İzleme Kurulu kurulacağını söyledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için Türkiye’ye gelen Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinden fon soruşturmasına, Libya anlaşmasından bölgesel gelişmelere kadar birçok konuya değinen Kurtulmuş, önemli mesajlar verdi.

“LÜKSEMBURG, AB ÜYELİK SÜRECİMİZE DESTEK VEREN DOST ÜLKE”

Kurtulmuş, Wiseler ile hem ikili ilişkileri hem de bölgedeki ve Avrupa’daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Kurtulmuş, “Lüksemburg, başından itibaren Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine destek veren Avrupalı dost ülkelerden birisidir” ifadelerini kullandı. Görüşmede “Türkiye’ye karşı bazı çifte standartların ve art niyetli yaklaşımların da kabul edilemeyeceğini” dile getirdiklerini aktardı.

“ÇÖZÜM YOLU DİPLOMASİ MASASINDAN GEÇİYOR”

Türkiye’nin bölgedeki bütün sorunların çözümünü öncelikle diplomasi masasında gördüğünü vurgulayan Kurtulmuş, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın “daha şimdiden sonu olmayan bir gerilime” dönüştüğünü savundu. Filistin meselesi ve İsrail’in tutumunun da görüşmede ele alındığı belirtildi. Kurtulmuş, Lüksemburg’un Filistin devletini tanımasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

“HER ŞEY TIKIR TIKIR İLERLİYOR”

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Kurtulmuş, “Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor” dedi. Kurtulmuş, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek kimsenin “bir diğerine ödev vermeye” kalkmaması çağrısında bulundu.

“TERÖRSÜZ BİR BÖLGENİN İNŞASI İÇİN KUVVETLİ ADIM”

Kurtulmuş, sürecin bölgesel barışa da katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesiyle birlikte terörsüz bir bölgenin de inşa edilmesi için çok kuvvetli bir adım atılacak” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye meselesinin Batılı dostları tarafından Türkiye’de olduğundan “daha dikkatli, daha titiz” takip edildiğini de söyledi.

“KİM HIRSIZLIK YAPTIYSA HESAP SORULMALI”

Fon soruşturmasına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, “Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır” dedi. Bu konuda sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirtti.

“LİBYA ANLAŞMASI ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE KARŞI DEĞİL”

Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi’nin onayladığı deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin de konuştu. Kurtulmuş, “Bu anlaşma herhangi bir üçüncü ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma değildir” dedi. Anlaşmanın, Türkiye ile Libya’nın Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında egemenlik haklarını koruyacağını ifade etti.

LÜKSEMBURG HEYETİ KOMİSYONLARLA GÖRÜŞECEK

Wiseler başkanlığındaki Lüksemburg heyetinin, TBMM Milli Savunma ve Dışişleri komisyonlarının başkan ve üyeleriyle görüşmesi planlanıyor. Heyet, yarın da Meclis’teki siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.