TBMM'de 9'uncu Yargı Paketi Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 9'uncu Yargı Paketi Görüşmeleri Başlıyor

TBMM\'de 9\'uncu Yargı Paketi Görüşmeleri Başlıyor

TBMM, bu hafta 9'uncu Yargı Paketi'ni ve 2025 bütçesini görüşecek. Kadın soyadı düzenlemesi yapılacak.

27.10.2024 16:56
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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 9'uncu Yargı Paketi görüşmeleri başlayacak. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçe ve kesin hesap raporları görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul çalışmaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çarşamba günü başlayacak. Genel Kurulda kamuoyunda '9'uncu Yargı Paketi' olarak da bilinen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi planlanıyor. Pakette, 'Evlenen kadının kocasının soyadını alacağı' hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı doğrultusunda düzenleme yapılacak. Bu değişikliğe göre, kadın, evlendikten sonra kocasının soyadını alacak. Kadın, evlendirme memuruna veya sonrasında Nüfus Müdürlüğü'ne yapacağı yazılı başvuruyla, kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilecek. Ayrıca teklifle, AYM'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre barolara ödenen adli yardım ödeneğinin dağıtımında; birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 30'u, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak. Diğer taraftan, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sorulacak alanlar arasına; milletlerarası hukuku, milletlerarası özel hukuku, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku da eklenecek. İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.

BÜTÇE TOPLANTILARI SÜRECEK

Öte yandan, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine devam edilecek. Bu hafta 2 kez toplanması beklenen Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporu ve TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay'ın, bütçe, özel bütçe ve kesin hesap raporları görüşülecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis bütçesi üzerine sunum yapması bekleniyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Diğer taraftan, basına kapalı bir şekilde toplanacak olan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu; Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu ise 'Türkiye'de bulunan sığınmacılar için göç ve uyum faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar ve yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı' ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Dışişleri Komisyonu'nun, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un imza sahibi olduğu uluslararası anlaşmalara dair kanun tekliflerini ele alması planlanırken, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ise başkan seçimi ve 12 kamu denetçisi adayının seçilmesi ile ilgili gündem maddeleri ile toplanacak.

TBMM'de salı günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle grup toplantıları yapılmayacak. Çarşamba günü siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

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