Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin\'le ilk yüzleşmede gerginlik
23.10.2025 11:39  Güncelleme: 12:07
Yenidoğan çetesi soruşturması devam ettiği sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, bugün ilk kez hakim karşısında. Sanık Zengin, savunmasında "Savcı kumpas kurdu" deyince salon bir anda karıştı. Mağdur sıfatıyla duruşmada bulunan Savcı Engin, bu sözlere "Devlet kumpas kurmaz, haddini bil!" diyerek karşılık verdi.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar 'Örgüt kurmak', 'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' ve 'Yargıyı etkilemeye çalışma' suçlamalarından yargılanıyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

SAVCI ENGİN'E TEPKİ GÖSTEREREK SALONA GİRİŞ YAPTI

Yenidoğan çetesi davası soruşturma aşamasında olduğu dönemde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ile diğer sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma öncesi salona getirilen 13 sanık arasında bulunan Aylin Arslantatar, Yavuz Engin'e tepki göstererek salona giriş yaptı. Duruşmada sanıkların yoklamaları alınıyor.

Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

DURUŞMADA GERGİNLİK: DEVLET KUMPAS KURMAZ, HADDİNİ BİL

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; duruşmada Savcı Engin ile sanık Mustafa Kemal Zengin arasında gergin anlar yaşandı. Zengin, savunmasında "Savcı kumpas kurdu" deyince salon bir anda karıştı. Mağdur sıfatıyla duruşmada bulunan Engin, bu sözlere "Devlet kumpas kurmaz, haddini bil!" diyerek karşılık verdi.

Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşme

Kendisini "mağdur" olarak tanımlayan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin savunmasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Aylin Hanım, Savcı Yavuz Engin'in kendisine sosyal medyadan mesajlar attığını söyledi. Ben gitmek istemedim ama Aylin Hanım'ın ricasıyla birlikte savcı beyin makamına gittik.
  • Savcı Bey'e 'Dosyaya müdahil olmaya gelmedim' dedim. Tuğçe Toptemel konusuna gelince 'Neyini istiyorsun, tahliye mi, takipsizlik mi?' dedi. Ben de 'Yargılansın, kendisini aklasın' dedim. Hastane sahiplerinin neden tutuklanmadığını sordum.
  • Savcı Bey, raporların gelmediğini söyledi ama o sırada raporlar gelmişti. Ben kalkıp gitmek istedim, 'Bir kahve daha içelim' dedi. Aylin Hanım oturuyordu, ben de kaldım.
  • Kesinlikle öldürmeye teşebbüs yoktur. Savcı Bey'in özel hayatına dair bir araştırma yapmadım. Ne numarasını, ne adresini bilirim. Zeynep Kaman'la ya da başka biriyle savcı hakkında bilgi toplamadım.
  • Gökhan, Tarık Arslantatar, Zeynep Kaman ve İsmail Koçar'ın Yenidoğan dosyasıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Savcı dosyayı şişirmek için doldurmuş.
  • Bana 'Müsteşar' deniyor ama ben kendimi öyle tanıtmadım. Sadece çevremde etkili olduğum için insanlar öyle söylüyordu. Savcı beye de aynı şekilde 'Müsteşarım' dedim ama Aylin Hanım öyle tanıtınca boşa düşmemek için ses etmedim.
  • Ses kayıtlarında montajlar yapıldı. 'Kalem kırıldı' sözümle kastım, dosyada yapılan hatalardan sonra güven duyulmayan kişi olmamdır. Papa suikastını örnek olarak verdim."

İDDİANAMEDEN

İddianame 24 Haziran'da Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiBu kapsamda örgüt kurucusu olduğu değerlendirilen Mustafa Kemal Zengin, yöneticiler Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme', 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'Varolan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 10 sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşme
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hakim, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik - Son Dakika

