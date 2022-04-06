"Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı - Son Dakika

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Toplumun geniş bir kesiminde Mansur Yavaş'ın adaylığına ilgi olduğunu belirten Özdağ, "Bizim adayımız Mansur Yavaş, kendisini Türkiye'nin geleceği için göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın bu sözlerinin ardından Yavaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar da alevlendi. CHP cephesinden konuya ilişkin yapılan ilk yorumda, "Özdağ'ın bu açıklamasının Millet İttifakı'na duyulan güvenden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu tartışmaların gündemde olduğu sırada Avrasya Araştırma tarafından Yavaş'la ilgili anketin sonuçları açıklandı.

YÜZDE 43 MANSUR YAVAŞ ÇIKTI

"Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefetin 'çatı adayı' olarak Mansur Yavaş gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?" şeklindeki soru karşısında katılımcıların yüzde 43'ü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş derken, yüzde 36.5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söyledi. Yüzde 12.5 "Kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a oy veririm" derken, yüzde 3.2 ise "Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm" dedi. Yüzde 4.8 ise oy kullanmadı.

KILIÇDAROĞLU İLE KAFA KAFAYA

"Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefetin 'çatı adayı' olarak Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna karşılık yüzde 39.9 Kılıçdaroğlu'nu desteklerken yüzde 38.1 oy aldığı görüşen Recep Tayyip Erdoğan ikinci sırada yer aldı.

ANKETTE İMAMOĞLU DA VAR

Çatı aday olarak katılımcıların yüzde 43.3'ü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isterken yüzde 37.1 Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Yüzde 8,8 "Kararsızım ama büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na oy veririm" derken yüzde 5.1 "Kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm" dedi. Yüzde 5.7 oy kullanmamayı tercih etti.

CHP BİRİNCİ SIRADA ÇIKTI

Erken seçim olması durumunda katılımcıların yüzde 28.1 CHP'yi desteklerken yüzde 27.5 ile ikinci sırayı AK Parti aldı. Yüzde 11.2 ile İYİ Parti üçüncü sırada yer alırken, arkasından yüzde 9 ile HDP geldi. MHP yüzde 5.1 ile beşinci sırada bulunurken, DEVA yüzde 3.1 ile altıncı sıradan listeye girdi.