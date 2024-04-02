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Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler - Son Dakika
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Politika

Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler

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Yerel seçimde Van'da belediye başkanlığını kazanan Dem Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan tepki geldi. Demirtaş mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz" dedi.

02.04.2024 20:37  Güncelleme: 20:50
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'daki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapan Demirtaş, "Buradan sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da Hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz" dedi.

VAN'DA SEÇİMİ KAZANAN ABDULLAH ZEYDAN'IN SEÇİLME HAKKI GERİ ALINDI

31 Mart yerel seçiminde Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.

Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş açıklama
Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Gelişme muhalefet kanadında büyük tepkiye yol açarken, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da avukatları aracılığıyla ilk açıklama geldi.

İşte Demirtaş'ın mesajı:

"Saygıdeğer halkımız, değerli kardeşlerim, Hepinizi hasretle kucaklıyor, yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum. Van başta olmak üzere, irademize en güçlü şekilde sahip çıkarak seçimlerde gösterdiğiniz başarı nedeniyle sizleri canı gönülden kutluyorum. Bizleri onurlandırdığınız, gururlandırdığınız için binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği olan tüm halkımıza, parti emekçilerimize ve Eş Başkanlarımız Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal'a şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum.

"SON 10 YILDAN HALA DERS ALMAYANLAR VAR"

Halkımız bu tutumuyla hücrelerimizi aydınlatmış, özgürlükteki ısrarıyla yakın geleceğin siyasi yol haritasını da çizmiştir. Ancak belli ki halkın kararlı iradesine halen saygı duymayanlar, geçen on yıldan ders almayanlar da var. Biz tüm hukuksuzluklara rağmen diyaloğun, barışın önünü açmaya çalışırken birileri ısrarla provokasyon peşinde koşmaktadır.

Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş açıklama
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

"BUNU HALK DA HAK DA KABUL ETMEZ"

Buradan sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da Hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz. Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz.

"VAL HALKI BAŞTA OLMAZ ÜZERE TÜM PARTİLERİ BU HUKUKSUZLUĞA KARŞI DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Van halkı başta olmak üzere tüm halkımızı, demokrasi yanlısı tüm güçleri, siyasi partileri bu hukuksuzluğa karşı durmaya çağırıyoruz. Zaman gerilim, çatışma zamanı değil, barışı inşa etme zamanıdır. Tüm siyasetçiler ve ülkeyi yönetenler Kürt halkının bu sesini duymalıdır. Halkımız, baskılara karşı sonuna kadar iradesine sahip çıkacaktır.

Van halkımız başta olmak üzere tüm halkımıza dayanışma dileklerimizi, sıcak selam, sevgilerimizi gönderiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi diliyoruz. An serkeftin an serkeftin."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: KARAR HUKUKSUZDUR

Gelişme üzerine DEM Parti resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."

TUNCER BAKIRHAN: VAN HALKINA SİYASİ PUSU KURULUYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor" dedi. Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nin ve yasaların tüm denetimlerinden geçerek adaylığı bizatihi YSK tarafından ilan edilen belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor.

Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

Seçime iki gün kala, mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir.

Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır.

"HALK İRADESİNE SAYGI DUYUN"

DEM Parti, yayımladığı bir açıklamayla iktidarı 'halkın iradesine saygı duymaya' davet etti. "Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür" denilen açıklamada "Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz."

Van\'da belediye başkanlığının AK Parti\'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş\'tan ilk sözler

Selahattin Demirtaş, DEM Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Feride Canlı: 2 Nisan 1918 de Van, Ermenilerden kurtarıldı. Bugün yine 2 Nisan, Kürtlerden kurtarıldı:)) 44 220 Yanıtla Servet Çakar: çok zavalisin 94 16
  • Abuzer Kadayıf: Çay koy keçeli yeni başlıyoruz 16 30 Yanıtla Nihal Varlik: Aynen öyle 0 1
  • Oooo: İktidarın istediği gerilim. Gerilim olmazsa barış ortamında biteceklerini biliyorlar Gezi olaylarının ekmeğini çok yediler Muhalefet artık bu tuzaklara düşmemeli! 25 7 Yanıtla
  • Nihal Varlik: Sonuna kadar devletin arkasındayız. 6 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler - Son Dakika
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