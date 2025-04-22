TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce, Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile dönemin Mamak Cezaevi'nde beraber kaldığını anlattı.

Önder'in cezaevinde bile hoşgörü sahibi ve uzlaşmacı bir insan olduğunu aktaran Adan, "Son dönemde özellikle 'Terörsüz Türkiye'ye adeta hayatını koyarcasına sahip çıktığına şahidiz. Kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

Meclis Başkanvekili Adan, ardından 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye'nin bazı illerinde yaşanan zirai don olayından 30 bin aile ve 300 bin dönüm arazinin etkilendiğini belirterek, "Çiftçilerimiz şu anda tarım yapamamak durumunda. Bu nedenle çiftçilerimizin borçları faizsiz ertelenmeli, 3 yıl süreyle hibe ve faizsiz kredi desteği verilmeli. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli Bakanlarımızın ve AFAD Başkanımızın bu konuda desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Mersin'in, Türkiye'nin en büyük ekonomisine sahip şehirlerinden biri olmasını istediklerini vurgulayan Uysal, bunun yolunun ise altyapıyı güçlendirmek, üreticiye destek vermek ve birlikte çalışmak olduğunu dile getirdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır yıkımı yaşayan şehrin Hatay olduğunu söyledi.

Depremin üzerinden 26 ay geçmesine rağmen deprem konutlarının bitirilemediğini, hatta bu konutların hala nereye yapılacağının konuşulduğunu dile getiren Güzelmansur, "Hatay'ın pek çok bölgesinde, TOKİ tarafından konut yapılması için acele kamulaştırma kararı alındı. Tapular bir bir iptal ediliyor. Burada vatandaşlarımızın zeytinliklerine, narenciye ağaçları olan bahçelerine el konuluyor. Oysa bu bölgelerde deprem konutu yapımına uygun yeterli hazine arazisi de var." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Gazze'de olan biteni en yüksek tonda anlattı"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gazze'de devam eden soykırımı engellemek için üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının 7 Ekim'de başladığını hatırlatan Yıldız, Türkiye'nin bu süreçte ilk inisiyatif alan ülkelerden biri olduğunu, İsrail ile ticareti sonlandırmak da dahil olmak üzere her türlü tedbiri aldığını vurguladı.

Kendilerinin de parlamenter sevide bu soykırımı duyurmaya devam ettiklerini anlatan Yıldız, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin her genel kurulunda, Gazze'yi gündeme taşımak adına önergeler verdiklerini anımsattı.

Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sürecin başından beri Gazze'de olan biteni en yüksek tonda anlatarak esas itibarıyla bu dip dalganın öncüsü olmuştur." sözlerini sarf etti.

AK Parti'li Yıldız, 10 Nisan'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi çatısı altında ilk kez Gazze'ye yönelik olarak bir panel düzenlediklerini anlatarak, şunları paylaştı:

"Malumunuz olduğu üzere kurumlarımız sürecin başından beri titizlikle çok önemli bir delillendirme süreci yürüttüler. Ombudsmanlığın ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK), ne olup bittiğine dair çok kıymetli raporları vardı. Bunları uluslararası katılımcılarla paylaştık. Bunun yanı sıra TRT World'un Filistin'in tamamındaki yasa dışı yerleşimcilere ilişkin bir belgeseli var, bunu katılımcılarla paylaştık. Aynı şekilde Anadolu Ajansı'nın, Gazze'de çektiği her türlü görüntü, Uluslararası Adalet Divanı'nda Netanyahu'nun aleyhine açılan soykırıma ilişkin davada delil olarak kullanıldı."

Yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, Gazze'de bir çocuğun daha bugün sustuğunu belirtti.

Gazze'de ölümün uykudan önce ninni gibi okunduğunu söyleyen Süslü, "Gazze'de duvarlar konuşmaz ama kan kokar taşları. Bir annenin gözyaşları dünya kadar ağırdır artık. Bu sessizlik midir insanlık? Susan dillerin utancı mı büyütüyor zulmü? Adalet sadece güçlüye mi çalışır? Zalim durmaz ise mazlumun duası yakar göğü. Filistin yanarken biz burada sadece bakacak mıyız? Her suskun kalış bir bombanın pimidir. Her 'bana ne' deyiş bir çocuğun son nefesidir. Zulme sessiz kalan, zulmün ortağıdır." dedi.