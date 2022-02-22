TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Rusya-Ukrayna hattındaki krize ilişkin, "Bu süreçte Türkiye olarak, diplomasinin hakim olması, gerginliğin ortadan kalkması adına büyük bir gayret içinde olduğumuza bütün dünya şahittir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen "İklim Şurası"nın Türkiye'nin "yeşil kalkınma" ve "sıfır atık" çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar sebebiyle küresel bir gerginliğin yaşandığını söyleyen Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Türkiye olarak, diplomasinin hakim olması, gerginliğin ortadan kalkması adına büyük bir gayret içerisinde olduğumuza bütün dünya şahittir. En kötü barış, savaştan daha iyidir. Bu sebeple savaşın, can kayıplarının ve yeni göçlerin önüne geçmek adına tüm ülkeleri itidalli davranmaya davet ediyoruz. Türkiye bu gerginliğin ortadan kalkması adına her zaman ara bulucu ve ev sahipliği yapmaya, sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden bütün muhataplarına ve dünyaya ilan etmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretine değinen Akbaşoğlu, "İnşallah Türkiye ve Afrika kıtasıyla ilgili karşılıklı güven ve iş birliği içerisinde atılan adımlarla Afrika'yla olan bağlarımızı çok daha güçlendirmeye ve ileri götürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman toplum kesimlerini enflasyona ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini dile getiren Akbaşoğlu, toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Solunum yetmezliği olan hastalar için elektrik faturaları yapılandırılmalı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, kronik solunum yetmezliği olan koah hastaları, kalp yetmezliği, astım ve akciğer kanseri olan hastaların oksijen tedavisi için elektrikle çalışan solunum cihazlarını günde en az 15 saat kullandıklarına dikkati çekerek, "Bu zamanı dikkate alırsak bir hastanın bir cihazı aylık 210 kilowattı aşmaktadır. Üstelik bazı hastalar iki cihaz birden kullanmak durumunda kalıyorlar. Bu durumda da fatura katlanarak artıyor. Solunum yetmezliği olan hastalar için elektrik faturaları yapılandırılmalı. Yaşama tutunmak için nefes almaya çalışan hastalar mağdur edilmemelidir." önerisinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 19 Şubat 2020'de Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, vefatlarının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Akçay, 2000 yılından itibaren Neonazi terör örgütlerinin faaliyetleriyle saldırılar hız kazandığına işaret ederek, Almanya, Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'da meydana gelen göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına çanak tutmalarının vahim bir tablo olduğunu ifade eden Akçay, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı sistematik saldırıları için herhangi bir uluslararası hukuk mekanizmasının henüz devreye konulmadığını dile getirdi.

"Dışişleri Bakanı Meclis'e bilgilendirme yapmalı"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Doğu Avrupa'daki siyasi ve askeri gelişmelerden çok büyük bir kaygı duyduklarını belirterek, "Çalınan savaş tamtamlarına karşı her türlü barışçıl siyaset ve diplomatik çabayı desteklediğimizi paylaşmak istiyorum." dedi.

Her türlü askeri müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan Beştaş, "Ukrayna'da yaşananlarla ilgili karar süreçleri sadece sarayın insafına bırakılmayacak kadar tüm Türkiye halkını yakından ilgilendirmektedir. Türkiye halkının yüzde 90'ını temsil eden bir parlamentodayız şu anda. Dışişleri Bakanı'nın Meclise gelip bilgilendirme yapması ve tüm grupların mevcut durumu analiz etmesi hem de karar alma sürecinde önerilerini sunması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın bağımsızlığını hiçe sayan bu kararı asla kabul etmiyor ve kınıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gülistan Doku'nun ailesinin bugün Meclis'te bütün parti gruplarını ziyaret ettiğini belirterek, "Gülistan Doku iki yıldır kayıp. Kayıp olayının yaşandığı andan itibaren bu konunun üzerine eksik veya yanlış gidildiğine dair ciddi iddiaları var. TBMM çare müessesesidir ve bu talebe, bu feryada, bu çığlığa seyirci kalamaz. Yürütme organına TBMM'nden sesleniyorum. Gülistan Doku'nun akıbetinin ne olduğunun, nerede olduğunun ortaya çıkarılması konusunda azami gayreti göstermeye çağırıyorum." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyarak bölgeye barış gücü gönderme kararı almasına ilişkin Altay, "Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan, uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu kararı asla kabul etmiyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in güvenliğini önemsediklerini kaydeden Altay, Ukrayna krizinin Türkiye'ye olumsuz etkilerinin olmaması için TBMM'yi ve yürütme organını uyarmayı da bir görev addettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarına ilişkin açıklaması hakkında Altay, "Yüzde 127'lik zammı bir gecede yaptılar ama 2 aydır indirim yapmayı beceremiyorlar." dedi.

Altay, milletin sesine kulak veriliyorsa elektrik faturalarındaki zammın derhal geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Ankara'dan İstanbul'a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin." sözlerine işaret eden Altay, "Bu tehdit dili ona yaramadı. Bundan bir an önce vazgeçmesini tavsiye ederim. Ama sayın Kemal Kılıçdaroğlu, gerekli görüldüğünde değil Ankara'dan İstanbul'a, Edirne'den Kars'a kadar yürür, yürüyecektir. Erdoğan'ın bunu engellemesi de mümkün olmayacaktır." diye konuştu.???????