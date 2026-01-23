TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
23.01.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yaptığı görüşmeye ilişkin tam tutanaklar, görüşmeden iki ay sonra TBMM'nin internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Kasım 2025'te İmralı Adası'nda gerçekleştirilen görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına yapılan görüşmeye ilişkin kayıtlar, "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı" başlığıyla TBMM'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

ÜÇ PARTİDEN ÜÇ MİLLETVEKİLİ KATILMIŞTI

İmralı Adası'nda gerçekleştirilen görüşmeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız katıldı. Heyet, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu temsilen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

ÖZET TUTANAKLAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görüşmenin ardından hazırlanan özet tutanaklar, 4 Aralık 2025'te yapılan komisyon toplantısında okunmuştu. Ancak tutanakların yalnızca özet halinde paylaşılması, başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti. Muhalefet, görüşmenin içeriğinin eksiksiz şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savunmuştu.

İKİ AY SONRA TAM METİN YAYIMLANDI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o dönemde tutanakların tamamının açıklanmasına yönelik bir adım atmamıştı. Aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından TBMM, görüşmenin tam metnini yayımlama kararı aldı.

ÖCALAN'DAN "ÜLKÜ OCAĞI" ÇIKIŞI

Yayımlanan tutanaklarda Abdullah Öcalan, Kürt sorununun bin yıllık bir sorun olduğunu ve üç aşamadan oluştuğunu ifade etti. Öcalan, sürecin değerlendirilmesinde konjonktürel gelişmelerin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Tutanaklarda ayrıca Öcalan'ın, siyasete ilk adımını Ülkü Ocağı'nda attığını söylediği ifadeler de yer aldı.

"UMUT HAKKI OLMADAN..."

Tutanaklara göre Öcalan, "Bahçeli'nin boşuna umut hakkını ibaresini kullanmadığını, bu olmadan kendisinin çalışamayacağını, bu yapıldıktan sonra Suriye konusunda başarılı olmaması durumunda yargılanmayı ve eleştirilmeyi kabul edeceğini" belirtti.

SÜRECİ "ŞİDDETSİZ YÜZYIL" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yayman'ın "Bazı siyasetçilerin, kişilerin söylemleriyle süreci zehirlediğini" belirtmesi üzerine Öcalan, "PKK'da da bazı kişilerin bunu yaptığını, süreç içerisinde çalışma imkanları artarsa hepsinin halledilebileceğini, imkan ve koşullarının buna uygun olmadığını, kendisi hayattayken bu hamle ve yüzyılın başarılı geçeceğini, muhatapları buna "Terörsüz Türkiye" derken kendisinin "Şiddetsiz Yüzyıl" dediğini, en az muhatapları kadar katkı yapacak gücünün bulunduğunu ve süreç konusunda iyimser olduğunu" iletti.

FETİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Tutanaklara yansıyan ifadelere göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'a hitaben yaptığı değerlendirmede, silahlı yöntemden siyasi yönteme geçildiğini, eşit yurttaşlık, kültürel adımlar ve komünalite başlıklarının öne çıktığını bildiklerini söyledi. Yıldız, Öcalan'ın Şubat 2025'te yaptığı çağrıda tüm yapıların silahlı mücadeleyi bırakması ve örgütsel varlıklarını dağıtması gerektiğinin anlaşıldığını, bu çağrının toplumu ciddi şekilde rahatlattığını ve halkın süreci yakından takip ettiğini ifade etti. MHP'nin "silah bırakma" çağrısının yalnızca Türkiye'yi değil, Suriye, Irak ve İran'daki yapıları da kapsamasının önemine dikkat çeken Yıldız, yaşanan sorunların demokrasi çerçevesinde çözülebileceğini ve bunun ancak teröre son verilerek, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle mümkün olacağını vurguladı.

"SÜRECİN DİLİNE DİKKAT EDİLMELİ" UYARISI

Tutanaklara göre Feti Yıldız, 1999 yılı Ekim ayında yapılan duruşmada kendisinin de şehit ailelerinin avukatı olarak salonda bulunduğunu hatırlattı. Yıldız, 1970'li yıllarda Kürt hareketinin sol yapıların içinde yer alması nedeniyle yeterince fark edilmediğini, bugün ise tam tersine solun Kürt hareketi içinde konumlandığını ifade etti.

Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerinde, görüşmeler sürerken bazı örgüt mensuplarının "ne çözümü, ne silahsızlanması" şeklinde açık itirazlar dile getirdiğini aktaran Yıldız, Abdullah Öcalan'ın aldığı kararların yalnızca Türkiye'yi ilgilendirdiğine dair notlar düşüldüğünü söyledi. Yıldız, SDG'nin başındaki Ferhat Abdi Şahin'in Abdullah Öcalan tarafından yetiştirildiğinin kamuoyu tarafından bilindiğini de dile getirdi.

Sürecin diline dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, Türk siyasetinde yer alan isimlerin Lozan ve 1924 Anayasası öncesine atıf yapan bir söylem kullanmasının süreci zehirlediğini ifade etti. Sabri Ok'un Türkiye'den çekilirken beraberindeki örgüt mensuplarının silahlı görüntülerinin Türk kamuoyunda büyük infial yarattığını hatırlatan Yıldız, bu durumun Öcalan'ın yaptığı çağrıya PKK'nın tam anlamıyla uymadığını gösterdiğini söyledi.

Suriye başlığında ise SDG'nin 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasına uymasının elzem olduğunu belirten Yıldız, bu konuda Abdullah Öcalan'ın yeni bir açıklama yapmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Yıldız, "Bu devlet hepimizin devleti" vurgusu yaparak, sol çevrelerin emeğin dönüşen yapısını yeterince kavrayamadığını savundu.

Tutanaklarda, Abdullah Öcalan'ın ilk açıklamasında "silah bırakın" çağrısını PKK'nın tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde yaptığının bilindiği de yer aldı. Bu noktada Öcalan'ın, İran'da her gün idamların yaşandığını belirttiği, İran'dan Azeriler ve Kürtler için demokratik haklar tanınmasını ve idamların sona erdirilmesini isteyeceğini söylediği aktarıldı. Öcalan'ın, bunun savaş anlamına gelmediğini ancak idamlar sürdüğü sürece PJAK'ın silah bırakmayacağını ifade ettiği, İran'la bir diyalog ve ateşkes sürecine girilmesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

Ayrıca PKK'nın Irak'tan çektiği bazı unsurlarını Suriye'ye yönlendirdiğine dair gözlemler bulunduğu, bu durumun daha önce yapılan açıklamalarla çelişki yarattığı da tutanaklara yansıdı.

İşte yayımlanan tutanağın tamamı:

TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan, Hüseyin Yayman, İmralı Adası, Feti Yıldız, DEM Parti, Politika, AK Parti, İmralı, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı - Son Dakika

YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’na büyük tepki Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Otomobil şarampole devrildi Bilanço ağır Otomobil şarampole devrildi! Bilanço ağır
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Elon Musk, Trump’ın barış kuruluyla dalga geçti Elon Musk, Trump'ın barış kuruluyla dalga geçti
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
Unai Emery: Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik
Rıdvan Dilmen, ’’Fenerbahçe’nin en büyük sorunu bu’’ diyerek asıl problemi açıkladı Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı
Özgür Özel’den tartışma yaratacak “Suriye“ çıkışı Özgür Özel'den tartışma yaratacak "Suriye" çıkışı
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı 10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:54
Teklif yapıldı bile İşte Fener’in forma giydirmek istediği golcü
Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü
14:19
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:42
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
11:08
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:28
ABD, DSÖ’den resmen ayrıldı Uzmanlardan korkutan uyarı
ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı! Uzmanlardan korkutan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:20:11. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.