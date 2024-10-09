Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: İkinci \'Barış Zirvesi\'ne Türkiye\'nin iştiraki çok önemli

Politika

UKRAYNA Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile ikinci kez 'Barış Zirvesi' düzenlemeyi planladıklarını belirterek, "İkinci 'Barış Zirvesi'ne, Türkiye'nin ara bulucu ve tecrübe olarak iştiraki bizim için çok önemli. Biz Ukrayna'nın başarısını sağlayabilecek her zirveye açığız. Tabii ki bu adaletli barışı bize getirebilecek hiçbir teşebbüse karşı çıkmıyoruz" dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Büyükelçilik'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal de katıldı. Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının doğu cephesinde devam ettirdiğini belirtti. Rusya'nın şiddetini artırdığı bazı yerleşim yerlerinden çekilmeye devam ettiklerini aktaran Bodnar, "Son durumlara bakıldığında, Rusya bizim bölgelerimizden binde bir oranda yer işgal edebildi. Cephede günlük olarak yaralanan ve ölen Rus askerlerini açıklıyoruz. Günde yaklaşık 800 ile 2 bin 200 asker kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

'İLK TEBRİK EDEN FİDAN OLDU'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Andriy Sibiga'nın, eski Ankara Büyükelçisi olduğunu aktaran Bodnar, "Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığının gelişmesi için önemli adımlar attı. Başta Bayraktar olmak üzere birçok önemli ortaklığa imza attı. Sibiga'nın göreve gelmesinin ardından tebrik etmek için arayan ilk mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ilk görüşmelerini gerçekleştirdiler. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde iki ülkenin cumhurbaşkanları da görüşme fırsatı buldu. Yapılan anlaşmalar sonucunda Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda ilerleme sağladık. Önümüzdeki aylarda Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Ukrayna'yı ziyaret etmesini öngörüyoruz" dedi.

'HER ZİRVEYE AÇIĞIZ'

Rusya ile ikinci kez 'Barış Zirvesi' düzenlemeyi planladıklarını aktaran Büyükelçi Bodnar, eylül ayında birkaç etkinlik organize ettiklerini ve Türkiye'nin de yer aldığını belirterek, "Ukrayna ve Rusya'nın karşı karşıya oturup Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerini dinlemesi gibi bir formattan bahsetmiyoruz. Bu doğrudan gerçekleşecek ikili görüşme olmayacak, muhtemelen 3'üncü tarafların masada yer alacağı ve 3'üncü tarafların üzerinden yapılacak bir format olacak. Bu zirveyi 2024'ün sonuna kadar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu planlarımız şu ana kadar erteleniyor. Rusya, kendi tarafını tutan 3'üncü taraf ülkelerin bakış açısını bize aşılamaya çalışıyor. İkinci 'Barış Zirvesi'ne, Türkiye'nin ara bulucu ve tecrübe olarak iştiraki bizim için çok önemli. Biz Ukrayna'nın başarısını sağlayabilecek her zirveye açığız. Tabii ki bu adaletli barışı bize getirebilecek hiçbir teşebbüse karşı çıkmıyoruz" diye konuştu.

'RUSYA KIRIM TATARLARINA ÖZEL SAVAŞ AÇTI'

Kırım Tatar Meclis Başkan Yardımcısı Nariman Celal, uzun yıllar gazetecilik yaptığını belirterek, "2014'te Kırım'ın işgaline rağmen yine de Kırım'da kalıp orada çalışmaya devam ettim. Kırım'ın işgalinden sonra ben kendi duruşumu açıkça ifade ediyordum. 2021'de ben Kırım'ı tekrar Ukrayna'ya alma teşebbüsüyle kurulan Kırım Platformu'na katıldım. Türkiye de Kırım Platformu'nun üyesiydi. Kırım Platformu'ndan sonra eve döndüm ve beni tutukladılar. Rusya'nın beni tutuklamak için birçok sebebi vardı. Ama onlar gaz şebekesine zarar verdiğim gibi saçma bir sebep buldular. Ben bu uyduruk sebepten ötürü 17 sene cezaya mahkum oldum. Benimle birlikte birçok insanı tutukladılar. Bu insanlara işkenceler çektirdiler. Onları ölümle tehdit ettiler, ailelerine zulüm çektirdiler. Hasan ve Aziz Mahtemovlar hala Rus cezaevindedirler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ben, Hasan ve Aziz adına kendi savunma pozisyonunu ifade etti ve bizi kurtarmaya kararlıydı. İkili görüşmelerde birkaç kez bizim isimlerimizi zikrettiğini biliyorum. Türkiye ve Ukrayna Cumhurbaşkanlarının ve uluslararası platformların bize gösterdiği ilgiden ötürü serbest bırakıldık. Kırım'da resmi rakam 220 siyasi mahkum bulunmaktadır. Onlardan 132'si Kırım Türk'ü. Bu rakamlardan anlıyoruz ki Rusya Kırım Tatarlarına özel bir savaş açtı" dedi.

'KARADENİZ'DE RUSYA'NIN GÜÇLENMESİNİN FAYDASI OLMAZ'

Dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile görüştüğü belirten Nariman Celal, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yönetimiyle ve Diyanet yönetimiyle de görüştüm. Herkese Kırım'daki gerçek durumu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bizim gerçekten en yakın arkadaşımız ve partnerimiz olduğu konusunda olumlu düşüncelerimiz var. Türkiye'nin daha önce de bize göstermiş olduğu desteklerini, ileride de bize göstermeye devam edeceğinden eminiz. Burada biz Kırım Tatar diasporalarının temsilcileriyle de görüşüyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye için Ukrayna'dan daha iyi partner olmadığına eminiz. Karadeniz Bölgesi'nde Rusya'nın güçlenmesi ve bununla Ukrayna'nın topraklarını işgal ederek güçlenmesinin Türkiye'ye hiçbir faydası olmaz. Türkiye'nin bunu çok iyi anladığını görmek benim için önemli haberdir" ifadelerini kullandı.