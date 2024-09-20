Yazıcı'dan Özgür Özel'e Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Yazıcı'dan Özgür Özel'e Eleştiri

Yazıcı\'dan Özgür Özel\'e Eleştiri

Hayati Yazıcı, CHP liderinin AB üyeliği açıklamalarını mantıksız bulduğunu belirtti.

20.09.2024 17:06
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Çok ilginçtir, Meclis'te ikinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir demecini okudum. Televizyonda da izledik. 'Türkiye'yi 10 yıl içinde Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapacağız. O zaman fiyatlar on kat aşağı düşecek. 1 litre rakı 140 TL olacak' diyor. Mantığa bak. Böyle bir siyaset olmaz" dedi.

'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Yalova'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ile Meliha Akyol da katıldı. Hayati Yazıcı, konuşmasında "Siyaset değerler üzerinden yapılmaz. Siyasi partiler arasındaki rekabet, değerler üzerinden polemik konusu haline getirilmez. Değerler hepimizindir. Bayrak hepimizindir, vatan hepimizindir, devlet hepimizindir. Biz tek milletiz. Bölünmez bütün dediğimiz bu toprakların üzerinde, vatan toprağında kim ki bu bayrak dışında herhangi bir paçavrayı bayrak diye sallamaya kalkarsa, onun elini kırarız. Dolayısıyla siyasi rekabet projeler üzerinden yürütülür. Ülkenin sorunlarını çözmek, var olan sorunlarına çözüm getirmek için ne yapacağımızı, proje yapmak suretiyle deklare edilir, millette ona göre seçimini yapar. Bugün Türkiye'de bu anlamda değerler üzerinden değil, projeler üzerinden siyaset yaparak, iktidara talip olma arzusu ortaya koyabilen bir muhalefet partisi var mı" ifadelerini kullandı.

'BİRLİĞİMİZ VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarına değinen Yazıcı, "Çok ilginçtir, Meclis'te ikinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir demecini okudum. Televizyonda da izledik. 'Türkiye'yi 10 yıl içinde Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapacağız. O zaman fiyatlar on kat aşağı düşecek. 1 litre rakı 140 TL olacak' diyor. Mantığa bak. Böyle bir siyaset olmaz. Elbette ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri var, devam ediyor. Bunun kesiştiği yerler var, sebepler var. Bunları kaldırabilirsek, değerlerimizden, birlik bütünlüğümüzden ödün vermeksizin, örneğin Kıbrıs davasından vazgeçmeksizin, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda anarşisti temsil edenlere prim vermeksizin olursa, elbette ki Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakeresini sürdürürüz. Birliğimiz ve bütünlüğümüz her şeyin üstündedir" dedi.

'MECLİS AÇILINCA YENİ ANAYASA İLE İLGİLİ İLK ÇALIŞTAYIMIZI YAPACAĞIZ'

Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak da Hayati Yazıcı, "Yeni Anayasa çalışmaları her zaman bizim gündemimizde. Covid sürecinin başlarında bir çalışma yapıldı. Bu konuda somut olarak inşallah daha önce paylaştı, Meclis açılınca da inşallah ilk çalıştayımızı yapacağız. Orada akademisyenler, siyaset bilimcileri, akademik arkadaşların olacağı 15'erli gruplar halinde bir çalıştay olacak. Ama Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Anayasayı halk yapar. Bugüne kadar Türkiye'de Osmanlı dönemi olsun, Cumhuriyet dönemi de olsun, millet bu hakkını kullanabilmiş mi?" dedi.

'ULAŞTIRMA BAKANI, TÜRKİYE'NİN RİSK TAŞIMADIĞININ ALTINI ÇİZDİ'

Lübnan'daki iletişim cihazlarının patlatılmasıyla yapılan siber saldırıyı da değerlendiren Yazıcı, "Savaş yaparken haklı sebepleriniz olabilir ama öyle ortamda bile, bazı fiilleri işlemeniz savaş suçu oluşturur. Orta Doğu'da bebek ve özellikle kadın, suçsuz insanları bir eşya gibi gören bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız. Günahsız binlerce insan katledildi. Utanç verici bir durum. Ulaştırma Bakanımız açıkladı. İsrail'in icra ettiği eylem benzeri herhangi bir durum açısından Türkiye'nin risk taşımadığının altını çizdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Hayati Yazıcı, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Ekonomi, Siyaset, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yazıcı'dan Özgür Özel'e Eleştiri - Son Dakika

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