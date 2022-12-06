Bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı! Kurtulmuş'un sözlerinin ardından TBMM'de vekiller birbirine girdi

TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri hareketli başladı. Kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşmasında "Madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına aday olun. Zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması bir bütçe görüşmesi konuşması değildi, adaylık konuşmasıydı" ifadelerini kullandı.

KONUŞMALARI UNUTUP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Kurtulmuş'un konuştuğu sırada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gerginlik sırasında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı da olan AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya vurmaya çalıştı. Her iki partinin grup başkanvekilleri araya girerek gerginliği sakinleştirdi. Birleşime verilen 5 dakikalık aranın ardından ortam sakinleşti. O anlar Sözcü muhabirinin kamerasına böyle yansıdı.

O anlardan kareler:



