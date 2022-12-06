Bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı! Kurtulmuş'un sözlerinin ardından TBMM'de vekiller birbirine girdi - Son Dakika
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Bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı! Kurtulmuş'un sözlerinin ardından TBMM'de vekiller birbirine girdi

06.12.2022 10:08

TBMM Genel Kurulunda gerçekleşen bütçe görüşmeleri esnasında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada milletvekilleri arasında kavga çıktı. CHP'li vekillerle AK Partili isimler arasındaki tartışma kavgaya döndü, birleşime 5 dakikalık ara verildi.

TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri hareketli başladı. Kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşmasında "Madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına aday olun. Zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması bir bütçe görüşmesi konuşması değildi, adaylık konuşmasıydı" ifadelerini kullandı.

KONUŞMALARI UNUTUP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Kurtulmuş'un konuştuğu sırada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gerginlik sırasında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı da olan AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya vurmaya çalıştı. Her iki partinin grup başkanvekilleri araya girerek gerginliği sakinleştirdi. Birleşime verilen 5 dakikalık aranın ardından ortam sakinleşti. O anlar Sözcü muhabirinin kamerasına böyle yansıdı.

O anlardan kareler:

Bütçe görüşmelerinde arbede! Kurtulmuş'un sözleri sonrası TBMM'de vekiller birbirine girdi
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede


YORUMLAR (1)
  • Ruyam Ozturk: REZALET!! MİLLETİN VEKİLLERİ CUMHURİYETİN MECLİSİNDE BİRBİRİNE GİRİYOR VE BİZDE BU MECLİS DEN MEDET UMUYORUZ?? EN UFAK BİR MESELEDE BİLE HALKIN YARARINA ORTAK KARAR ALINAMAYAN BİR MECLİS DEN BEKLENTİMİZ NE OLAKİ??? Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı! Kurtulmuş'un sözlerinin ardından TBMM'de vekiller birbirine girdi - Son Dakika
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