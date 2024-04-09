YSK, Ardahan, Kırklareli, Amasya ve diğer illerdeki itirazları karara bağladı - Son Dakika
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Politika

YSK, Ardahan, Kırklareli, Amasya ve diğer illerdeki itirazları karara bağladı

YSK, Ardahan, Kırklareli, Amasya ve diğer illerdeki itirazları karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ardahan, Kırklareli, Amasya, Şırnak, Bingöl ve Van illerinin yanı sıra Kütahya Emet, Yozgat Yerköy, Ankara Kızılcahamam, Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Oğuzeli, Bitlis Güroymak, Bolu Gerede, Erzurum İspir, Adana Kozan ve Adana Sarıçam ilçeleri için yapılan itirazları karara bağladı.

09.04.2024 16:05  Güncelleme: 16:09
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından Ardahan, Kırklareli, Amasya, Şırnak, Bingöl ve Van illerinin yanı sıra Kütahya Emet, Yozgat Yerköy, Ankara Kızılcahamam, Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Oğuzeli, Bitlis Güroymak, Bolu Gerede, Erzurum İspir, Adana Kozan ve Adana Sarıçam ilçeleri için yapılan itirazları karara bağladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarını YSK'ye yapmaya devam ediyor. Kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirmek üzere bugün saat 14.00'da toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonucunda siyasi 6 il 10 ilçe seçimleri için yapılan itirazlar karara bağlandı.

Kurul tarafından alınan karara göre AK Parti'nin Kütahya Emet ve Ardahan Merkez ilçesinde oyların yeniden sayımı talebini reddetti.

Kurul, CHP'nin Kırklareli ili ve Adana Sarıçam, Ankara Kızılcahamam ve Yozgat Yerköy ilçeleri için oyların yeniden sayım talebini reddetti.

MHP'nin Amasya'da seçimlerin yenilenmesi talebini değerlendiren Kurul, talebin reddine karar verdi.

Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Siverek seçimlerin iptali ve Gaziantep Oğuzeli ilçesi içinse oyların yeniden sayılması talepleri reddedildi.

Dem Parti'nin itirazlarını çerçevesinde ise Kurul, Şırnak ve Bitlis Güroymak ilçesinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi, Bingöl'de ise oyların yeniden sayılması taleplerini reddine karar verdi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Bolu Gerede ve Erzurum İspir'de oyların yeniden sayımı, Adana Kozan'da ise seçilen adayın mazbatasının iptali taleplerini reddetti.

Ayrıca Vatan Partisi'nin Van Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde 'mazbatanın Dem Parti adayına verilmesi kararının kaldırılması' talebi de reddedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Kızılcahamam, Kırklareli, Gaziantep, Şanlıurfa, Güroymak, Sarıçam, Ardahan, Erzurum, Kütahya, Siverek, Oğuzeli, Gerede, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Amasya, Yozgat, Ankara, Yerköy, Adana, Kozan, İspir, Bolu, Emet, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK, Ardahan, Kırklareli, Amasya ve diğer illerdeki itirazları karara bağladı - Son Dakika

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