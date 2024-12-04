Yusuf Ziya Yılmaz\'dan CHP\'li Belediyelere Eleştiri: Konserler İçin Harcanan Vergiler

Politika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Ağustos böceği gibi şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar. Şarkı söylemeleri, eğlenmeleri bizi çok ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiren bir şey var, garibin, milletin verdiği vergileri o konserler için nereye, nasıl harcadıklarını biz de takip ediyoruz" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Bilecik il başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz'ı parti binasında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları Selim Yağcı ve Mücahit Yanılmaz, Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer karşıladı. Partililerle sohbet eden Yılmaz, ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP ile DEM Parti arasında bir ittifak olduğunu ifade eden Yılmaz, "2024 seçimlerinde 'kent uzlaşısı' diye bir şey yaptılar, bir protokol yaptılar. Yazılı veya sözlü artık her neyse. Onlar 'size bugüne kadar olandan çok daha açık destek vereceğiz' diye söz verdiler o partiye. O partide onlara destek verdi. O partinin oyları Türkiye genelinde yüzde 8-9 civarlarındaydı, o partinin oyları yüzde 4'e düştü. O partinin geri kalan kısmının oyları, Atatürk'ün kurduğu CHP'ye 'kent uzlaşısı' adı altında, o ittifakın gereği oraya oy verdiler. Şimdi onun bedelini ödüyorlar. Karşılıklı mahsuplaşıyorlar. Bir yerde bir belediye başkanı terörle iltisaklı diye görevden alındığında, onun görevden alınışını protesto etmek için hep beraber otobüsün üstünde mitingler yapıyorlar. Ayrılmaz ikili gibiler. İttifak içinde olduklarını en güzel şekilde gösteriyorlar" dedi.

CHP'li belediyelerin düzenlendikleri konserlere harcanan paraları eleştiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Asıl uğraştıkları bir başka iş daha var, o da konserler veriyorlar. Biliyorsunuz ağustos böceği gibi şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar. Şarkı söylemeleri, eğlenmeleri bizi çok ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiren bir şey var, garibin, milletin verdiği vergileri o konserler için nereye, nasıl harcadıklarını biz de takip ediyoruz. Biz de onlarla ilgili cevabı veremediğimiz şeyler gördüğümüzde rahatsız oluyoruz. Niye rahatsız oluyoruz, biliyor musunuz? Milletimize onu ifade etme ihtiyacı duyuyoruz çünkü bizim sicil amirimiz, milletimiz. Milletimiz bize soruyor diyor ki; 'ya bunlar konserlere anormal para harcıyorlar bizim verdiğimiz vergilerle, bunları çıkartın ortaya, nereye harcıyorlar' diyor. Hakikaten bir başka dram ve bir başka trajedi de bu konserler serisi ve dizisi."

Yılmaz, il başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.