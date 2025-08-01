Ümit Özdağ: 'Öcalan Komisyonu' Görüşmeleri Televizyondan Naklen Yayınlanmalı - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ: 'Öcalan Komisyonu' Görüşmeleri Televizyondan Naklen Yayınlanmalı

Ümit Özdağ: \'Öcalan Komisyonu\' Görüşmeleri Televizyondan Naklen Yayınlanmalı
01.08.2025 19:40
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de oluşturulacak komisyona 'Öcalan Komisyonu' dediklerini belirterek, "Bu komisyonun bütün görüşmeleri televizyondan naklen yayınlansın" dedi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de oluşturulacak komisyona 'Öcalan Komisyonu' dediklerini belirterek, "Bu komisyonun bütün görüşmeleri televizyondan naklen yayınlansın" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Burdur'da Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti. Ümit Özdağ, belediye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Özdağ, "Ağır ekonomik kriz; dar gelirlileri, emeklileri, işçiyi, köylüyü çok ağır şekilde açlıkla mücadele edecek şekilde hızla itiyor ve bundan dolayı işçiler sendikaları baskı altına aldı, sendikalar da nihayet grev sürecini başlattı. Ancak başlatılan grevin, kamu güvenliği, milli güvenlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 60 gün süreyle ertelendiğini görüyoruz. Bunun neresi milli güvenlikle ilgili izah etmek gerekiyor. Milli güvenliği asıl tehdit eden husus yanlı ekonomik politikalardır, düşman ceza hukukunun uygulanması ve muhalefetin baskı altına alınmasıdır, sınırlarımızın yol geçen hanına dönmesi, 13 milyona yakın kaçak ve mültecinin ülkeye doldurulmasıdır. Yoksa karınlarını doyurmaya çalışan işçilerin grevi milli güvenlik için bir tehdit değildir" dedi.

'BU KOMİSYONUN MİLLİ VİCDANDA KARŞILIĞI YOKTUR'

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin de konuşan Ümit Özdağ, Zafer Partisi olarak bu komisyona 'Öcalan Komisyonu' dediklerini söyledi. Özdağ, "Çünkü bu komisyonun amacı Öcalan'ı meşrulaştırmak ve Öcalan'ın taleplerine Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla cevap verilebilir hale getirmektir. Bu komisyon çalışmalarına başlaması ile birlikte Öcalan, İmralı'da bir mahkum olmaktan çıkacak bir siyasi aktör haline gelecektir. Bunun Türk Milleti'nin vicdanında açacağı derin yara ve ortaya çıkaracağı sosyal, politik tepkinin iktidar paydaşları inatla farkında değillermiş gibi duruyorlar ancak vatansever AK Parti seçmeni de ülkücü MHP seçmeni de keza Atatürkçü CHP seçmeni de bu komisyondan olağanüstü rahatsızdır. Bunu da her zeminde ifade etmektedir. Bu komisyonun milli vicdanda karşılığı yoktur. Aksine milli vicdan bu komisyonu mahkum etmektedir" diye konuştu.

'NAKLEN YAYINLANSIN'

PKK'nın silah bırakmadığını savunan Ümit Özdağ, şöyle devam etti:

"PKK, silahlarının bir bölümünü PYD'ye, bir bölümünü PJAK'a vermiştir. Elemanlarını kaydırmıştır. 30 kalaşnikofu mangal partisinde yakmakla bir terör örgütü silahlarını terk etmiş olmaz. Bir terör örgütü silahlarını devlet güvenlik güçlerine, devlet güvenlik güçlerinin elindeki listeye göre teslim etmelidir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Cemil Bayık 'Artık sıra devlete geldi. Biz 30 tane yaktık, daha fazla silah bırakmayız, şimdi devlet adım atsın' diyor. 'Hani pazarlık yoktu, hani müzakere yoktu' diye biz de soruyoruz ve bir teklif getiriyoruz. Bu komisyonun bütün görüşmeleri televizyondan naklen yayınlansın. Bakalım Türk halkının gözlerinin önünde DEM'liler Öcalan ve PKK adına hangi taleplerde bulunacaklar ve o masada muhatap olarak oturanlar PKK ve Öcalan'ın hangi taleplerini kabul edecekler ve Türk Milleti de bunu izlesin. AK Parti Grup Başkanvekili 'Basına kapalı yapılsın' demiş. Söz konusu bile değil. Türk Milleti'nden neyi gizliyorsunuz ki basına kapalı yapılmasını teklif ediyorsunuz? Bırakın basına kapalı yapılmak, televizyonlardan naklen yayınlanmalıdır."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ daha sonra Burdur caddelerinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşla selamlaştı.

Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Türkiye, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ: 'Öcalan Komisyonu' Görüşmeleri Televizyondan Naklen Yayınlanmalı - Son Dakika

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