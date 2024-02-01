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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir." - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir.

01.02.2024 19:55
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Numan Kurtulmuş, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 'TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir." - Son Dakika
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