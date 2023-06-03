Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başlama töreninde 5 dünya liderine özellikle teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın katıldığı "Göreve Katılma Töreni"ne gelenler arasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yer aldı. Törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 60 yaşındaki lider, iki ülkenin olumlu ilişkilerine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE İLE MÜTTEFİK OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ"

Göreve geldiği 2013'ten beri ülkesinin liderliğini yapan Maduro, Türkiye'ye geldiği andan itibaren sosyal medya paylaşımlarına başladı. Devlet lideri, ülkeye girişinin ardından yaptığı ilk paylaşımda , "Türkiye ile müttefik ve yakın olduğumuz için şanslıyız. Venezuela, derin ikili ilişkiyi sevgi, yakınlık ve saygı ile güçlendirmek için her daim en iyi şekilde hazır bulunacaktır. Halklarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.

"VENEZUELA VE TÜRKİYE KARDEŞLİKTE BİRLEŞTİ"

Sosyal medya hesabında törende bulunan devlet adamlarıyla fotoğraflarına da yer veren 60 yaşındaki lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafını, "Kardeş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine eşlik etmek üzere Türkiye'ye geldik. Uluslarımızın ikili ilişkilerini güçlendirmesi için yeni bir dünyaya tamamlayıcılık yolu açılıyor. Venezuela ve Türkiye, kardeşlikte birleşti" mesajıyla paylaştı.