Bakan Özhaseki, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ÇEVREFEST'te konuştu. Bakan Özhaseki, "Ana hedefimiz; kalkınmamızı sağlayacağız ama hiçbir şekilde çevreyi de kirletmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Özhaseki Sıfır Atık hareketine ilişkin olarak da konuşarak "Sıfır Atık, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu önemli bir marka olarak da hepimizin iftihar vesilesi oldu. 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık. 498 milyon ağacı kurtardık, 127 milyon varil petrolden tasarruf ettik." dedi.

06.06.2024 19:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm' hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Herkesin Bir Dünyası Var" şiarıyla Başkent Millet Bahçesi'nde "ÇEVREFEST" etkinliklerini başlattı. ÇEVREFEST'in açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine vurgu yaptı. Bakanlık olarak, çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele etme noktasında stratejiler geliştirdiklerini ve kamusal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Özhaseki, ÇEVREFEST'in amacının, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan sıkıntılara karşı çevre bilinci oluşturabilmek olduğunu söyledi.

"ÇEVRE KONUSUNDA EN BÜYÜK ADIMLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ATILDI"

"Dünyada olan biten her şeyden 'bize ne' diyemeyiz" diyen Bakan Özhaseki, "Muson Asyası'nda meydana gelen bir atık da, Pasifik kıyılarında israf edilen su da, Kuzey Afrika'da karbon salınımıyla atmosferi kirleten bir ortam, birbirinden bağımsız değil ve ortak evimiz dünyayı kirletmeye devam ediyor." diye konuştu. Bakan Özhaseki, bugün en çok konuşan, en güçlü gözüken ülkelerin dünyaya kirletmeye devam ettiğine vurgu yaparak, "Bizim ülkemizin ciddi bir sorumluluğu olmamasına rağmen, çevrenin bize bir emanet olduğu düşüncesiyle hem kirletmemeye gayret ediyoruz hem de bir taraftan kalkınmamızı sağlıyoruz. Ana hedefimiz; kalkınmamızı sağlayacağız ama hiçbir şekilde çevreyi de kirletmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te Bakan Özhaseki'den önemli mesajlar

Bakan Mehmet Özhaseki, 22 yıldır Türkiye'de çevre konusuna hassasiyetle yaklaşıldığını belirterek, bu konuda en büyük adımların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde atıldığına vurgu yaptı.

"'SIFIR ATIK HAREKETİ' HEPİMİZİN İFTİHAR MESELESİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" hareketine de dikkat çeken Bakan Özhaseki, Türkiye'de 7 yıldır "Sıfır Atık" hareketinin uygulandığını söyledi. Bakan Özhaseki, "Sıfır Atık, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu önemli bir marka olarak da hepimizin iftihar vesilesi oldu. 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık. 498 milyon ağacı kurtardık, 127 milyon varil petrolden tasarruf ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te Bakan Özhaseki'den önemli mesajlar

"ÇEVRE GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN BÜYÜK MİRAS OLACAK"

Bakan Mehmet Özhaseki, inanç değerlerinde "emanet" diye bir kavram olduğunu vurgulayarak, "Zaman bize emanet. Mekan, eşya, bize emanet. Ömür, bize emanet. Çevre de bize emanet. Bu çevreyi kirletemeyiz. Bu çevre gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olacak." dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞIR ÖNEMLİ PROJELERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Açılışta, önümüzdeki hafta Türkiye Yüzyılına yakışır önemli projeleri açıklayacağı müjdesini de veren Bakan Özhaseki, birincisi 'Denizler Halkındır' projesi ile halkın denizlere erişimini engelleyen ne varsa ortadan kaldırılacağını söyledi. İkincisi, Mapa Şamandıra sistemi ile Türkiye sahillerini Türkiye yüzyılına yakışır bir hale getireceklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, son olarak Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemini hayata geçireceklerini kaydetti.

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te Bakan Özhaseki'den önemli mesajlar

ÇEVREFEST'E HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ MAİMUNAH MOHD SHARİF DE KATILDI

BM önceki dönem Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in de katıldığı programda, Kum sanatı sanatçısı Veysel Çelik Demir de kumla hazırladığı gösterisini sundu.

ÇEVREFEST, 9 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

ÇEVREFEST kapsamında kurulan stantlarda, çocuklara çevre bilinci kazandırmaya yönelik oyun alanları ve maketler de dikkat çekti. Sıfır Atık ve temiz üretim teknolojilerinin tanıtıldığı ÇEVREFEST, 9 Haziran'a kadar devam edecek. ÇEVREFEST etkinliği, 4 gün boyunca başarılı çevre ve sıfır atık projeleriyle öne çıkan belediyeler ve sektör temsilcileriyle, ünlü isimler ve fikir işçilerinin katılacağı söyleşilerle, iklim tüneli ve kitap fuarıyla, çevre ve sıfır atık uygulamalı atölyeler ve sergilerle, çevre ve sıfır atık temalı oyun alanlarıyla misafirlerini ağırlayacak.

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te Bakan Özhaseki'den önemli mesajlar
Bakan Özhaseki, Türkiye\'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST\'te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Dünya, Çevre, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce: 185 milyar ? ,Dolara çevirsen küçük rakam yapıyor. Her şeyi folar bazında açıklayan söz konusu Ekonomik katkı olunca tl olarak açıklıyor. Rakam büyük olsun istiyorlar. 2 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Yazılanı yayınlamayacaksınız yorum açmayın .. İşinize geldiği gibi cvp verecek değiliz. 2 0 Yanıtla
    Mahsun Aslan: haklısın yandaş davranıyorlar kaç kere email bile attım dönüş saglamadilar 0 0
  • Depechs Modes: durmadan şunu yaptık bunu yaptık sonuç emekli maas on bin 0 0 Yanıtla

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