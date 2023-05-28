Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler - Son Dakika
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Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler

28.05.2023 09:23

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. İşte yurdun dört bir yanından oy verme işlemlerinden yansıyan kareler.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başında.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00'DE SON BULACAK

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

PUSULADA İKİ LİDERİN İSMİ YER ALACAK

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İşte oy verme işlemleri sırasında kameralara yansıyan görüntüler;

Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler
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Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler Son Dakika: Türkiye siyasi tarihinde bir ilk! 60 milyondan fazla seçmen 2. tur için yeniden sandık başında Son Dakika: Türkiye siyasi tarihinde bir ilk! 60 milyondan fazla seçmen 2. tur için yeniden sandık başında

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SON DAKİKA: Türkiye sandık başında! İşte oy verme işlemlerinden yansıyan kareler - Son Dakika
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