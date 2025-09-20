Türkiye 2026'da Kendi SMA İlacını Üretecek - Son Dakika
Türkiye 2026'da Kendi SMA İlacını Üretecek

Türkiye 2026\'da Kendi SMA İlacını Üretecek
20.09.2025 12:26
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2026'da Türkiye'nin SMA ilacını üreteceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çanakkale programında Çanakkale Valiliği ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu. Bakan Memişoğlu, yaptığı basın açıklamasında, "İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, bu nadir hastalıklarda kendi tedavisini, kendi ilacını üretebilen, insanlarına kendisinin ürettiği bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇANAKKALE SON 20 SENEDE SAĞLIK HİZMETİNİ YÜZDE 100 ARTIRDI"

Çanakkale'de sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bugün 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 59'uncu ilimizde sağlıkla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Türk tarihinin en önemli destanlarından bir tanesinin yazıldığı, Mehmetçiğin yenilmez olduğunu gösterdiği şehrimiz Çanakkale'deyiz. Çanakkale, Türk'ün bu topraklarda her şeye rağmen yaşayacağını gösterdiği, dünyaya bunu ispat ettiği, geçilmez toprakların olduğunu gösterdiği bir kahramanlık destanı olduğu yer. Burada sağlıkla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Çanakkale'miz tıp fakültesiyle, hastanesiyle sağlıkta gerçekten son 20 senede yaklaşık yüzde 100 sağlık hizmetini arttırmış bir ilimiz.

"BAYRAMİÇ VE GELİBOLU'DA HASTANE İNŞAATLARI BAŞLAYACAK"

Fiziki yapılarda birkaç tane eksiğimiz var. Onlarla ilgili de planlamalar yapıyoruz. Özellikle Bayramiç ve Gelibolu'da hastane planlamalarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah çok kısa zamanda buralara hastane inşaatlarımız başlayacağız. Bunu yanında merkezde yeni bir hastanemiz için bir çalışma yapacağız. Özellikle sağlıklı hayat merkezleri ile aile hekimlikleri ve koruyucu hekimleri ön plana çıkaran bir Çanakkale var. Bugün Çanakkale'de örnek olan bir sağlık hizmeti de var. O da şu, artık biliyorsunuz kilo boyları ölçüyordu. Şimdi sigara içme poliklinikleri de mobil hale getirdik. Böylece insanlara, meydanlara giderek sigara içme alışkanlıkları olan insanlarımıza bunu bırakmayla ilgili yardımcı olmaya çalışacağız. Çünkü maalesef Türkiye'de sigara içme oranlarımız yüksek. Bunu düşürmemiz gerekir. Bunun yanında özellikle kilo sorunumuz da var. Bunu da hep beraber üstesinden geleceğiz. Kilo hareket ve beslenme alışkanlığıyla alakalı bir sorun. Özellikle şekerli yiyeceklerin az tüketilmesi ve içeceklerimizdeki, yiyeceklerimizdeki şeker oranlarıyla ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığımızla çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da yeni bir söylemle artık insanların çok daha sağlıklı beslenmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"2026'NIN İLK YARISINDA TÜRKİYE KENDİ SMA İLACINI ÜRETECEK"

Sağlık alanında önemli adımların atıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu, "Dün hepinizin malumu çok güzel bir tesis açılışı yaptık. Bu tesis açılışı esasında Türkiye'nin hem ilacını kendisi ürettiği hem ham maddesini kendisi ürettiği, üreten sağlığı modellerinden bir tanesi oldu. İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, bu nadir hastalıklarda kendi tedavisini, kendi ilacını üretebilen, insanlarına kendisinin ürettiği bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz. Sadece ülkemize değil, çevremizdeki diğer ülkelere de ihtiyacı olan bütün insanlara da kendi ürettiğimiz milli teknolojimizle ürettiğimiz ilaçlarımızı 2026'da insanlara ulaştırmış olacağız.

Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük bir mesafe kat etti 25 yılda. Hem üreten sağlık modelimizle, TÜSEP koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Bunun yanında sağlık hizmetlerine de en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Ama toplumumuzdan beklentimiz özellikle sağlıklarına dikkat etmeleri, hastalanmadan sağlıklarını korumaları. Bunun için de kilo almadan, sağlıklı beslenerek, hareket ederek, kötü alışkanlıklardan uzak durarak ve özellikle kendi aile hekimlerine ve sağlıklı hayat merkezlerine giderek sağlıklarının sürdürülebilirliğini sağlamalarını sağlıyoruz. Bunu da istiyoruz ve bekliyoruz. Çünkü biz sağlıkçılar ne kadar çalışırsak çalışalım önce insan kendi bedenine bakacak. Toplum kendi sağlığını koruyacak. Bunun için biz onlara her türlü yardım hazırız. Biz sağlıklı Türkiye yüzyılını oluşturmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"GELECEKLE UĞRAŞIYORUZ, GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sözlerini gençlerin başarısına değinerek sonlandıran Bakan Memişoğlu, "Dün TEKNOFEST'i de ziyaret ettik. Gerçekten Türkiye gençleri özellikle kendi yapabilirliklerini gösteriyorlar. Dünyaya örnek oluyorlar. Hem teknolojisinde hem biliminde Türkiye gerçekten yüzyılını yaşayacak. İnşallah bunu başaracağız hep beraber. Biz kötülüklerle ve çekişmeyle uğraşmıyoruz. Gelecekle uğraşıyoruz, geleceğe adım atıyoruz, gelecek için çalışıyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından Truva Atının önünde bulunan Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü standını ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, burada Çanakkale Sağlık Elçisi olan 7 yaşındaki Yağmur Yıldız ile de bir araya geldi. Ardından İl Sağlık Müdürlüğüne ait Mobil Sigara Bırakma Polikliniği aracını ziyaret ederek burada hizmet alan bir vatandaşla görüştü. Bakan Memişoğlu ziyaretleri ardından yoldan geçen vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Türkiye

