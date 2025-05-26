Yavaş\'tan Adalet ve Hukuk Çağrısı

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde "Bugün adalet ve hukuk istediğimizi haykırmak için buradayız. Ekrem Başkan'a destek olmak için buradayız" dedi.

Ankara'da CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi. Kızılay Sakarya Caddesi'nde düzenlenen mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun mesajı da okundu. İmamoğlu mesajında, "Benim inancımın ve cesaretimin, kararlılığımın en büyük kaynağı sizlerin inancı ve yüksek adalet duygusudur. Vicdanıdır. Türkiye'mizin şu geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek. İyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz. Bugün düzenlemiş olduğunuz adalet ve özgürlük buluşmasında inanın yanınızdayım. Sağınızda ve solunuzdaki kişi benim. Sizleri çok seviyorum. Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi" ifadelerine yer verdi.

'ELBETTE HERKES KENDİ MAHREMİYETİNE SAYGI DUYULMASINI İSTİYOR'

Mitingde konuşan Mansur Yavaş ise "Bugün burada adalet isteğimizi haykırmak için, hukuk istediğimizi haykırmak için buradayız. Ekrem Başkan'a destek olmak için buradayız. Çünkü öyle günlerden geçiyoruz ki hukuk askıya alınmış. Bir yargılama yapılıyor, hazırlık soruşturması gizli olmasına rağmen ifadeler 10 dakika sonra piyasaya yayılıyor. Yine soruşturmanın gizliliği bakımından konuşulmaması gereken şeyler televizyonlarda algı yaratılmak için yapılıyor. Efendim neden kamera kapatıldı, neden gizli görüşme yapıldı? Sevgili Ankaralılar, şu an buradaki esnaflar, iş yerinde çalışanlar dahil; dinlenme korkusuyla, 'Gizli bir şey yapmasa da FaceTime'dan konuşuyor, Whatsapp'tan konuşuyor, ülkeyi bu hale getirdiniz. Herkesi her yerde takip ediyorsunuz, elbette herkes kendi mahremiyetine saygı duyulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

'ÖZDAĞ FAZLASIYLA YATMIŞ DURUMDA'

Tutuklu yargılamaları eleştiren Yavaş, "Neden tutuklu yargılıyorsunuz, masumiyet esastır. Tutukluluk istisnadır. Ekrem Başkan hala tutuklu, seçilmiş belediye başkanları tutuklu, gençler tutuklu, Ümit Özdağ hala tutuklu. Kaldı ki Ümit Özdağ ceza almaz bana göre ama ceza bile alsa fazlasıyla yatmış durumda. Neyi yargılayacaksınız? Bakıyorsunuz suç örgütü lideri diye Ekrem Başkan'a ait her şey yasaklanıyor. Peki suç örgütü nasıl olur, mahkeme kararı ile. Yargıtay'ca tasdik edildikten sonra bir insanın suç örgütüne üye olduğu anlaşılır. Savcının bir iddia ile böyle bir şeyi söyleme hakkı yok" diye konuştu.