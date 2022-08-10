Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pahor ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıldönümünü kutluyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

"11 YIL ÖNCE İMZALADIĞIMIZ ANLAŞMA ÇARPAN ETKİSİ YAPTI"

Ekonomi, ticaret, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. 11 yıl önce imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması çarpan etkisi yaptı. Geçtiğimiz sene 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştık. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.

"SAVUNMA SANAYİİNDE ORTAK ADIMLAR"

İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim. Slovenya'da Karavanke Tüneli ve demiryolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından gurur duyuyoruz.

"DAYANIŞMAMIZ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA DA GÜÇLENECEK"

Değerli dostumla Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Dostane ilişkiler ve işbirliği, bölgesel barış ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.

Cami ve İslam Kültür Merkezi'nin 2020 yılında faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumun camiyi ziyaret etmesi, anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor söz alarak şunları söyledi:

"Sevgili dostum öncelikle ben de sizlere bu nazik cümleleriniz için ülkem ve şahsım için teşekkür etmek isterim. Bu nazik misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Bu resmi ziyarette güzel ülkenizde gerçekten çok güzel ağırlandık.

Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim; bu 18. görüşmemiz. 2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Bu noktada Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin 1 milyara artırılmasına hedefliyorduk. Bu rakam şu anda neredeyse iki katına ulaştı, hedeflerimizin de üstüne çıktı. Bugün ekonomi bakanının da huzurunda ben Slovenya hükümeti adına söyleyebilirim ki, iş komisyonu konferansı çalışmaya devam edeceğiz.

"SLOVENYA TAKDİRLERİNİ İLETMEK İSTİYOR"

Aynı zamanda ekonomik ve siyasi işbirliğimizin daha da güçlendiriyor olacağız. Sevgili dostum, Slovenya bu noktada gerçekten takdirlerini iletmek istiyor. Türk şirketlerinin müteahhitlik projeleri her zaman zamanında, vakitlice, daha önce hemfikir olunmuş fiyatlar kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sizin şirketleriniz için AB genelinde referans oluyoruz.

"TÜRKİYE İLE MÜKEMMEL İLİŞKİLERİMİZ OLDU"

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkilerimizde çözemeyeceğimiz konu olmamıştır. Tabii ki görüş ayrılıklarımız olmuştur; ancak diyalogla aşabilmeyi veya bunlarla yaşayabilmeyi düşünüyoruz. Gerçekten Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz oldu. Slovenya halkının büyük çoğunluğu gerçekten Türkiye ile olan işbirliğimizi çok olumlu değerlendiriyor.

Bu noktada baş başa uzun süreli görüşmelerimiz için hem de bu noktada Ukrayna savaşı, Batı Balkanlar'daki konuları ele alma şansımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi iletmek isterim. Ukrayna savaşından, sonuçlarından bahsettik. Slovenya saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin arabuluculuk görevini takdir edilmektedir.

"ERDOĞAN, BATI BALKANLAR'A İLGİ GÖSTERİYOR"

Masum kişilerin acı çekmemesi için arabuluculuk söz konusu, adil ve barışçıl diyaloğun başlatılması söz konusu. Batı Balkanlar söz konusu olduğunda 19. kez tekrar bir araya gelmek konusunda karar verdik. Eylül soyunda BM Genel Kurulu'nun oturumlarında bir araya gelmeye karar verdik. Sırbistan, Kosova, Bosna, Hırvatistan gibi Balkan ülkelerini ziyaret söz konusu. Ben de o zirveye ev sahipliği yapıyor olacağım.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanının Batı Balkanlar'a ilgi gösterdiğini biliyorum, kendisine bilgeliği için teşekkür ediyorum. Fırsatları ve zorlukları görebiliyoruz. Ukrayna savaşı yüzünden gözden kaçırılabilecek fırsatları da görebiliyoruz. Bu savaş beklenenden uzun sürerse, buradaki tansiyon güneye, Balkanlara da inebilir. Bölgedeki tüm ülkeler ve liderlere şunu söylemek isterim; bu bölge barış, güvenlik, refahı hak ediyor.

"BİZLER MÜTTEFİKİZ"

Türkiye dostlarımızdan bir tanesi. Önemli dostlarımızdan biri olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Slovenya'nın farklılıkları da var ancak bu dostluğu kurabilmiş olmamız gerçekten örnek teşkil eden bir durum. Sizlere bir kez daha çözüm arayışınız için, Finlandiya ve İsveç'in girişimleri için teşekkür ediyorum. Bizler müttefikiz, burada NATO'nun Ukrayna savaşı sırasında ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmış durumda. Çok teşekkür ederim ev sahipliğiniz için."